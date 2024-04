Bon nombre de coureurs du 128e marathon de Boston, le 15 avril, se sont étranglés en découvrant la médaille qu'ils accrocheront au cou en passant la ligne d'arrivée. boston marathon/watson

La médaille du marathon de Boston «dégoûte» les participants

Plusieurs coureurs de la course mythique, qui se tiendra le 15 avril prochain, n'ont pas caché leur déception en découvrant le tout nouveau look de la médaille qui honore les finishers.

C'est une tradition qui ravit les participants du marathon de Boston depuis plus de 40 ans: sitôt franchi la ligne d'arrivée, pouvoir glisser autour du cou la fameuse médaille ornée d'une licorne dorée, logo historique de la la Boston Athletic Association. Une pratique que bon nombre de marathons ont adoptée par la suite à travers le monde.

La médaille de cette 128e édition pourrait toutefois ne pas susciter le même enthousiaste. La faute à un sérieux relooking.



La voici: instagram

Car si la licorne dorée trône toujours fièrement au centre de l'insigne du modèle 2024, les puristes ont été horrifiés de découvrir un nouvel élément: une bannière, le long du bord inférieur, affichant en toutes lettres le nom de la Bank of America.

En effet, après 38 ans sous la supervision de John Hancock, une compagnie d'assurance basée à Boston, c'est au tour de la banque américaine de reprendre le flambeau en tant que sponsor principal de la course. Et elle n’a pas perdu de temps pour apporter sa touche personnelle. C’est la première fois qu’un logo d’entreprise apparaît sur le devant de la médaille.

Les participants montent au créneau

Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu à la section commentaires du compte Instagram de l'évènement. Entre une généreuse utilisation de l'emoji poubelle et des réactions allant de «extrêmement déçu» à «très triste».

«Nauséabond» Un participant, sur un fil de discussion Reddit

«Moche» Un autre.

«Un massacre» Encore un autre.

«Je n'aime pas qu'on ait soudain l'impression que c'est le marathon de la Bank of America, et que la Boston Athletic Association n'a plus rien à voir avec ça», détaille de son côté George Christopher, 55 ans, au New York Times. Même son de cloche du côté de Cathy Connor, 58 ans et 9 marathons de Boston dans les mollets. «J'ai été un peu déçue lorsque j'ai vu la photo.»

«Pourquoi gâcher un truc si joli? Ce n'est pas une course de dindes!» Cathy Connor, qui s'apprête à courir son 10e marathon de Boston, au New York Times.

«Pas une course de dindes», c'est peu de le dire. La médaille des finishers du marathon annuel est d'autant plus symbolique qu'elle est amplement méritée. Pour espérer participer au plus vieux marathon annuel du monde, les prétendants doivent avoir soit réalisé un temps de qualification dans un autre marathon, soit collecter pendant la course des fonds pour un organisme de bienfaisance. Le parcours est réputé pour être l'un des plus difficiles de la planète, avec son lot de pentes, collines et une météo souvent aléatoire.

Les participants du marathon de Boston font souvent les frais des caprices de la météo. Image: Boston Globe

N'en déplaise aux quelque 30'0000 courageux qui avaleront les 42,195 kilomètres de l'épreuve ce 15 avril, tous recevront une médaille estampillée Bank of America. Celle-ci aura au moins le mérite de rappeler la vie que les marathoniens, ces éternels incompris, ont choisi de mener: fournir un maximum d'effort pour bénéficier d'un minimum de récompense. (mbr)