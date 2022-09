L'objectif du HC Ajoie cette saison en National League sera le maintien. image: shutterstock/imago

Le HC Ajoie visera le maintien, avec une excellente raison d'y croire

Ajoie tentera de se maintenir en National League cette saison, la deuxième de suite dans l'élite. La tâche s'annonce difficile, mais les Jurassiens ont de quoi espérer. Notamment grâce à leur gardien. Analyse.

Klaus Zaugg Suivez-moi

L'expert hockey sur glace de watson Klaus Zaugg se projette sur la nouvelle saison de National League, qui débute vendredi 16 septembre pour les Romands. Il analyse chaque jour un club et donne son pronostic. Aujourd'hui: Ajoie. Demain: Genève-Servette.

Avec la construction de la nouvelle patinoire, la victoire en Coupe et la promotion, Ajoie a déjà écrit plusieurs contes de fées du hockey sur glace. Sa première saison en National League, sans relégation, comptait pour beurre. Peu importe, donc, que les Jurassiens aient dû se contenter de la dernière place du premier au dernier jour de championnat.

Mais cette année, le format habituel promotion-relégation revient. Ajoie devra donc tenter de se maintenir dans l'élite avec des moyens financiers et sportifs insuffisants. S'il y parvient, il aura écrit un nouveau conte de fées.

Julien Vauclair est désormais le directeur sportif d'Ajoie. image: keystone

Des ogres, des lutins et des supers gardiens

Point crucial après un premier exercice en National League: se renforcer. Mais on ne peut pas dire que le talent ait été beaucoup acheté à Ajoie. Le nouveau directeur sportif, Julien Vauclair, s'est concentré – sur le marché suisse et international – sur ce qui était moins cher que le talent pur: des grands costauds et des lutins qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à s'imposer dans des clubs plus prestigieux.

Les colosses Thomas Thiry, T. J. Brennan et Frédérik Gauthier feront en sorte qu'Ajoie soit moins bousculé tant devant que derrière. Et les petits gabarits habiles comme Gilian Kohler, Ian Derungs et Kevin Fey apporteront une plus-value offensive et défensive grâce à leur vitesse et à leur malice.

Le gardien Tim Wolf sera désormais épaulé par Damiano Ciaccio à Ajoie. image: keystone

Ajoie a réussi à doubler la qualité d'un même poste: le gardien. L'année passée, Tim Wolf a été le meilleur portier du pays. C'est lui qui a reçu le plus de tirs sur son but (1579), qui a fait le plus d'arrêts (1416) et qui est allé encore renforcer Kloten en play-off de Swiss League, contribuant à la promotion des Zurichois. Ironie du s(p)ort: il y a deux saisons, il écœurait les Aviateurs en les battant avec Ajoie en finale et en les empêchant, du coup, de monter.

La saison dernière, il était le seul gardien valable d'Ajoie pour la National League. Le directeur sportif Julien Vauclair a eu raison de faire appel à Damiano Ciaccio, nouvelle doublure. Lui aussi est un héros de la promotion (2015 avec Langnau). Ces deux dernières saisons, il n'a jamais été très épanoui à Ambri. Avoir été libéré avant la fin de son contrat pour rejoindre le Jura était donc une délivrance pour lui.

Héros déchus et Tour de Babel

Aussi grande que soit la gloire du passé, c'est toujours le présent qui est déterminant. Les ex-entraîneur Gary Sheehan et directeur sportif Vincent Léchenne l'ont appris à leurs dépens. Autrefois icônes du club, ils n'ont pas survécu aux mauvais résultats des Ajoulots en National League et ont été remplacés en février. Pour la nouvelle saison, les cartes des postes-clés au niveau sportif ont été rebattues.

Et jamais probablement un groupe d'hommes aussi multiculturel n'a dirigé un club de National League. Le directeur sportif, Julien Vauclair, a quitté son Ajoie natale en 1997 et a connu la gloire au HC Lugano. Il est rentré dans son fief le 19 janvier 2022, lorsqu'il a pris ses fonctions actuelles.

Son choix d'entraîneur n'est pas dénué d'un certain romantisme: il a invité des amis à vivre une aventure avec lui à Porrentruy. Les deux coachs assistants Petteri Nummelin et Ivano Zanatta sont des copains de Lugano.

Filip Pesan, l'entraîneur d'Ajoie, est à la tête d'un staff très multiculturel. image: keystone

Une question se pose: ces deux assistants seront-ils une véritable aide pour l'entraîneur en chef, Filip Pesan? Le Tchèque de 44 ans n'a encore jamais coaché à l'étranger. Il jouit dans son pays d'une bonne réputation. Il avait dirigé l'équipe nationale tchèque aux JO de Pékin, en février dernier. Après cet échec (défaite contre la Suisse en 8e de finale), il avait été remplacé par Kari Jalonen, ex-entraîneur du CP Berne.

Un coach principal tchèque, des assistants italien et finlandais, un entraîneur des gardiens slovaque et toute cette équipe sous la supervision d'un directeur sportif jurassien: on espère pour Ajoie que cette aventure se terminera mieux que celle de la Tour de Babel, détruite dans la Bible par Dieu.

Pronostic: 13e place

La saison passée, Ajoie, nouveau venu en National League, a terminé à une attendue dernière place. Les Jurassiens avait, de loin, l'équipe la plus faible de la ligue tant offensivement que défensivement. Et pourtant, l'écart avec le 12e et avant-dernier, Langnau, n'était que de 8 points.

La question est donc la suivante: Ajoie peut-il rattraper son retard sur les Emmentalois? Sur le marché des transferts suisse, les Jurassiens n'ont pas eu beaucoup plus de succès que les Tigres. Mais le poste de gardien est désormais parfaitement doublé, avec Damiano Ciaccio qui épaule Tim Wolf. Suffisant pour finir devant Langnau? Ça serait bien sûr une grande surprise, mais on peut s'y attendre.

Adaptation en français: Yoann Graber