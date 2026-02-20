ciel couvert
JO 2026: piercings, liberté et plaisir: le retour en or d’Alysa Liu

Alysa Liu of competes during Women Single Skating, Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS at Milano Ice Skating Arena on February 19, 2026 in Milan, Italy. Thor Wegne ...
Alysa Liu a fait les choses à sa manière lors de son retour à la compétition. Avec succès, puisqu'elle est désormais championne olympique de patinage artistique.Image: www.imago-images.de

Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO

Alysa Liu a été sacrée championne olympique de patinage artistique jeudi soir. Et pourtant, elle ne voulait plus entendre parler de ce sport il y a quatre ans.
20.02.2026, 12:0420.02.2026, 12:04
Adrian Bürgler / watson.ch

En 2019, Alysa Liu semblait proche du sommet. A 13 ans, elle était la plus jeune championne de patinage artistique de l'histoire des Etats-Unis. Un an plus tôt, elle avait été la plus jeune patineuse à réussir un triple axel. Une grande carrière lui paraissait assurée.

La pandémie de Covid et des blessures ont cependant freiné la prodige américaine. En 2021, elle a eu une poussée de croissance qu'elle a eu du mal a gérer et s’est blessée à la hanche lors d’une chute.

2nd placed United States Alysa Liu celebrates during the 2019 ISU Junior Grand Prix of Figure skating, Eiskunstlauf Final Women s Award Ceremony at Palavela, Torino, Italy, on December 6, 2019. Noxthi ...
Alysa Liu brillait déjà en patinage artistique en 2019 alors qu'elle n'était âgée que de treize ans.Image: www.imago-images.de

Elle n’a longtemps plus réussi à travailler ses sauts triples et quadruples, ni à les montrer en compétition, ce qui ne l'a pas empêché de remporter le bronze aux Mondiaux 2022 à Montpellier et de représenter les Etats-Unis aux Jeux olympiques de Pékin (4e).

A propos de sauts difficiles 👇

Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO

La pression chinoise

Les Jeux de Pékin ont aussi été une épreuve pour la famille Liu. Son père, Arthur Liu (dont les cinq enfants ont tous été conçus grâce à un don d’ovocytes et à la gestation pour autrui), avait émigré de Chine vers les Etats-Unis en 1989, comme réfugié politique, après le massacre de Tian’anmen.

Avant les Jeux de Pékin, le gouvernement chinois aurait tenté de convaincre Alysa Liu de changer de nationalité sportive pour représenter la Chine. Suite à son refus, père et fille auraient, selon certains médias, été intimidés par des espions chinois. Arthur n’a autorisé la participation olympique de sa fille qu’après que le gouvernement américain a pu garantir une protection supplémentaire.

A propos de la Chine 👇

«Un arrêt de mort»: condamnation polémique à Hong Kong

Environ un mois après Pékin et le bronze mondial, Alysa Liu a choqué le monde du patinage artistique en annonçant sa retraite à seulement 16 ans, contre l’avis de son père. Son explication, à l’époque:

«J’ai atteint en patinage artistique tout ce que je veux atteindre et je veux me consacrer à d’autres choses»

Une pause qui régénère

Quatre ans plus tard, le discours est différent. Elle explique qu’à l’époque, elle avait perdu le plaisir du patinage artistique, un sport qu’elle pratiquait aussi sous l’impulsion de son père:

«Ça ressemblait davantage à un fardeau»

La pause lui a fait du bien. Au lieu de s’entraîner chaque jour, la Californienne a passé du temps avec ses frères et sœurs, étudié la psychologie et même grimpé jusqu’au camp de base de l’Everest, au Népal.

L'adrénaline lui manque

Mais, à un moment, Alysa Liu se rend compte que le patinage et l’adrénaline lui manquent. Elle commence à préparer son retour, mais selon ses propres règles. Elle veut tout décider elle-même: ce qu’elle porte, sur quelle musique elle danse, quand elle s’entraîne, quand elle fait des pauses, ou encore ce qu’elle mange.

A propos des musiques en patinage 👇

Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique

Dans cette deuxième carrière, le plaisir doit compter plus que les résultats. Et elle s’y tient. Alysa Liu se perce elle-même le frein labial sous la lèvre supérieure, se colore les cheveux comme elle le veut, avec comme objectif d’ajouter chaque année un nouvel anneau, comme un arbre.

Plus important encore, Alysa Liu prend du plaisir dans ce retour. Elle travaille à nouveau avec son ancien chorégraphe, Massimo Scali. Aujourd’hui âgée de 20 ans, elle peine à décrire tout ce qu’il a fait pour elle:

«Il essaie toujours de me voir et de me comprendre en tant que personne»

Le côté rebelle de l’Italien correspond parfaitement à la personnalité similaire de l’Américaine. Pour son prochain piercing, il veut que ce soit elle qui le lui fasse.

ITALY, MILAN - FEBRUARY 19, 2026: 1st placed figure skater Alysa Liu of the USA during a victory ceremony for the women s Figure skating, Eiskunstlauf event at the 2026 Winter Olympic Games, Olympisch ...
Alysa Liu possède de nombreux piercings sur son corps. Image: www.imago-images.de

En plus du chorégraphe, Alysa Liu fait aussi revenir son ancien entraîneur Phillip DiGuglielmo. Tous deux avaient pourtant été renvoyés par son père lors de sa première carrière. Massimo Scali a évoqué leurs retrouvailles:

«J’ai vu une femme qui sait ce qu’elle veut et qui va se présenter avec beaucoup de joie sur les patinoires du monde»

Ensemble, le trio atteint de nouveaux sommets. En octobre 2024, Liu dispute sa première compétition depuis deux ans et demi et remporte d’emblée le Budapest Trophy. En mars 2025, elle décroche l’or mondial en individuel et offre ainsi à son retour une première consécration.

Alysa Liu of the United States reacts to her score after competing in the women&#039;s figure skating free program at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 19, 2026. (AP Photo/Step ...
Alyssa Liu en compagnie de son entraîneur Phillip DiGuglielmo (à gauche) et de son chorégraphe Massimo Scali (à droite).Image: AP

Le sacre à Milan

Dans l’épreuve par équipes des Jeux olympiques, elle a contribué au titre des Etats-Unis. Une semaine plus tard, elle est 3e après le programme court en individuel et donc en bonne position pour offrir enfin une médaille féminine en individuel aux Etats-Unis. La jeune femme de 20 ans ne se met pourtant pas de pression à ce moment-là:

«Je ne ressens pas de nervosité, pas de pression. Peu importe ce qui arrive, c’est une belle histoire»

Cette décontraction a fini par valoir de l’or. Tandis que les Japonaises Kaori Sakamoto et Ami Nakai ont commis des erreurs, Alysa Liu a réussi un programme libre presque parfait et très expressif. L’Américaine a ainsi offert à son pays le premier titre olympique depuis Sarah Hughes à Salt Lake City en 2002.

Mais ce qui compte sans doute davantage pour Alysa Liu, c’est d’avoir prouvé, à elle-même et au monde du patinage artistique, qu’on peut aussi faire les choses à sa manière dans ce sport et que le plaisir et la réussite ne sont pas incompatibles. (btr/az)

