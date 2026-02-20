L’argent autour du cou pour la Vaudoise Fanny Smith. image: Keystone

Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille

Particulièrement critique envers le site de Livigno, où elle a décroché vendredi une médaille d’argent en ski cross, la Vaudoise Fanny Smith a néanmoins bénéficié sur place d’un petit avantage sur ses concurrentes grâce à l’un de ses sponsors.

Jannik Meyer / t-online

Un article de

Fanny Smith a déjà participé à cinq Jeux olympiques: Vancouver 2010, Sotchi 2014, Pyeongchang 2018, Pékin 2022 et désormais Milan-Cortina 2026, où elle a décroché vendredi une superbe médaille d’argent en ski cross, sur le site de Livigno.

Que ce soit au sujet de la piste ou de l’ambiance dans la station lombarde, la Suissesse s’est dite insatisfaite. «Ce parcours n’a rien de particulier, il n’y a rien de technique ici. C’est un peu triste de disputer des Jeux olympiques sur une piste si simple, si médiocre», a-t-elle déclaré, avant de critiquer l'atmosphère de ces JO:

«Il n’y a rien autour. J’ai déjà vécu des Jeux avec un véritable esprit olympique. Mais ici…» Fanny Smith

Les Jeux d’hiver sont répartis sur plusieurs sites dans le nord de l’Italie. A Livigno, un total de 26 titres doit être décerné en l’espace de deux semaines. Pourtant, selon Smith, l’esprit olympique fait défaut. Il n’y a ni village central, ni rencontres entre athlètes.

«Les skieurs alpins m’ont dit que nous avions de la chance d’être à Livigno», a raconté Fanny Smith. «Et c’est vrai, ils avaient tout pour bien faire les choses. Il y a une petite estrade sur laquelle ils auraient pu organiser les cérémonies de remise des médailles.»

«Mais même ça, ça n’a pas été fait!» Fanny Smith

Smith confiait également: «Ils auraient pu organiser quelque chose de joli, mais j’ai l’impression qu’ils n’y ont pas réfléchi jusqu’au bout ou qu’ils ont manqué de temps».

Malgré cela, la Vaudoise relativisait et assurait rester professionnelle, concentrée sur son objectif. «Je dois faire mon travail et ignorer le reste.» Force est de constater qu’elle y est parvenue, en devenant vice-championne olympique.

Fanny Smith (en blanc) a pris la 2e place de la finale de ski cross derrière l'Allemande Daniela Maier et devant la Suédoise Sandra Näslund. image: Keystone

Si sur place les conditions n’ont pas été celles qu’elle espérait, Smith a néanmoins bénéficié d’un avantage à Livigno. Son sponsor, un fabricant de boissons mondialement connu, met à disposition des athlètes qu’il soutient un chalet durant la quinzaine olympique. «J’ai la chance de pouvoir m’y rendre pour me reposer et m’entraîner», a-t-elle expliqué.

«La nourriture dans le village olympique n’est pas exceptionnelle. La salle de sport est également minuscule. Là-bas, en revanche, tout est organisé pour que nous puissions être performants le jour de la compétition. Ce sont de petits détails qui peuvent faire la différence.» Fanny Smith

Un autre point l’a également réconfortée pendant ces Jeux, en plus de cet avantage et de cette médaille d'argent: la proximité du site de Livigno avec la Suisse. Pour la première fois, sa famille, ses amis et son fan-club ont pu faire le déplacement en nombre. «C’est très spécial. C’est la grande différence.»