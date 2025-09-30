Les moins de 18 ans de l’EHC Kloten ont reçu un soutien massif dimanche. Image: zvg

Scène inhabituelle chez les juniors du hockey suisse

Alors que les fans les plus actifs de Kloten continuent de boycotter les matchs à domicile de la 1re équipe, ils ont mis l’ambiance dimanche lors d’une rencontre des moins de 18 ans contre Langnau.

Plus de «Sport»

Drôle de contraste à Kloten : samedi soir, lors du match de National League entre l’EHC Kloten et les SCL Tigers, les tribunes de supporters sont restées muettes. Mais le lendemain, dimanche, l’ambiance était bien présente lorsque les équipes U18 des deux clubs se sont affrontées et que les deux camps de fans ont donné de la voix.

En conflit avec le club à cause de ce qu’elle considère comme une «évolution hostile aux fans», la scène active de supporters du Kloten, le «Stehplätz Schluefweg», boycotte actuellement les matchs à domicile des Zurichois et n’anime plus que les rencontres à l’extérieur. Samedi, lorsque Langnau s’est présenté à Kloten, les fans des Tigers étaient eux aussi absents.

Un conflit qui pourrait durer

Moins de 24 heures plus tard, en revanche, l’ambiance était au rendez-vous pour les juniors des deux équipes: plusieurs centaines de supporters klotenois ont encouragé les adolescents lors de la victoire 4-3 de l’équipe locale. En face de leur secteur, plusieurs fans de Langnau avaient eux aussi fait le déplacement pour encourager les jeunes tigres.

La communion entre les juniors de Kloten et leurs fans en vidéo: Vidéo: extern / rest

La section de supporters justifie sa décision de soutenir désormais les juniors en ces termes: «Notre soutien doit aller là où il trouve mieux sa place en ce moment: chez les jeunes. Là où le public est véritablement le bienvenu et où l’on ressent l’esprit familial de Kloten.» Le groupe a par ailleurs annoncé que les recettes du match seraient reversées aux juniors.

On ignore combien de temps les matchs à domicile resteront privés de ce soutien actif. «Nous sommes prêts, un jour, à renouer le dialogue, d’égal à égal et avec l’objectif commun de faire de l’EHC Kloten ce qu’il devrait être: un club dont on a envie de faire partie», ont écrit les fans dans un communiqué.

(riz/jcz)