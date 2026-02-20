Donald Trump veut venir voir jouer la sélection américaine de hockey sur glace si elle va en finale des JO. Image: keystone

Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème

Selon plusieurs médias, le président américain souhaite se rendre aux Jeux olympiques et suivre deux événements coup sur coup. Mais sur le plan logistique, cette visite s'apparente à une tâche herculéenne.

Nils Kögler / t-online

L'éventuelle venue du président américain Donald Trump aux Jeux olympiques Milan-Cortina semble placer les organisateurs face à des défis de taille. Il y a quelques jours déjà, des informations indiquaient que Trump souhaitait se rendre à Milan dimanche pour la finale de hockey sur glace, à condition que les Etats-Unis – qui affrontent la Slovaquie en demi-finale ce vendredi (21h10) – se qualifient. Dans la foulée, une visite pour la cérémonie de clôture à Vérone serait également prévue.

Les Etats-Unis défient la Slovaquie ce vendredi en demi-finale. image: Keystone

Le média allemand Bild, citant des médias italiens, rapporte désormais que les autorités transalpines ont été surprises par l'annonce de cette visite et doivent résoudre plusieurs problèmes simultanément.

D'une part, les demi-finales ne se déroulent que le vendredi soir. Par conséquent, ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura si les hockeyeurs américains sont effectivement qualifiés pour la finale de dimanche. Pour planifier une visite de Trump, il ne resterait donc qu'environ 30 heures.

Selon le rapport, la manière dont Trump doit se déplacer dans Milan représente un défi majeur. La patinoire Santa Giulia, où se déroule la finale, se situe en effet loin à l'est de la ville. Bien que l'aéroport de Linate se trouve à proximité, l'avion présidentiel Air Force One serait, selon Bild, trop imposant pour pouvoir y atterrir. Il faudrait donc se rabattre sur l'aéroport de Malpensa. Or, celui-ci se trouve à 70 kilomètres de la patinoire, une distance jugée trop importante pour un trajet en convoi présidentiel.

L'une des options envisagées serait que Donald Trump voyage en hélicoptère de l'aéroport jusqu'à la patinoire. Le trajet suivant vers Vérone, pour la cérémonie de clôture, devrait également s'effectuer par les airs. Comme alternative, le président américain pourrait toutefois ne participer qu'à la cérémonie de clôture à Vérone.

Les arènes de Vérone, où se tiendra la cérémonie de clôture des JO dimanche. Image: keystone

Là-bas, les préparatifs pour une visite présidentielle seraient déjà en cours. La décision de savoir si Trump viendra réellement, et où, ne sera prise qu'au dernier moment.

