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Malgré la tristesse, le superbe hommage des fans aux hockeyeurs suisses

L'équipe de Suisse a perdu la finale du Mondial de hockey, dimanche à Zurich contre la Finlande (0-1 après prolongation). Beaucoup de déception chez les joueurs et les fans, mais aussi de la fierté et de la reconnaissance.

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Nouvelle énorme désillusion pour l’équipe de Suisse de hockey sur glace: dimanche soir, elle a perdu la finale de «son» Mondial à domicile face à la Finlande (0-1 après prolongation). Les Finlandais sont ainsi sacrés champions du monde pour la cinquième fois, tandis que les Suisses doivent se contenter d'une troisième médaille d’argent consécutive. Un métal si amer... C'est même la cinquième fois en cinq tentatives que la Nati échoue en finale.

Malgré tout, tout le pays est fier de la performance livrée par la troupe de Jan Cadieux, invaincue dans ce tournoi avant cette finale. Et même s'il y avait de nombreux visages abattus et tristes, sur la glace comme dans les tribunes de la Swiss Life Arena de Zurich, les héros argentés ont eu droit à une standing ovation.

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Un suspense énorme

Autant dire que cette finale face aux Finlandais s'est jouée à très peu. Après un score de 0-0 dans le temps réglementaire, les Helvètes ont eu des occasions de marquer durant la prolongation à trois contre trois. Damien Riat, l'attaquant de Lausanne, a même tiré sur la latte. Mais, à la 71e minute de ce match, Konsta Helenius a envoyé la Finlande au paradis et plongé la Suisse dans la détresse.

Il s’agissait non seulement de la troisième finale consécutive perdue par la Nati, mais aussi de la troisième fois de suite qu’elle n'est pas parvenue à inscrire le moindre but à ce stade de la compétition.

Forcément, après cette défaite, la déception se lisait aussi sur le visage des joueurs. Après un premier moment de choc et de tristesse, les supporters ont célébré toute l’équipe pour les performances exceptionnelles qu’elle a réalisées en phase de groupes, ainsi qu’en quart et en demi-finale. Avec 48 buts inscrits en dix matchs, les Suisses ont offert un spectacle de très haut niveau. Mais un spectacle qui n’a, malheureusement, pas été couronné par un titre.

(nib/yog)