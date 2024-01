Le geste qui a tout changé. Image: DPA

Ce joueur de hand a réussi un truc de fou: «C'est une dinguerie!»

La France était menée d'un but à la dernière seconde de sa demi-finale de l'Euro contre la Suède, vendredi, lorsqu'Elohim Prandi a changé le cours de l'histoire et marqué son sport.

Pour prendre la mesure de ce qu'a réalisé Elohim Prandi vendredi soir contre la Suède, il faut écouter ce qu'en a dit son coéquipier Samir Bellahcene après le match:

«Putain! C'est une dinguerie! C'est n'importe quoi. C'est le plus beau but que j'ai vu dans ma carrière. Le contexte. L'impact. La façon dont Elohim se couche»

Tout était beau lors de la dernière action de la demi-finale de l'Euro entre la France et la Suède. La sirène venait de retentir, les Scandinaves menaient d'un but (27-26) et étaient certains d'aller en finale. Il restait pourtant un jet franc pour les Bleus, mais il était loin de la cage suédoise (environ 10m) et de toute façon, le tireur (Prandi) devait contourner un mur jaune puis battre l'exceptionnel portier Andreas Palicka.

Et devinez quoi? C'est exactement ce qu'il a fait! Vidéo: watson

Plutôt que de tenter de percer le mur, l'arrière gauche français a choisi de le contourner habilement. Il s'est alors couché sur le côté tout en donnant un effet d'un coup de poignet à son tir, qui a terminé sa course folle sous la barre du pauvre Palicka.

«Vitesse de la frappe: 118,62 km/h»

Cette réussite d'anthologie a permis à la France d'arracher une prolongation, qu'elle a entamée avec une énorme dose de confiance. Rien ne pouvait plus arriver à ces Bleus revenus de nulle part, et c'est logiquement qu'ils se sont qualifiés (34-30) après le temps supplémentaire.

La Suède a porté réclamation en fin de soirée, estimant que Prandi avait commis une faute de pied sur son envoi, mais la requête des Scandinaves a peu de chance d'aboutir et selon toute vraisemblance, c'est bien les Français qui affronteront le Danemark en finale dimanche (17h45). Leurs adversaires sauront qui surveiller en fin de match.