Le FC Sion, le Servette FC et les 10 autres équipes de Super League pour la saison 2023/2024 ne disputeront finalement pas de play-off. Image: keystone

La Super League se jouera finalement sans play-off

Les 20 clubs de Super League et Challenge League renoncent aux play-off, suivant ainsi une proposition du FC Zurich. Le modèle écossais sera adopté dès la saison prochaine.

Les play-off en Super League resteront donc un projet mort-né. Ce vendredi matin, les 20 clubs de la Swiss Football League – réunis en assemblée générale à Berne – ont voté pour les abolir, en validant le «modèle écossais» dès la saison 2023/2024. Le nombre prévu d'équipes (monté à 12), lui, ne change pas.

Cette formule écossaise est un modèle hybride avec d'abord 33 tours, où les 12 équipes s'affrontent trois fois. Ensuite, elles sont séparées en deux groupes de 6, où chacune des formations dispute cinq matchs. Au sein du groupe des six meilleures a lieu la lutte pour le titre et les places européennes. Les six moins bonnes formations en découdent, elles, avec la relégation.

Le modèle écossais expliqué en détails ici👇 Les play-off en Super League, ce nouveau format qui enflamme le débat de Yoann Graber

Pour rappel, les clubs de Swiss Football League avaient d'abord validé l'instauration des play-off au printemps passé. Mais ces dernières semaines, de nombreux fans ont fait savoir leur colère dans les stades et sur Internet contre ce format, en créant notamment des pétitions en ligne sur lesquelles plusieurs joueurs pros, dont l'international suisse Breel Embolo, ont posé leur signature. (yog)