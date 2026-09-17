Vidéo: twitter

Ce spectateur a eu un geste inconscient

Un homme au bord de la route a relancé avec son pied un bidon sur la chaussée, mardi au Tour des Abruzzes. Un cycliste est tombé, mais les conséquences auraient pu être bien plus graves.

Plus de «Sport»

Qu'est-ce qui est passé par la tête de ce spectateur? Un réflexe ou un geste délibéré? Dans tous les cas, il s'agit d'un acte très dangereux, qui aurait pu avoir encore de plus lourdes conséquences...

On est sur la première étape du Tour des Abruzzes, dans le centre de l'Italie, ce mardi. A 25 kilomètres de l'arrivée à Casalincontrada, un coureur dans le peloton jette un bidon sur le bord de la route. Le spectateur en question le renvoie directement sur la chaussée, avec son pied. Le bidon passe à côté de plusieurs cyclistes, mais il déséquilibre l'Américain Peyton Burckel. Aïe! C'est la chute...

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Le coureur de l'EF Education-Aevolo tombe lourdement sur le bitume. Mais, heureusement, plus de peur que de mal: il «a rapidement réussi à se relever. L’Américain est ensuite remonté sur son vélo pour repartir», informe RMC Sport. Au final, Peyton Burckel est le seul coureur à être tombé. Mais ce bidon au milieu de la chaussée aurait pu faire davantage de dégâts. On espère au moins que le spectateur aura retenu la leçon...

Côté résultat, c'est l’Italien Alessandro Fancellu qui a gagné cette première étape du Tour des Abruzzes, une épreuve de quatre étapes qui se terminera vendredi. Il est toujours leader après la deuxième étape, remportée mercredi par l'Allemand Lennart Jasch.

(yog)