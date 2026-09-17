La police bernoise prend une décision radicale pour retrouver ces supporters

Face à l’impossibilité d’identifier des supporters soupçonnés d’avoir semé le trouble en finale de la Coupe de Suisse, la police cantonale bernoise a décidé de publier leurs visages non floutés.

Plus de «Sport»

La police cantonale bernoise recherche activement deux supporters de football.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle a publié jeudi des photos non floutées des deux hommes.

image: police cantonale bernoise

Ces deux supporters sont soupçonnés d’avoir allumé des fumigènes et des pétards lors de la finale de la Coupe de Suisse 2025, qui opposait Bienne à Bâle au Wankdorf de Berne.

Ils auraient mis plusieurs personnes en danger par leurs agissements.

La police cantonale bernoise avait déjà publié des photos floutées de quatre suspects. L’identité de deux d’entre eux a entre-temps été établie, indique-t-elle.

image: police cantonale bernoise

Mais les deux autres supporters restent inconnus malgré d’intenses recherches. Toute personne susceptible de fournir des informations sur l’identité des deux hommes recherchés est priée de prendre contact avec les autorités bernoises.

Nul doute que la police bernoise préférerait, pour faciliter son travail, l’introduction des billets personnalisés dans les stades de football suisses.

(dab/roc)