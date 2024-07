Que fait ce type dans la piscine olympique?

Un inconnu, au corps nettement moins affuté que ceux des athlètes, a piqué une tête dans le bassin de La Défense Arena, dimanche entre deux séries du 100 mètres brasse féminin. Il était autorisé à le faire.

Plus de «Sport»

Les séries du 100 mètres brasse féminin n'ont pas souri à la Suissesse Lisa Mamie. Son 23e temps réalisé dimanche matin en 1:07.65 n'a pas suffi pour atteindre les demi-finales. Elle est éliminée.

A peine quelques minutes après son passage, une scène étonnante s'est déroulée à La Défense Arena, lieu accueillant les épreuves de natation sportive. Un homme s'est alors pointé en maillot de bain multicolore, qui plus est sans bonnet, et s'est approché du bassin en touriste, sans que la sécurité n'intervienne. Il a ensuite plongé dans la piscine sous les applaudissements des spectateurs.

Un besoin urgent de se rafraîchir? Pas du tout. Cette personne travaille en fait pour la production audiovisuelle et avait pour mission de récupérer un bonnet de bain tombé au fond de l’eau. Celui involontairement perdu en course par l’Américaine Emma Weber, qui a nagé ce matin dans le même temps que la Suissesse Lisa Mamie, et qui est donc elle aussi éliminée.

Savourez cette scène! Vidéo: extern / rest

On notera la qualité du plongeon de ce spécialiste de l'audiovisuel. Face à la foule et aux caméras retransmettant l'événement dans le monde entier, il a résisté à la pression et n'a pas offert aux spectateurs un plat qui aurait été légendaire. Une fois le bonnet récupéré et la mèche ajustée, notre héros du jour, tout juste sorti de l'eau, n'a pas manqué de saluer son public. Les épreuves ont pu reprendre après son intervention.

La Sud-Africaine Tatjana Smith a finalement dompté les séries du 100 mètres brasse en 1:05 devant la Chinoise Tang Qianting (1:05.63) et l’Irlandaise Mona McSherry (1:05.74). Ces trois-là et les treize autres qualifiées sont attendues ce dimanche à partir de 21h pour les demi-finales. Reste à savoir si un membre de la production TV s'invitera à nouveau à la fête.

(roc)

(roc)