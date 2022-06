Leonidas Stergiou est le patron de la défense et capitaine des M21 de la Nati. Il a fêté sa première cape en équipe A. image: keystone

Nati

Leonidas Stergiou, la nouvelle pépite de la Nati promise à la gloire

Leonidas Stergiou a fêté dimanche sa première sélection en équipe de Suisse en remplaçant Ricardo Rodriguez à la 79ème minute. Une première qui s'est soldée par une belle victoire 1-0 contre le Portugal. L'occasion de découvrir le néo-international, en cinq points.

Jonathan amorim

1. Star d'un jeu de simulation

Les adeptes de Football Manager connaissent Leonidas Stergiou depuis quelques années. Le jeune Saint-Gallois est en effet un joueur que l'on peut qualifier de «wonderkid» (jeune à très fort potentiel) dans le jeu de simulation de gestion de club de football: «Il a ce statut dans le jeu car il a été titulaire à St-Gall dès l'âge de 16 ans», affirme Oliver Zesiger, co-responsable des recherches en Suisse pour Football Manager.

«Il a fait preuve d'une grande maturité dès ses premiers matchs. Il possède de grandes qualités de relance et de vision de jeu. Pour moi, c'était clair depuis le début qu'il avait un énorme talent» Oliver Zesiger, co-responsable des recherches en Suisse pour Football Manager

L'algorithme du jeu l'envoie dans la plupart des parties dans des grands d'Europe, comme ici à Chelsea en 2027. Le jeu lui prédit même 78 capes avec la Suisse à 27 ans, une carrière qu'on ne peut que lui souhaiter.

Dans ce monde parallèle, on est en 2027 et Leonidas Stergiou brille avec Chelsea. image: fmblog

2. Des origines grecques et serbes

Leonidas Stergiou est né le 3 mars 2002 à Wattwil, dans le canton de Saint-Gall, d'un père grec et d'une mère serbe. Le joueur du FC Saint-Gall ne possède toutefois que la nationalité grecque, en plus de la suisse, évidemment. Il a par ailleurs été approché à plusieurs reprises par le pays d'origine de son père.

Mais le Saint-Gallois n'a jamais semblé très réceptif aux appels venant du Sud-Est de l'Europe. Depuis tout jeune, il est resté fidèle à la Suisse, collectionnant 37 matchs en équipes juniors.

En club, le joueur du FC Saint-Gall rêve plus de Barcelone ou de Liverpool que de l'Olympiakos. Pour plusieurs médias alémaniques, il avait récemment déclaré avoir des «objectifs élevés» et vouloir évoluer bientôt dans une écurie d'un grand championnat. Un but qui semble réaliste, si l'on en croit son entraîneur, Peter Zeidler:

«Vu son talent, son évolution, sa volonté et son attachement au terrain, je crois Leonidas capable de rejoindre un grand championnat dans deux ou trois ans» Peter Zeidler, entraîneur du FC Saint-Gall, dans Linth Zeitung en 2020

Leonidas Stergiou représente l'avenir de l'équipe de Suisse au poste de défenseur central. image: keystone

3. Un pilier à Saint-Gall

Stergiou est un phénomène de précocité. En 2018, il a gagné sa place de titulaire au FC Saint-Gall, son club formateur, à 16 ans à peine. Une place qu'il n'a plus quittée depuis. À 20 ans aujourd'hui, il compte déjà 104 matchs de Super League dans les jambes. Cette saison, il a été aligné à 27 reprises en championnat et trois fois en Coupe.

Sa valeur sur Transfermarkt évolue d'année en année avec un pic à sept millions d'euros la saison passée. Aujourd'hui, il en vaut six. Une pépite décrite de la manière suivante par Peter Zeidler, à nouveau dans la Linth Zeitung, l'année passée:

«Pour son jeune âge, il est énormément serein, calme et concentré. Il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit et pense toujours d'abord à l'équipe» Peter Zeidler

«Un petit calin à mon gars sûr derrière». image: keystone

4. Parmi les 100 espoirs mondiaux

En août 2021, l’Observatoire du football CIES à Neuchâtel a présenté les 100 footballeurs mondiaux de moins de 20 ans avec le plus d'expérience. Leonidas Stergiou pointait alors au 22e rang, au 5e même en prenant en compte uniquement le temps de jeu.

Pour situer sa performance, dans ce classement, on retrouvait des joueurs du calibre d'Eduardo Camavinga (Real Madrid), de Nuno Mendes (PSG), de Pedri (Barcelone) ou encore de Mason Greenwood (Manchester United). Le Saint-Gallois n'était alors pas le seul Suisse présent. On y retrouvait également le défenseur du FC Zurich, Becir Omeragic, un peu plus bas dans le classement par contre, à la 81ème place.

5. Un style de jeu particulier

«Leonidas n'est pas très grand (1m81), il a besoin de jouer dans un système de jeu qui place la défense haut sur le terrain, pour enlever de la pression sur cette dernière. Une équipe qui joue le pressing, comme Saint-Gall. Ce n'est pas un joueur pour n'importe quelle formation» Oliver Zesiger

Voici la description du défenseur de Saint-Gall faite par le spécialiste du football suisse Oliver Zesiger.

Petit par la taille, grand par le talent. image: keystone

Stergiou a également profité de la pause forcée du Covid pour prendre de la masse musculaire et ainsi compenser quelque peu sa relative petite taille pour son poste. Un déficit physique qu'il comble également par une technique et un jeu de tête au-dessus de la moyenne pour un défenseur central. Des qualités qui l'ont déjà emmené sur le toit virtuel du football, sur Football Manager. À lui maintenant de donner raison à Oliver Zesiger et ses scouts.