La meilleure équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde

Michael Vogt et son équipage. Image: keystone

Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde

Il y a près de deux ans, Michael Vogt et son équipage ont été victimes d’un grave accident à Altenberg. Ils refusent désormais de courir sur cette piste et critiquent ses exploitants.

Nils Kögler / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Le quatuor de bobsleigh emmené par le numéro un suisse Michael Vogt a décidé de faire l’impasse sur l’étape de Coupe du monde d’Altenberg, en Saxe, prévue les 17 et 18 janvier. Vogt l’a annoncé dans une interview accordée au Blick. «Je ne vais pas sur une piste où l’un de nos pousseurs a failli mourir et où rien n’a changé depuis», a-t-il déclaré sans détour pour justifier son renoncement à la dernière course de Coupe du monde avant le début des Jeux olympiques.

Le pilote star et son équipe se disent insatisfaits de la manière dont l’accident survenu en février 2024 a été traité. A l’époque, le bob à quatre de Vogt avait lourdement chuté, éjectant le pousseur Sandro Michel. Inconscient, ce dernier avait ensuite été percuté par l'engin. Grièvement blessé au bassin, à la cuisse et à la cage thoracique, Michel avait dû être opéré en urgence à Dresde. Sa vie était alors en danger. Bien qu’ayant survécu, Sandro Michel n’a pas encore retrouvé le chemin de la compétition, deux ans après l’accident.

Des critiques sur l’aire d’arrivée

Après avoir manqué l’édition de l’an dernier en raison d’une opération du dos, Vogt fera également l’impasse sur Altenberg cette année, lui préférant une épreuve de Coupe d’Europe à Innsbruck. Il entend ainsi protester contre l’absence de modifications apportées à la piste depuis l’accident et le fait que l’on soit rapidement passé à autre chose.

Les critiques portent principalement sur l’aire d’arrivée, construite en pente ascendante, ce qui fait que le bob peut, après une chute en fin de course, redescendre sur la piste et blesser des athlètes inconscients, comme ce fut le cas pour Michel. Pour ce boycott, Vogt bénéficie également du soutien de la Fédération suisse. «La commission de sélection comprend cette situation exceptionnelle», indique un communiqué.