JO 2026: Viktoria Hansova brise le tabou du poids en skeleton

Viktoria Hansova, 10/19/2021, Altenberg Deutschland, Deutsche Meisterschaften Skeleton *** Viktoria Hansova, 10 19 2021, Altenberg Germany , German Championships Skeleton xprx
Viktoria Hansova a parlé ouvertement des troubles alimentaires que la limite de poids en skeleton lui avait causés.Image: www.imago-images.de

Une athlète brise le tabou du poids en skeleton

Grand talent du skeleton allemand, Viktoria Hansova ne s'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques. Elle ne mâche pas ses mots sur la charge mentale liée aux limites de poids.
20.02.2026, 08:3320.02.2026, 08:33

Viktoria Hansova pratique le skeleton: seule sur son engin, allongée sur le ventre, elle dévale un couloir de glace la tête la première à des vitesses allant jusqu’à 140 kilomètres à l'heure.

Championne du monde juniors en 2024, l’Allemande de 21 ans n'est pas présente aux Jeux olympiques pour quelques centièmes. Dans son sport, un gramme de trop peut déjà faire la différence, du moins dans la tête.

Viktoria Hansova a récemment attiré l’attention avec ses déclarations crues dans la Welt am Sonntag:

«Tout à coup, tu te dis: combien pèse ma brassière de sport? Spoiler: assez pour que je l’enlève juste avant le départ»
«J’ai même envisagé de me couper les cheveux. Ça a l’air drôle, mais, au fond, c’est plutôt effrayant»

Des limites strictes

Très commentées, ces deux phrases font référence à une règle précise: en skeleton, le poids total de l’athlète et de la luge ne doit pas dépasser 102 kilogrammes chez les femmes, et la luge pèse au maximum 38 kilogrammes.

06.09.2024, GER, Skeleton, Nationalkader / Nationalmannschaft / A-Kader, Frauen, Saison 24/25, Startlehrgang / Trainingswoche des BSD Bob-und Schlittenverband für Deutschland Sprinttest 1080 Viktoria ...
Comme toute sportive d'élite, Viktoria Hansova passe de longues heures d'entraînement à la salle de musculation. Image: www.imago-images.de

Viktoria Hansova mesure un mètre 78 et pèse un peu plus de 70 kilogrammes. Cette limite est donc devenue une charge mentale pour elle, comme elle l'a raconté dans un entretien à 20 Minuten:

«Il y a beaucoup de femmes qui ne descendent en ne portant qu’un slip»

La règle, elle l’a toujours eue en tête. «Je n’aurais jamais pensé que ce serait aussi stressant pour moi», explique-t-elle cependant. La musculation a aussi un effet négatif. «Mon corps réagit immédiatement», lance-t-elle.

«J’ai l’impression qu’il me suffit de voir une barre d’haltères, et je prends du poids»

Un exercice d'équilibriste

Sa préparation est donc un exercice d’équilibriste permanent: d’un côté, elle doit développer ses capacités et de l’autre, ne pas prendre trop de masse musculaire pour respecter la limite. Elle reconnait que son alimentation en a aussi pâti:

«Sans s’en rendre compte, on arrête de manger»

Par moments, elle ne consommait que de l’eau ou une pomme de terre. La balance était omniprésente. Et plus encore: dans l’entretien avec 20 Minuten, Viktoria Hansova a aussi laissé entendre qu’elle avait parfois pensé à ne plus rien manger du tout, ou à se faire vomir.

«Mais je me suis dit que je n’irai pas jusque-là. Ce n’est pas une option. Je suis une personne en bonne santé et je me sens en bonne santé.»

Elle dit désormais regarder vers l’avenir, avec pour objectif de participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver en 2030: «Je veux absolument régler cette question du poids. Je veux devenir la meilleure version de moi-même».

Elle travaille déjà avec un coach mental et un coach en nutrition, et compte bien se débarrasser de cette anxiété liée à la limite de poids.

Adaptation en français: Bastien Trottet

