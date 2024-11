Joe Thornton était heureux et ému, ce samedi. image: keystone

Cette star de NHL n’a pas oublié le club suisse où elle a joué

L'ancien davosien Joe Thornton (45 ans) a vécu une soirée spéciale, samedi, à laquelle il a convié un vieil ami bien connu dans notre pays.

La soirée de samedi à San Jose, en Californie, appartenait entièrement à Joe Thornton. Deux ans après son retrait du hockey professionnel, la star de longue date de la NHL et capitaine des San Jose Sharks a reçu un hommage à la hauteur de son talent: son numéro 19 a été définitivement retiré et son maillot accroché sous le toit de la patinoire, le SAP Center.

Thornton accompagné par ses parents, sa femme et leurs enfants. Image: keystone

Thornton a assisté à la cérémonie en compagnie de sa femme, la Suissesse Tabea, de leurs enfants River et Ayla, et de ses parents Wayne et Mary. Vêtu d'un costume sombre, d'un chapeau et arborant sa légendaire barbe, l'ex-hockeyeur de 45 ans ressemblait plus à un pèlerin américain qu'à un ancien sportif de haut niveau.

Et il a pleinement profité de sa soirée. «San Jose, donne-moi l'amour!», a-t-il crié au micro, remerciant son entourage et ses anciens coéquipiers pour les 15 années passées chez les Sharks.

Joe Thornton avec le maillot du HC Davos, en 2004, et le coach davosien Arno Del Curto. Image: KEYSTONE

Joe Thornton a adressé un remerciement particulier à Patrick Marleau, dont le numéro 12 est également accroché sous le toit à San Jose:

«Ce fut un véritable honneur d'être ton coéquipier, ton compagnon de chambre et ton ami. Je suis extrêmement honoré que mon numéro soit désormais accroché à côté du tien.»

Même un dur à cuire comme Marleau a versé une ou deux larmes.

Mais Thornton n'a pas non plus oublié une autre personne et un autre club de hockey, qui lui sont chers:

«Je dois aussi mentionner mon Hockey Club Davos. Mon équipe en Suisse et le coach que j'y ai eu: Arno Del Curto»

L'entraîneur de longue date du HCD était l'un des invités de Thornton à cette cérémonie en Californie. Et le technicien a eu droit à un bel hommage de la part de son ancien joueur:

«Je pourrais l'écouter parler de hockey toute la journée. C'est tout simplement merveilleux»

Joe Thornton rend hommage à Arno Del Curto 📺 Vidéo: instagram/HC Davos

Joe Thornton a joué à Davos la première fois lors du lock-out de NHL, durant la saison 2004/05, sous les ordres de Del Curto.

À cette époque, le Canadien a non seulement remporté le titre de champion suisse, mais il a également rencontré sa femme, Tabea.

En 2012/13, lors du lock-out suivant, l'attaquant est revenu brièvement au HCD. Sa dernière pige dans le club jaune et bleu remonte à 2020, pendant la pandémie du coronavirus. Le champion olympique 2010 revenait également souvent en vacances, en été, dans les Grisons.

Au total, Joe Thornton a disputé 1714 matchs de NHL (dont 1104 avec San Jose). Il a réalisé 1109 assists et marqué 430 buts. Ce qui en fait l'un des 16 hockeyeurs de l'histoire de la NHL à avoir dépassé la barre des 1500 points. (abu/yog)