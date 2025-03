Battu 5-1 à Berne, Genève-Servette est en vacances. Image: KEYSTONE

Ca passe pour Gottéron, Genève-Servette et Bienne en vacances

Fribourg dans le top 6, Genève-Servette et Bienne en vacances, Rapperswil qualifié pour les play-in: la dernière soirée de National League fut absolument passionnante.

C'était vraiment «Barres Wars» pour cette 52e et dernière soirée de la saison régulière. Celle entre la 6e et la 7e place ne concernait que deux clubs, Fribourg et Kloten. Avec un point d'avance, les Dragons avaient leur destin en mains et ils n'ont pas tremblé, même devant leur ex, Chris DiDomenico, venu avec Ambri pour solidifier sa place en play-in. Un succès 4-1 qui a pris forme dans le troisième tiers grâce à un 2-1 très rapidement inscrit par Schmid après 37 secondes. Wallmark et Bertschy ont classé l'affaire autour de la 50e.

Comme jeudi à Lausanne, Christoph Bertschy a joué tous les rôles: celui du buteur et celui de l'indiscipliné qui place son équipe en infériorité numérique. Face au LHC, cela n'avait pas eu de conséquences. Contre Ambri, Maillet a mis 12 secondes pour égaliser à la 39e, répondant à l'ouverture du score de Bertschy à la 23e. Mais peu importe au final puisque Fribourg va jouer contre Berne en quarts de finale des play-offs.

Dans le derby zurichois, les Lions ont dominé Kloten 4-2. Mais le champion de Suisse en titre a eu chaud après avoir mené 3-0. Revenu à 3-2 dans le tiers médian, les Aviateurs ont finalement encaissé le 4-2 de Malgin dans la dernière minute. Zurich termine la saison à la deuxième place, tandis que Kloten (7e) jouera le play-in contre Langnau (8e). Sur sa glace et face à Ajoie, Langnau n'a jamais tremblé pour valider son ticket. Un succès 5-1 qui était déjà entériné à la mi-match, puisque les Emmentalois menaient 4-0, grâce notamment à trois buts des «Super Darios», Rohrbach et Allenspach.

Rapperswil passe par les poils

La lutte pour les places en play-in fut haletante. Car même si Genève a très rapidement perdu pied à Berne pour finalement s'incliner 5-1, il existait un scénario où les Aigles pouvaient quand même passer du bon côté. Il fallait pour cela que Bienne s'incline à Lugano et que Rapperswil perde face à Davos en prolongation ou aux tirs au but.

Si Bienne a subi le réveil de Jiri Sekac, auteur d'un doublé, pour une défaite 4-2, tous les regards se sont tournés vers Rapperswil. Le score était de 1-1 jusqu'à 59'10, moment choisi par Nicklas Jensen pour tromper Aeschlimann et offrir le play-in à ses couleurs devant un public en délire. Clin d'oeil du destin, Jensen avait manqué une immense opportunité quelques minutes plus tôt en power-play. 9e, Rapperswil affrontera donc Ambri-Piotta en play-in. Et pour rappel, le vainqueur de cette série jouera ensuite contre le perdant de la série entre Kloten et Langnau pour la dernière place en play-off.

Bienne termine la saison au 11e rang et Genève au 12e. Dans le dernier match, Lausanne est reparti de Zoug avec une défaite 4-1. Les Zougois accueilleront Davos en quarts de finale.

Classement 2024/2025 de National League

1. Lausanne HC

2. ZSC Lions

3. CP Berne

4. EV Zoug

5. HC Davos

6. Fribourg-Gottéron

7. EHC Kloten

8. Langnau

9. Rapperswil-Jona

10. HC Ambri-Piotta

11. Genève-Servette

12. HC Bienne

13. HC Lugano

14. Ajoie



Play-offs

CP Berne vs Fribourg-Gottéron

EV Zoug vs HC Davos

Lausanne HC vs A déterminer

ZSC Lions vs A déterminer



Play-in

EHC Kloten-Langnau

Rapperswil-Jona-HC Ambri-Piotta​

Play-out

HC Lugano vs Ajoie