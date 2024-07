Nino Schurter agitant le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture. image: keystone

Nielsen voit la Suisse couler à Paris

Selon les dernières projections de l'institut Gracenote-Nielsen, la délégation helvétique quittera Paris sans le moindre titre olympique. Elle tomberait alors dans les profondeurs du classement des médailles.

La Suisse est en mesure de débloquer son compteur de médailles dès la première journée de compétition des JO de Paris 2024. Les deux Stefan, Küng et Bissegger, font en effet partie des meilleurs rouleurs mondiaux et rêvent de monter sur la boîte à l'issue du contre-la-montre individuel. Il devront néanmoins pédaler plus vite que Remco Evenepoel, Filippo Ganna et Joshua Tarling, les trois principaux favoris ce samedi.

Ni Küng ni Bissegger ne sera en tout cas sur la plus haute marche du podium si l'on se fie aux dernières prévisions de Gracenote-Nielsen, publiées juste avant le début des Jeux olympiques. Le célèbre institut prévoit un total de douze médailles pour la Suisse, soit seulement une de moins qu'à Tokyo, mais aucune en or.

Il y en aurait selon lui six en argent et six en bronze.

Nielsen place ainsi la Suisse en 26e position au total des médailles, ce qui correspond plus ou moins aux résultats des dernières éditions.

Le classement de la 21e à la 30e place établi par Nielsen ⬇️ image: nielsen

Or le tableau du Comité international olympique (CIO) s'intéresse d'abord à la valeur des métaux. Les breloques en or comptent plus que tout. Viennent ensuite celles en argent puis les médailles de bronze. Si les projections s'avèrent justes, la Suisse connaîtrait une importante relégation au classement des médailles. Sans titre olympique, elle serait dépassée par toute nation ayant glané au moins une fois le précieux métal doré. 33e à Londres, 23e à Rio et 24e à Tokyo, elle serait sans doute repoussée au-delà de la 50e place, voire de la 60e position.

Il y a trois ans, la Colombie, 66e, était la première des nations non parées d'or. Un tel classement serait l'un des pires de Swiss Olympic qui, depuis 1988, se trouve toujours dans le Top 50.

Comment cette estimation est-elle réalisée? «Le tableau des médailles virtuelles de Gracenote est un modèle statistique basé sur les résultats individuels et collectifs des Jeux olympiques, des championnats du monde et des coupes du monde précédents, qui permet de prévoir les médailles d'or, d'argent et de bronze les plus susceptibles d'être remportées par chaque pays», explique Nielsen.

Il faut remonter loin dans l'histoire du sport suisse pour ne pas trouver trace d'un titre de champion olympique l'été. La dernière fois, c'était à Séoul en 1988. La délégation helvétique avait alors décroché deux médailles d'argent et deux en bronze. Si Gracenote Nielsen ne voit aucun suisse capable de devenir champion olympique, c'est sans doute à cause des absences de Jolanda Neff (VTT) et Marlen Reusser (cyclisme sur route), deux très grandes championnes dans leur discipline. La première souffre de difficultés respiratoires et la deuxième d'un syndrome post-infectieux. C'est aussi parce qu'aucun athlète de la délégation ne domine totalement son sport. Simon Ehammer brille par exemple à la longueur, mais le Grec Miltiadis Tentoglou saute plus loin que lui et détient la meilleure performance mondiale de la saison.

La sélection des vététistes masculins, habituellement pourvoyeurs de médailles, peut également expliquer cette prédiction. La Suisse a misé sur l'expérience de Nino Schurter et Mathias Flückiger et a laissé à la maison Filippo Colombo, récent champion national et actuel troisième de la Coupe du monde.

Il ne sera dès lors pas évident de battre Thomas Pidcock et les Français Victor Koretzky et Jordan Sarrou.

Le chef de mission de Swiss Olympic, Ralph Stöckli, sait que la Suisse ne fera pas aussi bien à Paris qu’à Tokyo. Il est resté prudent en termes d’objectifs. Cette étude abonde dans son sens.

En dehors de la Suisse, Gracenote Nielsen prédit une domination américaine. La projection fait état de 112 médailles, dont 39 en or. La Chine suivrait avec 86 breloques pour 34 premières places. L'institut estime ensuite que la Grande-Bretagne obtiendra le troisième plus grand nombre de médailles (63), mais ce serait la France avec 27 titres olympiques qui s'adjugerait l'autre marche du podium. Elle ferait ainsi beaucoup mieux qu'à Tokyo, où elle s'était classée huitième. C'est le fameux effet «Jeux à domicile», celui boostant traditionnellement les performances des locaux.