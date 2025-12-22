larges éclaircies
Super League: le FC Thoune a 77% de chances d'être champion

Lucien Daehler (à gauche), Noah Rupp et les Thounois vivent une saison de rêve.
Lucien Daehler (à gauche), Noah Rupp et les Thounois vivent une saison de rêve. image: watson

Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse

Les footballeurs de l'Oberland bernois sont champions d'automne en Super League. Un titre symbolique qui mène très souvent au sacre en fin de saison.
22.12.2025, 18:5622.12.2025, 18:56
Yoann Graber
Yoann Graber

A la surprise générale, le FC Thoune a été sacré «champion d'automne» en Super League ce week-end. Ce titre n'est que symbolique: il célèbre l'équipe en tête du championnat à la mi-saison, soit après 19 journées.

Mais il récompense l'excellent travail des Thounois, tant sur le terrain qu'en coulisses. Et cet exploit en est vraiment un: c'est la première fois dans l'histoire du football suisse qu'un néo-promu est champion d'automne.

On parle de ce travail ici👇

Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle

Les footballeurs de l'Oberland bernois comptent trois points d'avance sur leur dauphin, le FC Saint-Gall, et sept sur le 3e, Lugano. Et à en croire les statistiques qu'on a établies en allant fouiller dans les archives, le FC Thoune a de grandes chances d'être sacré champion de Suisse à la fin de la saison.

En 22 saisons depuis la création de la Super League (2003/04), 17 fois le champion d'automne a été sacré à la fin de l'exercice. Cela représente 77 %. Autrement dit: seules cinq équipes (23 %) en tête à la mi-championnat n'ont pas réussi à aller au bout. La dernière fois, c'était la saison passée: Lugano menait la Super League après 19 journées, mais c'est Bâle qui a fini champion.

Avant les Tessinois (qui comptaient un seul point d'avance sur Bâle à la mi-saison), il faut remonter loin pour trouver un champion d'automne qui a échoué. Il s'agit de GC lors de l'exercice 2012/13. Avant les Zurichois, Lucerne (2010/11), Young Boys (2009/10) et le FC Bâle (2005/06) n'avaient pas réussi à rester sur le trône lors de la seconde moitié de saison.

Tous les champions d'automne et champions finaux de la Super League
2024/25
Champion d'automne: Lugano ❌
Champion final: Bâle

2023/24
Champion d'automne: Young Boys ✅
Champion final: Young Boys

2022/23
Champion d'automne: Young Boys ✅
Champion final: Young Boys

2021/22
Champion d'automne: FC Zurich ✅
Champion final: FC Zurich

2020/21
Champion d'automne: Young Boys ✅
Champion final: Young Boys

2019/20
Champion d'automne: Young Boys ✅
Champion final: Young Boys

2018/19
Champion d'automne: Young Boys ✅
Champion final: Young Boys

2017/18
Champion d'automne: Young Boys ✅
Champion final: Young Boys

2016/17
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2015/16
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2014/15
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2013/14
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2012/13
Champion d'automne: GC ❌
Champion final: Bâle


2011/12
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2010/2011
Champion d'automne: Lucerne ❌
Champion final: Bâle

2009/2010
Champion d'automne: Young Boys ❌
Champion final: Bâle


2008/09
Champion d'automne: FC Zurich ✅
Champion final: FC Zurich

2007/08
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2006/07
Champion d'automne: FC Zurich ✅
Champion final: FC Zurich

2005/06
Champion d'automne: Bâle ❌
Champion final: FC Zurich

2004/05
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

2003/04
Champion d'automne: Bâle ✅
Champion final: Bâle

L'échec des Bâlois en 2005/06 est d'ailleurs le plus grand flop d'un champion d'automne en Super League. Après 18 journées (le championnat ne comptait alors que dix équipes, et donc 36 journées), les pensionnaires du Parc Saint-Jacques possédaient une avance de huit points (un écart record pour une équipe qui a floppé) sur leur dauphin, le FC Zurich. Au final, ce sont les Zurichois qui ont été sacrés dans un finish à couper le souffle.

Les deux équipes s'étaient affrontées à Bâle lors du dernier match de l'exercice. Le FCZ – coaché par un certain Lucien Favre – devait absolument gagner pour revenir à égalité de points avec le FC Bâle. En cas d'égalité de points, ce sont les Zurichois qui passaient devant grâce à une meilleure différence de buts. Résultat? Zurich a arraché la victoire (2-1) – et le titre – grâce à un but à la... 93e minute. S'en sont suivies des émeutes sur le terrain et hors du stade, provoquées par des fans bâlois frustrés, dont les images ont fait le tour du monde.

