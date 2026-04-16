Hans, Laurent et Jocelyne sont bien déterminés à avoir des billets pour la finale contre Davos. Image: watson

«Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde»

A Fribourg, l’espoir et la folie ont un nom: Gottéron. Dès l’aube, des centaines de supporters se pressent devant la BCF Arena pour tenter d’arracher un billet pour la finale. Cette année, plus que jamais, ils y croient.

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Il est neuf heures, Fribourg s'éveille. La brume se lève lors que le train Regio me pose à l'arrêt Poya, qui donne sur le plateau de Saint-Léonard. Au loin, la cathédrale se dresse fièrement. Et devant la BCF Arena, ce jeudi, une longue file s'est déjà formée. Avec un mot sur toutes les lèvres: Gottéron.

Pour espérer décrocher un ou deux billets pour les matchs à domicile de la finale, il fallait se lever tôt. Et les quelque 400 personnes présentes de bon matin devant la patinoire le savent.

La preuve en vidéo 👇 Vidéo: watson

«Cette fois, les gens y croient»

Hans, 75 ans, vient d'arriver. «Je suis monté en moto depuis Morat», explique cet habitué qui vient aux matches depuis que l'équipe est montée en Ligue nationale A (l'ancêtre de la National League), en 1980. Il est surpris par la longueur de la file. Des agents de sécurité ont même été dépêchés sur place, dès 6h.

«Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, la billeterie ouvre à 13h...» Hans

Hans a bien fait de débarquer tôt. Derrière nous, d'autres personnes continuent à affluer. Mais il tient à assister à au moins un des matches de la finale. Et voir les Dragons remporter pour la première fois le titre national.

«Cette fois, les gens y croient» Hans

Hans est un habitué. Image: watson

Il espère arriver à avoir des tickets et me montre son téléphone: il est présent sur un groupe Whatsapp, avec une dizaine d'amis, où ils s'échangent les tickets que l'un ou l'autre arrive à dégoter.

«L'abonnement, c'est assez cher» Hans

Quatre heures dans la file

Si le retraité a pu venir sans se poser de questions, qu'en est-il des autres personnes présentes? «Nous sommes jeudi, c'est un jour de travail», dis-je sur le ton de la conversation. Devant nous, une femme se retourne et lâche immédiatement:

«Mais les gens ont pris congé pour venir ici!» Noémie

Enfin, pour la plupart. Lors de cette journée de reportage, certains se seront quelque peu cachés alors que je dégainais mon téléphone pour prendre des photos. Mais pour ces fans, Gottéron, ça passe avant tout.

Le club «déconseille» de venir dans la file Au fait, combien de billets sont en vente? L'enjeu est stratégique: «On ne communique pas sur le nombre de billets», nous répond le club, qui a d'ailleurs «déconseillé de venir se rajouter à la file d'attente existante». La file s'étend sur le plateau de Saint-Léonard. Image: watson

La file s'est stabilisée. Noémie et ses amies, Anne et Jocelyne, posent des chaises de camping et se préparent à attendre pour les quatre prochaines heures. «On est parqué comme du bétail», lâche Anne. Derrière, la file s'allonge encore, comme pour le concert d'une superstar. Anne rigole:

«Mais je ferais pas ça pour Taylor Swift!» Anne

La plupart veulent leurs billets pour eux-mêmes, mais d'autres ont la fibre collective. Jocelyne, maillot de Gottéron sous le pull, explique: «J'ai l'abonnement, mais je viens prendre des billets pour les autres». Et Anne de répondre: «Voilà de la belle dévotion!» Nouvel éclat de rire parmi les copines.

Jocelyne va prendre des billets pour ses proches. Image: watson

Comme Hans, cette fois-ci, les filles y croient. Jocelyne me montre le clip réalisé par l'artiste Gaëtan Brügger, «C'est l'année du titre», qui fait un petit carton parmi les supporters de l'équipe:

Cette année, ce sera donc celle du titre? «Oui, je crois», dit Jocelyne.

«On est posés»

Remontons la file de supporters. A une douzaine de mètres de l'entrée, ce groupe d'étudiants en pleine partie de chibre est bien posé: tables basses, gobelets de café, et même une petite lampe. Quentin rigole:

«Il fallait bien un peu de lumière pour voir les cartes, on est arrivé ici à 3h ce matin» Quentin

Un chibre au soleil, quoi de mieux? Image: watson

Le calcul semble bon, puisque le groupe est bien parti pour avoir ses billets. Et contrairement au reste de la file, restée dans l'ombre de la salle omnisports de Saint-Léonard, Quentin et ses potes profitent du soleil matinal.

«On est bien posés, c'est parfait» Quentin

Les amis discutent en jouant. «Cette année, je la sens bien», lâche Alexis, en face. Il déroule: «Lors de la dernière finale en 2013, c'était plutôt une surprise. Mais là, ça fait des années que le club vise ouvertement le titre et tous ces efforts sont en train de payer.» Tout comme Hans, il sort cette phrase qu'on aura beaucoup entendu jeudi:

«Du coup, cette fois, on y croit beaucoup plus» Alexis

L'accès au guichet est dans leur tente

Mais alors, qui sont donc les premiers à être arrivés? A l'entrée du stade, sous l'inscription «tickets», une large tente est déployée. C'est tout un petit groupe qui s'est réuni là pour être sûrs d'être les premiers. Parmi eux, Laurent et Lionel.

Laurent et Lionel sont au taquet. Image: watson

«En 2013, j'ai loupé des billets pour la finale contre Berne, cela m'est resté en travers de la gorge», indique Lionel. Cette fois-ci, rien n'a été laissé au hasard. Le groupe s'est préparé la veille et a débarqué à 19h. Une heure plus tard, la tente était montée. Mais l'effort en valait la peine.

«Quand on est passionné, on fait ce qu'il faut» Lionel

Un autre fan qui attendait dans la file vient leur quémander une Cardinale. Puis, Lionel m'interrompt: il est 10h et les pré-ventes en ligne vont commencer. Toutes les occasions sont bonnes pour essayer de collecter autant de billets que possibles pour la finale. A côté de lui, Laurent rigole à la main:

«Le serveur va surchauffer. Imagine s'il grille...» Laurent

Lionel, lui, est concentré. Mais quelques minutes plus tard, soulagement: des billets ont pu être achetés en pré-vente. Il ne reste plus qu'à attendre 13h pour acheter encore deux billets physiques. A l'intérieur de la tente, une ouverture a été prévue. L'employé qui ouvrira la fenêtre à 13h pourrait bien être surpris.

Impossible n'est pas fribourgeois. Image: watson

D'ailleurs, les quelques 400 personnes qui attendent vont-elles devoir passer à travers la tente pour acheter des billets? Les deux compères et leurs amis sont-ils condamnés à attendre la fin de la vente pour plier bagage? «La sécurité va sûrement nous demander de déplacer tout ça avant la vente», analyse Laurent, lucide. Et de rajouter:

«J'ai hâte de retrouver mon matelas!» Laurent

Mission accomplie: à 13 heures pile, Lionel sera le tout premier fan à pouvoir acheter ses deux billets. On lui souhaite une bonne finale!