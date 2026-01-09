en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Bobsleigh

Bobsleigh: la meilleure équipe suisse boycotte la Coupe du monde

La meilleure équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde
Michael Vogt et son équipage.Image: keystone

Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde

Il y a près de deux ans, Michael Vogt et son équipage ont été victimes d’un grave accident à Altenberg. Ils refusent désormais de courir sur cette piste et critiquent ses exploitants.
09.01.2026, 12:0009.01.2026, 12:00
Nils Kögler / t-online
Un article de
t-online

Le quatuor de bobsleigh emmené par le numéro un suisse Michael Vogt a décidé de faire l’impasse sur l’étape de Coupe du monde d’Altenberg, en Saxe, prévue les 17 et 18 janvier. Vogt l’a annoncé dans une interview accordée au Blick. «Je ne vais pas sur une piste où l’un de nos pousseurs a failli mourir et où rien n’a changé depuis», a-t-il déclaré sans détour pour justifier son renoncement à la dernière course de Coupe du monde avant le début des Jeux olympiques.

Le pilote star et son équipe se disent insatisfaits de la manière dont l’accident survenu en février 2024 a été traité. A l’époque, le bob à quatre de Vogt avait lourdement chuté, éjectant le pousseur Sandro Michel. Inconscient, ce dernier avait ensuite été percuté par l'engin. Grièvement blessé au bassin, à la cuisse et à la cage thoracique, Michel avait dû être opéré en urgence à Dresde. Sa vie était alors en danger. Bien qu’ayant survécu, Sandro Michel n’a pas encore retrouvé le chemin de la compétition, deux ans après l’accident.

Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux

Des critiques sur l’aire d’arrivée

Après avoir manqué l’édition de l’an dernier en raison d’une opération du dos, Vogt fera également l’impasse sur Altenberg cette année, lui préférant une épreuve de Coupe d’Europe à Innsbruck. Il entend ainsi protester contre l’absence de modifications apportées à la piste depuis l’accident et le fait que l’on soit rapidement passé à autre chose.

Les critiques portent principalement sur l’aire d’arrivée, construite en pente ascendante, ce qui fait que le bob peut, après une chute en fin de course, redescendre sur la piste et blesser des athlètes inconscients, comme ce fut le cas pour Michel. Pour ce boycott, Vogt bénéficie également du soutien de la Fédération suisse. «La commission de sélection comprend cette situation exceptionnelle», indique un communiqué.

Plus d'articles sur le sport
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
de Julien Caloz
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Le HC Bienne est trop prudent
Le HC Bienne est trop prudent
de Klaus Zaugg
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
de Yoann Graber
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
de Klaus Zaugg
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
de Yoann Graber
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
de Romuald Cachod
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
de Romuald Cachod
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
de Klaus Zaugg
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
de Timo Rizzi
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
de Niklas Helbling
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
de Julien Caloz
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde
Il y a près de deux ans, Michael Vogt et son équipage ont été victimes d’un grave accident à Altenberg. Ils refusent désormais de courir sur cette piste et critiquent ses exploitants.
Le quatuor de bobsleigh emmené par le numéro un suisse Michael Vogt a décidé de faire l’impasse sur l’étape de Coupe du monde d’Altenberg, en Saxe, prévue les 17 et 18 janvier. Vogt l’a annoncé dans une interview accordée au Blick. «Je ne vais pas sur une piste où l’un de nos pousseurs a failli mourir et où rien n’a changé depuis», a-t-il déclaré sans détour pour justifier son renoncement à la dernière course de Coupe du monde avant le début des Jeux olympiques.
L’article