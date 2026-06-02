Mondial de hockey: la RTS se félicite de ses audiences
La chaîne romande a enregistré de belles audiences lors du Mondial à domicile, a-t-elle communiqué mardi.
En Suisse romande, 730'000 personnes ont suivi au moins 15 minutes consécutives du Mondial sur RTS 1 et RTS 2, selon les premières estimations de Mediapulse relayées par la RTS.
C’est la finale, perdue 1-0 après prolongation par la Suisse face à la Finlande dimanche, qui a rassemblé le plus large public avec une audience moyenne de 328'000 personnes et une part de marché de 62,7%. Le pic d’audience a été atteint à 20h57 (fin du premier tiers-temps) avec 366'000 personnes réunies simultanément sur RTS 2.
La RTS s'est également réjouie des «excellents» résultats sur ses plateformes digitales. Les 64 matches en direct proposés sur Play RTS ont généré 1'025'000 vues cumulées de plus de 10 secondes. (sda/ats)
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