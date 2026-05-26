Les propos de Sidney Crosby (à gauche), captés dans le vestiaire de la BCF Arena, font beaucoup parler. image: watson

Les caméras dans le vestiaire à Fribourg créent la polémique

Des scènes dans les vestiaires sont filmées au Mondial de hockey sur glace en Suisse. Deux petits scandales ont éclaté, et l'équipe de Slovaquie est très fâchée.

Plus de «Sport»

Lors de ce Mondial de hockey, même les supporters les plus passionnés découvrent régulièrement des images qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de voir. Il y a par exemple la caméra embarquée sur le casque des arbitres, qui plonge directement au cœur de l’action sur la glace et permet de suivre les échanges entre les officiels et les joueurs.

Ça donne des scènes sympas 📺

Les caméras installées dans les vestiaires offrent des images d’un tout autre genre. Avant le début et à la fin de chaque tiers-temps, elles montrent comment les joueurs se préparent ou reviennent après vingt minutes éprouvantes passées sur la glace. Mais pour une équipe au moins, ces images vont désormais un peu trop loin: la Slovaquie.

Comme le rapportent les médias slovaques, la sélection nationale a décidé de bannir les caméras de son propre vestiaire. La raison: avant le match entre la Slovaquie et la République tchèque (2-3) samedi à Fribourg, une intervention de l’entraîneur Vladimir Orszagh qui n’était pas destinée au public a été diffusée à la télévision. Le technicien slovaque de 49 ans a déclaré:

«Attention à vos crosses dans les duels en un contre un. Sedlak et les autres aiment simuler. Notre plus grande arme est notre activité, mais nous devons aussi être intelligents. Si nous pouvons mettre leurs défenseurs sous pression, faisons-le, mais si nous sommes trop loin, replions-nous. Communication. Shifts courts.»

Vladimir Orszag, coach de la Slovaquie. Image: KEYSTONE

Après la rencontre, les Slovaques se sont plaints que ce discours du coach ait été rendu public. L’accord prévoyait que seuls des extraits montés, sans discussions tactiques (histoire, notamment, de ne pas donner des infos à l'adversaire), soient transmis aux diffuseurs. Le détenteur des droits du Mondial, Infront, s’est ensuite excusé auprès de la Slovaquie.

Les mots méprisants de Crosby

Un jour plus tard, une autre scène tirée d’un match de la Slovaquie, toujours à Fribourg, est devenue virale sur le web – cette fois depuis le vestiaire de l’adversaire canadien. Alors que les Canadiens rentrent au vestiaire lors de la deuxième pause à 1-1, on entend leur superstar Sidney Crosby déclarer:

«Nous devons rester patients et garder notre calme. Nous savons qu’ils sont sacrément mauvais»

La scène en vidéo Vidéo: twitter

On ne sait pas si Crosby parlait des adversaires slovaques ou faisait référence aux arbitres. Quoi qu’il en soit, ni les Slovaques ni les officiels ne devraient apprécier une telle déclaration... Elle a toutefois eu son effet: dans le dernier tiers, le Canada a marqué quatre buts pour finalement s'imposer 5-1.

Au Mondial, des images continueront d’être tournées dans les vestiaires, sauf dans celui de la Slovaquie. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et le détenteur des droits Infront ont accepté la décision de l'équipe slovaque de bannir la caméra de son vestiaire.

(abu/yog)