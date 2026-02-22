Dariya Nepryaeva (deuxième et en médaillon) a joué un sale tour, malgré elle, à sa rivale Katharina Hennig Dotzler (première). Image: keystone

Son incroyable bourde met la pagaille dans la course aux JO

La fondeuse russe Dariya Nepryaeva a volé par inadvertance un ski d'une concurrente, dimanche aux JO. Avec des conséquences cocasses.

Melanie Muschong

Le genre d'incident qui n'arrive pas à chaque compétition... Dimanche, lors du 50 km classique féminin de ski de fond aux JO de Milan-Cortina, la Russe Dariya Nepryaeva a commis une bévue lors du changement de skis.

Après environ la moitié de la distance, l'athlète de 23 ans s'est dirigée, au moment de changer d'équipement, vers le casier 12. Problème: ce n'était pas le sien. Mais celui de sa concurrente allemande Katharina Hennig Dotzler. Résultat: elle a volé, par inadvertance, un ski de sa rivale.

Dariya Nepryaeva (à droite) en train de chausser des skis qui ne sont pas les siens, dimanche aux Jeux olympiques. image: capture d'écran x

La Russe ne s'est toutefois pas rendu compte de son erreur, obligeant les techniciens allemands à préparer un nouveau ski pour Katharina Hennig Dotzler le plus rapidement possible. Le chef technicien allemand Lukas Ernst a expliqué la difficulté de l'exercice:

«C'était une situation très stressante. Nepryaeva est entrée par inadvertance dans le mauvais box, celui de Katharina, et y a pris un ski. Nous avons été informés assez rapidement, par la FIS et via les images TV, qu'il n'y avait plus de ski dans le casier de Katharina.»

Les techniciens allemands ont transpiré

Ce dimanche étant le dernier jour de compétition, les techniciens étaient déjà en pause déjeuner et le camion de fartage était, en principe, déjà à l'arrêt. Tous ont dû agir vite. Avec succès: Hennig Dotzler a pu obtenir un ski de rechange.

Les techniciens de l'équipe d'Allemagne ont travaillé fort pour que Katharina Hennig Dotzler puisse terminer sa course dimanche. Image: keystone

La tâche n'était pourtant pas simple. «Chaque fer à repasser, chaque bac, chaque brosse rotative était déjà emballé», a précisé Ernst, avant de poursuivre:

«Il faut d'abord un temps de préparation avant de pouvoir recommencer à farter un ski»

Lukas Ernst a ajouté: «Qu'un concurrent continue réellement sa course alors que le ski manque à l'appel, nous n'avions encore jamais vécu cela». Dans ces circonstances, l'équipe estime avoir tiré le meilleur de la situation. Katharina Hennig Dotzler a terminé à un honorable 9e rang.

Le faux pas de Nepryaeva a également eu des conséquences par la suite. Sur la liste officielle des résultats, consultable environ une demi-heure après la course, les lettres «DSQ» pour «disqualifiée» figuraient à côté de son nom. Une mesure immédiatement réclamée par le chef de l'équipe allemande Peter Schlickenrieder.

«Ce serait sinon la prochaine tactique: je repère qui a les meilleurs skis au premier tour, et je prends ensuite les skis de la concurrente.»

Heureusement, on n'en est pas encore à ce niveau de vice dans ce sport.

Adaptation en français: Yoann Graber