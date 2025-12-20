Johan Eliasch s’est insurgé contre le retard pris par les organisateurs des JO de Milan. image: Keystone

Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver

Johan Eliasch, président de la Fédération internationale de ski (FIS), a estimé samedi que les retards sur les sites des JO de Milan-Cortina étaient «inexplicables». La remarque concerne Livigno, terrain de jeu le plus proche de la Suisse.

A moins de 50 jours du début des JO 2026, «tout n'est pas prêt», a affirmé le responsable suédois aux journalistes présents à Val d'Isère, en marge de l'étape de Coupe du monde femmes dans la station savoyarde.

«Le gouvernement italien et les régions qui organisent les Jeux ont encore beaucoup de travail et elles doivent accélérer» Johan Eliasch

Principal sujet d'inquiétude, la station de Livigno, qui doit accueillir les épreuves de snowboard et de ski acrobatique. Mardi, le comité d'organisation des JO 2026 a reconnu auprès de l'AFP avoir rencontré «un problème technique» pour la production de neige artificielle sur le site qui suscitait déjà des inquiétudes.

«On les appelle trois fois par jour, matin, midi et soir», a souligné Johan Eliasch. «Il y a ce problème de production de neige. Il y a eu des retards.»

«Malheureusement, le gouvernement italien n'a pas débloqué de fonds, donc (les organisateurs) ont du mal à joindre les deux bouts, ce qui est bien dommage», a-t-il affirmé. «C'est inexplicable. Mais j'espère que ça ira. On a un plan B, un plan C, un plan D... Mais c'est malheureux de se retrouver dans une situation dans laquelle on n'aurait jamais dû se retrouver.»

Pour pouvoir enneiger le Livigno Snow Park et créer les modules, sauts et autres half-pipes nécessaires aux épreuves de snowboard et de ski freestyle, les organisateurs doivent produire de la neige artificielle en grande quantité.

Livigno, 12 décembre 2025. image: Getty

Leurs canons à neige sont alimentés en eau par une retenue collinaire, le bassin de Monte Sponda, d'une capacité de 203 000m3, dont les travaux d'un montant de 21,7 millions d'euros se sont terminés fin novembre.

La production de neige artificielle devait initialement débuter la semaine dernière.

(afp/roc)