L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux

Entièrement organisés en Italie, les JO de Milan-Cortina coûtent de l’argent aux Grisons, qui comptent sur la Lombardie pour prendre en charge une partie des frais. Mais rien ne progresse pour l’instant.

Plus de «Sport»

Les Jeux d’hiver ont beau se tenir en Italie, ils coûteront de l’argent au canton des Grisons: 5,5 millions de francs pour un dispositif de circulation et de sécurité.

Les autorités locales entendent couvrir une partie des dépenses grâce aux recettes générées par les places de stationnement mises à disposition pour l'événement, vient d'indiquer le canton. Pour le reste de la facture, les Grisons sont en contact direct avec l’Italie.

La semaine dernière, la conseillère d’Etat compétente, Carmelia Maissen, s’est exprimée à ce sujet lors de la session de décembre du Grand Conseil. Elle a indiqué n’avoir reçu aucune réponse de l’Italie concernant une prise en charge des dépenses. Une attitude jugée «difficilement compréhensible et irritante». Le canton aurait d’ores et déjà mis en demeure la Lombardie et demandé la poursuite des négociations.

Les Grisons s’attendent à voir passer des milliers de spectateurs pour rejoindre les sites de compétition de Livigno et Bormio. A cela s’ajoute le fait que les Jeux olympiques d’hiver, prévus du 6 au 22 février, coïncideront avec la haute saison touristique. Les autorités estiment ainsi qu'environ 4000 visiteurs utiliseront quotidiennement le réseau routier cantonal.

Ce chiffre a récemment été contesté par la Lombardie. Interrogé par l’agence Keystone-ATS, le canton des Grisons a justifié cette estimation par les 2600 billets déjà vendus pour certains jours de pointe, avec arrivée depuis la Suisse. Il faut aussi tenir compte des visiteurs d’un jour et du fait que pour 47% des billets vendus, les organisateurs n'ont pas été en mesure de fournir des informations sur le lieu de résidence des clients. Selon les autorités, il convient donc de prévoir une marge suffisante.

Plus de 2000 places de parking supplémentaires

La dernière portion du trajet vers les sites de compétition ne sera possible qu’à partir des parkings Park & Ride spécialement aménagés. A Landquart, 140 places viennent désormais s’ajouter aux 1670 déjà disponibles au Fashion Outlet. A Zernez, 1440 places supplémentaires sont prévues, et à Müstair, 630. Sauf à Landquart, ville plus éloignée, l’usage de ces parkings sera facturé 70 francs par jour, a indiqué le canton ce lundi. Le reste du trajet s’effectuera via des navettes payantes et le réseau des Chemins de fer rhétique (RhB).

Le site de Livigno pose le plus de défis en matière de circulation, ont précisé les autorités. Le tunnel de Munt La Schera, qui relie les Grisons au lac de Livigno, constitue un véritable goulet d’étranglement en raison de sa circulation alternée. Il sera donc fermé pendant les Jeux d’hiver et ne sera accessible qu’aux véhicules des JO, aux navettes ainsi qu’aux détenteurs d’une autorisation. D’autres routes seront limitées. A cet effet, les résidents, les visiteurs et les entreprises locales peuvent se procurer une vignette de transit. Celle-ci permettra de circuler plus facilement en Engadine et dans le Val Müstair, mais pas dans le tunnel de Munt La Schera. Rappelons que l’autre accès à Livigno depuis la Suisse, par le col du Forcola di Livigno, est impossible en hiver.

Pour assurer la sécurité, la police cantonale des Grisons prévoit d’affecter 30 agents, mobilisés 24 heures sur 24 durant toute la durée des Jeux. D’autres patrouilles seront renforcées en Engadine, dans le Val Müstair et le Val Poschiavo, ainsi qu’au col du Julier ou encore dans la vallée du Prättigau. Selon l’état actuel de la planification, du renfort venant d’autres corps ne sera pas nécessaire.

