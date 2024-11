Lors du dernier Euro, Murat Yakin a prouvé son savoir-faire en utilisant différentes tactiques avec succès. Image: keystone

Voici comment la Nati décimée pourrait jouer contre la Serbie

Confronté à de nombreux absents, le sélectionneur doit trouver une solution créative en Ligue des Nations, en particulier en défense, pour les deux prochains matchs face à la Serbie (vendredi) puis l'Espagne (lundi).

Ralf Meile

La Suisse est dos au mur en Ligue des Nations. Après quatre journées sur six, elle est menacée de relégation et n'a récolté qu'un seul point. Elle affrontera la Serbie vendredi (20h45) au Letzigrund à Zurich et devra se rendre chez le champion d'Europe espagnol lundi.

Le classement Image: Livescore

Peu avant cette double échéance, le sélectionneur Murat Yakin a reçu plusieurs nouvelles qui ne facilitent pas son travail. Le défenseur Manuel Akanji a dû déclarer forfait, tout comme le milieu de terrain Denis Zakaria et le milieu offensif Dan Ndoye. Auparavant, Michel Aebischer et Ruben Vargas étaient déjà absents sur blessure.

Mais ce n'est pas tout. Gregor Kobel, le nouveau numéro 1 entre les poteaux, a manqué les derniers matchs du Borussia Dortmund en raison de problèmes de hanche. Sera-t-il rétabli à temps? La même question se pose pour l'attaquant Breel Embolo qui, selon son entraîneur à Monaco, n'est pas à 100%.

Quels joueurs doivent donc être alignés lors de ce rassemblement? Nous avons imaginé à quoi pourrait ressembler la Nati, et voici la réponse:

La composition probable de vendredi. grafik: lineup-builder.co.uk

Dans un système en 4-2-3-1, que la Suisse a utilisé lors du 2-2 contre le Danemark, Yvon Mvogo se trouverait dans les buts. Avec Lorient, le Fribourgeois n'évolue qu'en 2e division française, mais son club est 2e du classement et Mvogo n'a encaissé que 15 buts en 13 matchs.

Dans une défense à quatre devant lui, on trouverait à gauche Ricardo Rodriguez (Betis Séville), qui a fait ses preuves, et à droite Kevin Mbabu, qui évolue chez le co-leader du championnat danois Midtjylland. Au centre, Yakin pourrait miser sur Eray Cömert (Valladolid) et Albian Hajdari. Pour le défenseur de Lugano, âgé de 21 ans, il s'agirait de ses débuts internationaux.

Albian Hajdari est arrivé à Zurich avec un gros pansement sur le front après avoir été blessé à la tête contre YB. Image: keystone

Après la retraite internationale de Fabian Schär et la blessure d'Akanji, Yakin ne peut actuellement pas compter sur Nico Elvedi non plus, d'abord parce qu'il est blessé à la cuisse, ensuite parce qu'il est suspendu contre la Serbie.

Au moins, les milieux récupérateurs sont en forme. Il n'y a pas de points d'interrogation autour du capitaine Granit Xhaka et de Remo Freuler. Fabian Rieder (VfB Stuttgart) pourrait jouer devant eux, avec Zeki Amdouni (Benfica) à droite et, sur la gauche, soit Noah Okafor (Milan), de nouveau convoqué, soit Dereck Kutesa, qui a déjà marqué neuf fois pour Servette en Super League cette saison.

Les deux chefs d'orchestre du jeu suisse : Granit Xhaka et Remo Freuler. Image: keystone

Reste la position de 9. Embolo étant en difficulté, ce poste pourrait revenir à Andi Zeqiri. Titulaire au Standard de Liège, le Vaudois reste sur quatre buts en huit matchs avec son équipe.