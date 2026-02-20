ciel couvert
JO 2026: Les curseurs suisses remportent la médaille de bronze

Bronze medalists Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel and Benoit Schwarz-van Berkel of Switzerland, from left to right, celebrate during the men&#039;s curling bronze medal game betw ...
La Suisse a décroché la médaille de bronze dans le tournoi masculin de curling.Keystone

Les curleurs suisses sont médaillés

L’équipe de Suisse masculine de curling s’est parée de bronze vendredi à Cortina, après sa victoire contre la Norvège en petite finale.
20.02.2026, 21:2820.02.2026, 21:43

La Suisse a cueilli une 17e médaille aux Jeux de Milan-Cortina avec la troisième place des curleurs du CC Genève. Ils ont battu la Norvège 6-2 dans le match pour la 3e place.

Un coup de trois au deuxième end a permis aux Suisses de prendre très vite la main dans cette rencontre. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoit Schwarz-van Berkel n'ont jamais été inquiétés par des adversaires qui ont très vite abdiqué après le raté du skip Magnus Ramsfjell au 3e end sur une pierre qui aurait pu relancer cette petite finale.

Les féminines, elles, sont en finale ⬇️

Les curleuses assurent une nouvelle médaille à la Suisse

Les Suisses ont, ainsi, su parfaitement rebondir au lendemain de la mortifiante défaite en demi-finale face à la Grande-Bretagne. Après un round-robin parfait avec neuf victoires en neuf matchs, le quatuor espérait sans doute davantage que cette médaille de bronze qui récompense toutefois une performance de choix lors de ce tournoi olympique.

Malheureux jeudi contre la Grande-Bretagne, Benoit Schwarz-van Berkel a cette fois rendu une copie parfaite pour remporter sa deuxième médaille de bronze aux Jeux après celle de Pyeongchang en 2018. A 34 ans, le no 4 de l'équipe sera-t-il partant pour une nouvelle aventure olympique? La question peut se poser comme elle se pose pour Sven Michel (37 ans). Agés respectivement de 30 et de 25 ans, Yannick Schwaller et Pablo Lachat-Couchepin ne nourrissent pas encore la même réflexion.

(ats/roc)

