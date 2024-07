Vidéo: twitter

Le célèbre jeu vidéo de foot EA Sports FC dévoile plusieurs nouveautés

EA Sports FC 25 sortira le 27 septembre, mais il a été présenté en avant-première ce mercredi. Voici les principaux changements par rapport à l'édition précédente.

C'est un moment très attendu chaque année. EA Sports a dévoilé ce mercredi la nouvelle édition de son très célèbre jeu vidéo de football, EA Sports FC 25 (le successeur de FIFA), leader dans son domaine.

Il sortira sur PC, PlayStation et Xbox le 27 septembre (le 20 septembre en accès anticipé). La star sur sa jaquette? Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid et de l'Angleterre, vainqueur notamment de la Ligue des champions cette année et tout récent finaliste de l'Euro.

Plusieurs médias ont déjà pu tester cette nouvelle version en avant-première, qui compte plusieurs nouveautés. A commencer par une refonte du mode de football freestyle: Volta disparaît et laisse sa place à Rush. Les équipes s'affrontent à 5 contre 5 (gardien inclus), sur un petit terrain, avec des règles fantaisistes. Exemples? L'utilisation du carton bleu, qui exclut le joueur pendant une minute, ou encore des tirs au but disputés comme au hockey sur glace, où il s'agit de tromper, en action, le gardien.

Les dispositifs tactiques connaissent eux aussi une évolution. «Les joueurs se voient désormais attribuer un rôle en fonction de leur poste (par exemple Meneur de jeu ou Demi-ailier pour un milieu central). Cela influe directement sur leur comportement et leur positionnement lorsqu’ils ne sont pas sélectionnés par l’utilisateur, que ce soit avec ou sans ballon», observe RMC Sport.

Le média français note encore plusieurs nouveautés:

La possibilité, dans une carrière d'entraîneur, de coacher des équipes féminines et de switcher vers les hommes, et vice versa

Celle de commettre des fautes d'anti-jeu (tirer le maillot, ceinturer son adversaire, etc.), directement sanctionnées d'un carton jaune

Des dribbles simples avec le joystick gauche plus efficaces

Des passes plus difficiles à effectuer quand les adversaires nous acculent, et donc plus proches de la réalité

Des graphiques améliorés et le réalisme accru des visages de footballeurs «anonymes» grâce à l'IA

Des célébrations de but qui incluent les vraies mascottes de certains clubs

Pour celles et ceux qui n'en peuvent plus de voir leur pote, conjoint(e) ou membre de la famille les délaisser pour passer d'innombrables heures à «gamer», profitez d'eux au maximum: il reste encore deux longs mois avant la sortie d'EA Sports FC 25! (yog)