Le chaos administratif n'a pas perturbé le HC Arosa

Vainqueur samedi de sa série face à Thoune, le HC Arosa, seule équipe à briguer le hockey professionnel, a validé sportivement sa montée. Il reste à démêler l'imbroglio administratif.

Plus de «Sport»

La patinoire d'Arosa n'était pas complètement pleine. Mais qu'importe: l'ambiance sur place, «la meilleure depuis de nombreuses années» selon le club, n'avait rien à envier à certaines rencontres de Swiss League. De quoi se remémorer le passé glorieux de l'équipe grisonne.

Le scénario de la partie disputée samedi soir face à l'EHC Thoune y est pour beaucoup. Le match a tourné à plusieurs reprises. D'abord en tête, Arosa s'est retrouvé mené 2-1 à la fin du deuxième tiers, avant finalement de s'imposer 5-3, grâce notamment à un but dans la cage vide de l'ancien international U20 Jabola Prada, quand Thoune jouait son va-tout.

Mais une autre raison explique cette ambiance des grands soirs. La victoire a permis au HC Arosa de conclure sa série 3-0, et donc de rejoindre les demi-finales des play-offs de MyHockey League. Une qualification qui, dans les rêves les plus fous des supporters grisons, sera peut-être synonyme de montée en Swiss League.

Sale soirée pour les clubs romands Battu pour la troisième fois en autant de rencontres par l'EHC Seewen, le HC Franches-Montagnes est en vacances. Martigny s'est également incliné samedi soir, 3-2 sur sa glace en prolongation, face à Langenthal. Désormais menés 2-1 dans la série, les Valaisans, premiers de la saison régulière, sont en difficulté.



Sportivement, le job est en tout cas fait: le HC Arosa, seule équipe à viser un retour dans le hockey professionnel, a rempli sa mission. Reste désormais à démêler l'improbable imbroglio des derniers jours sur le plan administratif.

Pour rappel, le club a partagé en début de semaine un communiqué cinglant, dans lequel il regrette l'attitude de la Commission des licences de la Swiss League. Autorisé à monter, Arosa souhaitait savoir si son Ice Classic, une Spengler modèle réduit lui permettant de toucher une jolie manne financière, pouvait être maintenu durant les fêtes, alors que le championnat de deuxième division ne s'arrête pas entre Noël et Nouvel An. Restés sans réponse, les Grisons n'ont pas signé l'accord de promotion dans les temps impartis.

La Fédération suisse de hockey sur glace a tenu à répondre au HC Arosa, précisant que la demande n'a été portée que «très récemment» à la connaissance de la Commission des licences. Celle-ci n'aurait pas été initialement présentée à l'instance de recours, qui a octroyé au club un délai plus important afin de décider de son avenir. «Une promotion ne doit pas être liée à court terme à des conditions ultérieures qui ne faisaient pas partie des règlements initiaux. De plus, un budget de Swiss League ne peut pas se baser sur des recettes événementielles incertaines. La base économique doit être assurée dès le début et la démarche pour une promotion doit être réaliste», a ajouté Swiss Ice Hockey, tout en restant ouvert au dialogue avec le club.

Nous apprenions enfin vendredi qu'Arosa a déposé un recours, dans l'espoir d'accéder à l'antichambre de l'élite. Y aura-t-il la saison prochaine un 11e club en Swiss League, pour peu qu'il n'y ait aucune relégation volontaire? La décision est uniquement entre les mains des autorités du hockey suisse.