Le directeur sportif du HC Ajoie Julien Vauclair a parfaitement manœuvré et presque assuré à son club le maintien en National League.

Ajoie est le club le plus rusé du hockey suisse

Seul le HC Viège peut désormais contester à Ajoie sa place dans l'élite. Le fait qu'Olten et La Chaux-de-Fonds, deux potentiels adversaires plus sérieux, soient hors-jeu est dû à un joli tour de passe-passe des Jurassiens.

On sait depuis un long moment que le HC Ajoie jouera les play-outs. Reste désormais à savoir contre qui: certainement Genève-Servette ou Lugano.

Mais puisque les Grenat vont mieux, et que les Tessinois ont battu les Jurassiens 2-0 dimanche, après avoir embêté Lausanne et battu Fribourg, il ne fait aucun doute qu'en cas de barrage de promotion-relégation, ce sont les Ajoulots, bons derniers du championnat avec le maigre bilan de 46 points, qui auront à défendre leur place en National League.

La question est maintenant la suivante: cette série haletante aura-t-elle lieu? Rien n'est moins sûr. Seul le HC Viège, quatrième des qualifications et tombeur de Sierre en quarts de finale des play-offs de Swiss League, est désormais candidat à la montée. Une situation rêvée pour Ajoie, que le club jurassien a d'ailleurs intelligemment provoquée, en éliminant de la course autant Olten que La Chaux-de-Fonds, comme nous l'a rappelé notre collègue alémanique Klaus Zaugg.

Le HCA a d'abord contraint les Soleurois à retirer en novembre dernier leur demande de promotion, concession obligatoire pour obtenir le prêt de Christian Wohlwend. Le technicien venait d'être démis de ses fonctions, mais reste sous contrat jusqu'en fin de saison avec le club établi à Porrentruy. Le HC Olten, alors huitième de Swiss League et dans la nécessité de progresser, n'y a vu aucun problème, n'étant pas réellement prêt que ce soit sportivement ou financièrement à jouer en National League. Sa demande de promotion lui aurait toutefois été accordée et Olten, cinq finales depuis 2013, restait une menace sérieuse pour Ajoie malgré son mauvais début de saison.

Le bouillant Christian Wohlwend dirige désormais les Souris. image: Keystone

Le plus sérieux concurrent se nommait toutefois La Chaux-de-Fonds, double tenant du titre de deuxième division, deuxième de la saison régulière cette saison et récent vainqueur de la Coupe de Suisse. On se souvient aussi de la série de 2023, lors de laquelle le club de «La Tchaux» menait 2-0, et n'était qu'à deux victoires de l'accession.

Mais le HCC ne jouera pas cette année les trouble-fêtes, éliminé dimanche dès les quarts de finale, alors qu'il était autorisé à monter, contrairement à la saison dernière. La formation entraînée par Louis Matte a perdu sa série 4-2, contre le HC Olten de Christian Wohlwend justement, et tout cela n'a rien de très surprenant.

Louis Matte ne brandira pas le trophée de champion cette saison. Image: KEYSTONE

Car en plus de son entraîneur, Ajoie a envoyé dans le canton de Soleure trois de ses joueurs une fois Olten privé de National League: Tim Minder, Bastien Pouilly et Kyen Sopa. Les deux premiers cités ont nettement renforcé la défense des Souris, alors que Sopa s'est montré décisif devant le but, auteur de cinq points en six matchs. En prime, c'est un ancien de la maison jurassienne, Guillaume Asselin, transféré cet été, qui a inscrit dimanche le but de la qualification en prolongation, après avoir considérablement élevé son niveau de jeu en ce début de play-offs.

Les Chaux-de-Fonniers éliminés, par une équipe finalement non autorisée à intégrer l'élite, Viège est donc désormais la seule formation encore capable de viser la première division. Or, ses chances de jouer la montée sont quasi-nulles. Les Valaisans devront d'abord se défaire du HC Thurgovie, mieux classé qu'eux à l'issue de la période de qualification, avant de se frotter éventuellement en finale à Bâle, premier de la saison régulière, ou à ce nouvel ogre tout droit venu d'Olten.

Si enfin, miracle il y avait, Ajoie n'aurait aucune crainte au meilleur des sept matchs face au HC Viège, semble-t-il peu enclin à recruter un étranger supplémentaire dans l'éventualité d'un barrage, et visiblement davantage motivé par l'idée de réduire son budget la saison prochaine.

Les Ajoulots avaient déjà été malins en signant l'année dernière certains des meilleurs joueurs du championnat finlandais: Jerry Turkulainen, Oula Palve et Julius Nättinen. Leur apport n'ayant pas permis à Ajoie de quitter la place de lanterne rouge, les dirigeants jurassiens, à travers leur directeur sportif Julien Vauclair, n'ont pas eu d'autres choix que de se montrer une nouvelle fois rusés, en activant un plan anti-relégation certes critiquable, mais autorisé par le règlement.

Le HCA est peut-être le moins bon sur la glace. Il est en revanche des plus clairvoyants en affaires.