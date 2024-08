Kevin Durant vise une quatrième médaille d'or olympique à Paris. image: Getty

Le vrai «King» du basket américain aux Jeux de Paris, c'est lui

Alors que tous les regards sont tournés vers le «King» LeBron James, il y en a un qui continue d'épater avec Team USA: Kevin Durant, pourtant de retour de plusieurs blessures.

Lors du premier match de Team USA aux Jeux olympiques de Paris 2024, face à la Serbie de Nikola Jokic, c'est Kevin Durant qui a flambé et récolté les lauriers. Surprenant? Oui et non.

Oui, car l'ailier des Suns ne devait pas jouer cette première partie. S'il est passé à travers les blessures cette saison, en apprenant notamment à éviter les floppeurs, il a subi une élongation au mollet droit mi-juin. Durant a ainsi manqué le camp de préparation de Team USA et n'a pas disputé un seul des cinq matchs amicaux, lors desquels l'équipe américaine a parfois été malmenée.

A mesure que Steve Kerr affinait sa sélection, des doutes quant à la participation de Kevin Durant aux Jeux olympiques ont été émis. Mais coach Kerr a balayé d'un revers de main, assurant que son joueur se rendrait en France. Il expliquait qu'il serait à n'en pas douter décisif tard dans le tournoi, lorsque les Etats-Unis en auraient besoin en phase à élimination directe.

Or le pensionnaire des Suns de Phoenix a brillé dès la première rencontre, contre la Serbie au stade Pierre-Mauroy de Lille. Alors que Team USA peinait à creuser l'écart, l'entrée de Kevin Durant a tout changé. Il a planté 21 points à 8/8 dont cinq tirs à trois points en neuf minutes. De quoi dégoûter les Serbes. Kevin Durant, en manque de rythme et sans préparation, a inscrit au total 23 points en sortie de banc. Il a aussi glané deux rebonds en 17 minutes pour une évaluation à +20. En y regardant de plus près, cette performance n'est pas si étonnante.

Quand il revient de blessure, l'Américain a une faculté à être rendez-vous et répondre présent comme s'il ne s'était jamais éloigné des parquets. C'est en tout cas le ressenti de Steve Kerr, qui a coaché Durant plusieurs saisons du côté de Golden State. «J’ai entraîné Kevin trois ans, et de tous les joueurs que j’ai coachés, c’est sans doute celui dont on ressent le moins qu’il a été absent avant, lorsqu’il revient de blessure. Il est tellement talentueux qu’il était dans une forme de milieu de saison alors qu’il n’a pas joué de vrai match de basket depuis quelques mois. C’est incroyable», a déclaré le sélectionneur de Team USA après la victoire des siens 110 à 84 contre la Serbie.

Ce don, Devin Booker le perçoit aussi. «J’ai déjà vu tout ça. C’est l’un des joueurs les plus efficaces de l’histoire. Voilà à quel point il est fort», a-t-il lâché devant les médias. Pour KD en revanche, tout ceci semble naturel. Il explique ses retours tonitruants par sa capacité à jouer simple et à se concentrer sur les principes de base.

«J’ai joué au basket toute ma vie. Il faut juste revenir aux principes de base. Respecter le plan de jeu, être là pour mes coéquipiers sur le plan défensif et être agressif dès que le ballon touche ma main» Kevin Durant après Serbie-USA

Hors du cinq majeur mercredi contre le Soudan du Sud, Kevin Durant a inscrit 14 nouveaux points en plus de ses trois interceptions, ce qui a fait de lui le deuxième meilleur marqueur de Team USA. Son apport était en fait inévitable. En sélection, le boss se nomme bien Durant. Il brigue à Paris une quatrième médaille d'or, celle qu'aucun basketteur n'a décroché. Il ferait alors mieux que Carmelo Anthony.

«Durantula» est aussi le meilleur marqueur des Etats-Unis aux Jeux olympiques. C'est l'Américain qui a le plus scoré lors de chacun des trois deniers tournois. Il a flambé ces dernières années en finale, que ce soit en 2012 contre l'Espagne (30 points), en 2016 contre la Serbie (30 points) et en 2021 contre la France (29 points). Kevin Durant est le leader incontesté de cette équipe américaine. Il le montre encore cette année, malgré sa préparation chaotique.