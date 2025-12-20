assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver 2026

Johan Eliasch, left, President of the International Ski Federation, (FIS) talks with Urs Lehmann, right CEO of the the International Ski Federation, (FIS) during the women&#039;s Downhill race at the ...
Johan Eliasch s’est insurgé contre le retard pris par les organisateurs des JO de Milan.image: Keystone

Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver

Johan Eliasch, président de la Fédération internationale de ski (FIS), a estimé samedi que les retards sur les sites des JO de Milan-Cortina étaient «inexplicables». La remarque concerne Livigno, terrain de jeu le plus proche de la Suisse.
20.12.2025, 16:2120.12.2025, 16:21

A moins de 50 jours du début des JO 2026, «tout n'est pas prêt», a affirmé le responsable suédois aux journalistes présents à Val d'Isère, en marge de l'étape de Coupe du monde femmes dans la station savoyarde.

«Le gouvernement italien et les régions qui organisent les Jeux ont encore beaucoup de travail et elles doivent accélérer»
Johan Eliasch

Principal sujet d'inquiétude, la station de Livigno, qui doit accueillir les épreuves de snowboard et de ski acrobatique. Mardi, le comité d'organisation des JO 2026 a reconnu auprès de l'AFP avoir rencontré «un problème technique» pour la production de neige artificielle sur le site qui suscitait déjà des inquiétudes.

Livigno embête aussi les Grisons ⬇️

L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux

«On les appelle trois fois par jour, matin, midi et soir», a souligné Johan Eliasch. «Il y a ce problème de production de neige. Il y a eu des retards.»

«Malheureusement, le gouvernement italien n'a pas débloqué de fonds, donc (les organisateurs) ont du mal à joindre les deux bouts, ce qui est bien dommage», a-t-il affirmé. «C'est inexplicable. Mais j'espère que ça ira. On a un plan B, un plan C, un plan D... Mais c'est malheureux de se retrouver dans une situation dans laquelle on n'aurait jamais dû se retrouver.»

Pour pouvoir enneiger le Livigno Snow Park et créer les modules, sauts et autres half-pipes nécessaires aux épreuves de snowboard et de ski freestyle, les organisateurs doivent produire de la neige artificielle en grande quantité.

LIVIGNO, ITALY - DECEMBER 11: A overview of the progress of work on the construction of ski slopes and jumps for the disciplines of Big Air, Slopestyle, Halfpipe, Snowboard Cross, Ski Cross and Parall ...
Livigno, 12 décembre 2025.image: Getty

Leurs canons à neige sont alimentés en eau par une retenue collinaire, le bassin de Monte Sponda, d'une capacité de 203 000m3, dont les travaux d'un montant de 21,7 millions d'euros se sont terminés fin novembre.

La production de neige artificielle devait initialement débuter la semaine dernière.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
La crise de résultats du FCB relance le débat sur l'avenir du coach vaudois. Les matchs contre Lucerne (mercredi) et Servette (samedi) seront décisifs pour la suite.
Au FC Bâle, un entraîneur a déjà été limogé après une victoire 3-0 contre Lausanne. En février 2022, après une première mi-temps très décevante, David Degen avait pris la décision radicale de licencier Patrick Rahmen. Il avait admis plus tard qu'il avait fait une erreur.
L’article