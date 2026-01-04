Marcus Sörensen a quitté ses partenaires, samedi à Lugano. Image: KEYSTONE

C'est la tuile pour Fribourg-Gottéron

Marcus Sörensen a été blessé samedi à Lugano, une tuile pour son club qui cherchait «le bon dosage pour lui», le Suédois étant déjà aux prises avec des problèmes physiques.

Plus de «Sport»

Soirée noire pour Fribourg-Gottéron. A Lugano samedi, les Dragons n’ont pas seulement concédé une défaite 3-2, ils ont aussi perdu deux étrangers, sortis sur blessure: Henrik Borgström et Marcus Sörensen.

Si Roger Rönnberg ne s’est pas montré très inquiet pour le premier nommé, indique Frapp, l’inquiétude serait en revanche plus grande concernant Sörensen, qui a quitté la glace en boitant après un contact avec le Tchèque Jiri Sekac. «Cela semble assez sérieux», a indiqué l’entraîneur en interview d'après-match.

La blessure du top scorer de Gottéron, auteur de huit buts et 24 passes décisives cette saison, est d’autant plus regrettable que sa présence à Lugano semblait incertaine. SwissHabs rapportait en effet que Sörensen avait déjà dû quitter l’entraînement la veille du match, diminué physiquement.

«Ce sont d'anciennes blessures. C'est pourquoi il a été constamment in et out ces dernières semaines. Nous essayons de trouver le bon dosage pour lui», expliquait alors son coach sur le portail spécialisé. Il aurait sans doute été plus sage de le laisser au repos.

Marcus Sörensen s’est déjà rendu plusieurs fois à l’infirmerie cette saison. Malade mi-octobre lors du déplacement à Bienne, il avait ensuite manqué trois rencontres, deux semaines plus tard, après un coup de coude reçu à Zurich. Plus récemment, l’attaquant suédois était revenu «légèrement» blessé de son rassemblement en équipe nationale. Il n’avait pas participé à l’entraînement de reprise et était absent du groupe fribourgeois lors du match à Ambri avant les fêtes.

(roc)