Basler Hooligans stuermen das Spielfeld und werfen mit bengalischen Fackeln nach den Zuercher Spielern nach dem Fussballspiel der Super League zwischen dem FC Basel und FC Zuerich am Samstag, 13. Mai ...
Des ultras du FC Bâle, furieux par la perte du titre contre Zurich, avaient envahi la pelouse du Parc Saint-Jacques et même agressé des joueurs adverses. Image: KEYSTONE

On peut trouver deux raisons à la fonte de cette confortable avance des Bâlois lors de cette fameuse saison 2005/06:

  • Un calendrier très chargé
  • La perte de deux joueurs-clés au mercato d'hiver

Le FCB avait multiplié les matchs, en allant jusqu'en quarts de finale de la Coupe UEFA (ex-Europa League). Il avait forcément laissé beaucoup d'énergie dans cette épopée, qui n'a pris fin qu'aux portes des demi-finales (vainqueurs 2-0 de Middlesbrough chez eux à l'aller, les Rhénans avaient craqué 4-1 en Angleterre au retour). On imagine aussi que cette cruelle désillusion vécue en avril – cette qualif pour un dernier carré européen, si proche, aurait été une première pour le club – a beaucoup affecté le moral des Bâlois pour la fin de la saison.

Le gardien de Thoune incarne l’ascension fulgurante de son équipe

Et puis, en hiver, la troupe coachée par Christian Gross avait perdu deux éléments importants: Patrick Müller et Julio Hernan Rossi. Le défenseur central suisse et l'attaquant argentin, respectivement transférés à Lyon et Nantes, étaient titulaires et avaient largement contribué aux bons résultats de leur équipe.

Derrière, le FC Zurich n'avait cessé de mettre la pression sur les Rhénans, avec le résultat que l'on connaît: les protégés de Lucien Favre avaient réussi une excellente seconde moitié d'exercice, en engrangeant 44 points en 18 matchs (soit 2,44 par match) contre 36 au FCB.

Vous voyez le FC Thoune gagner le titre à la fin de la saison?
Au total, 7 personnes ont participé à ce sondage.

Focus sur le championnat et un beau souvenir

La route est encore très longue pour le FC Thoune avant de toucher le Graal. Mais contrairement au FC Bâle de 2005/06, les Bernois auront un calendrier peu chargé: ils ne sont pas engagés sur la scène européenne et sont déjà éliminés de la Coupe de Suisse. Autrement dit: ils sont focalisés à 100 % sur le championnat.

Leonardo Bertone (FCT), links, und Elmin Rastoder (FCT) kaempft um den Ball mit $b im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen FC Thun, FCT, und Zuerich, FCZ, vom Samstag, 20. Deze ...
Les Thounois n'ont plus qu'un objectif cette saison: le titre en Super League. Image: KEYSTONE

S'ils parviennent à garder, lors du second tour, leur superbe dynamique et leurs joueurs (certains attirent désormais les convoitises de clubs plus prestigieux et plus riches), les Thounois pourront continuer à rêver d'un premier sacre national.

Une difficulté s'ajoute toutefois à leur parcours: ils devront affronter plusieurs concurrents directs (et non des formations plus faibles) lors des derniers matchs, puisque la formule de Super League en cours depuis 2023/24 veut que les six premiers et les six derniers se séparent en deux groupes lors des cinq dernières journées.

On en parle ici👇

Commentaire
Thoune a un sérieux handicap dans la course au titre

Mais pour se rassurer, le FC Thoune peut donc se rattacher à son 77 % de chances d'être sacré. Il serait aussi très inspiré de regarder son propre passé. Lors de la saison 2004/05 – la meilleure de toute son histoire –, le club de l'Oberland bernois avait réussi l'exploit de tenir son deuxième rang de Super League (derrière le FC Bâle), acquis à la mi-saison, jusqu'à la fin.

Cette deuxième place lui avait permis de jouer la Ligue des champions lors de l'exercice suivant et d'écrire du même coup l'une des plus belles histoires du football suisse. Mais le meilleur est peut-être à venir en mai 2026...

