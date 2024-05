Gregor Kobel n'a que cinq sélections en équipe nationale. Image: www.imago-images.de

Le «Oliver Kahn suisse» pose un problème de luxe à la Nati

L'Euro débute dans moins de six semaines en Allemagne. Alors que l'équipe nationale suisse a des soucis offensifs, elle n'a que l'embarras du choix au poste de gardien de but.

Il y a encore quelques chantiers en cours au sein de l'équipe nationale suisse. La question du rôle que Xherdan Shaqiri doit jouer à l'Euro se pose. On trouve aussi dans le vestiaire de la Nati des joueurs (comme Fabian Schär) qui sont des piliers importants dans leur équipe respective, mais qui ne s'intègrent pas vraiment dans le collectif de l'équipe nationale. Enfin, le plus grand point d'interrogation se situe sans doute en attaque, où il manque toujours un «buteur».

Mais il y a aussi des aspects qui permettent d'être confiant en vue du prochain Euro. Avec Yann Sommer, qui a récemment remporté le Scudetto avec l'Inter Milan, et Gregor Kobel, qui a brillé en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain, Murat Yakin peut en effet compter sur deux gardiens de classe mondiale. Ce qui nous amène à nouveau à un problème: le sélectionneur a l'embarras du choix.

Murat Yakin semble toutefois avoir déjà fait son choix. Il l'avait révélé en décembre dernier déjà:

«Yann Sommer est le numéro 1 et il le restera. Il sera dans les buts à l'Euro» Murat Yakin

Le point faible de Kobel

Lors de la victoire 1-0 du Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain, mercredi en match aller de la Ligue des champions, Gregor Kobel a une nouvelle fois contribué à la victoire de son équipe. «Il a été souverain, comme toujours», a salué la chaîne Sky. Ce compliment montre à quel point les performances de Kobel sont constantes au BVB (où il est sous contrat depuis 2021)...lorsqu'il n'est pas blessé. Et c'est là que réside probablement la plus grande "faiblesse" du Zurichois de 1,95m. Le joueur de 26 ans doit régulièrement faire des pauses, souvent en raison de problèmes musculaires.

Cette saison, le BVB a dû se passer de son gardien titulaire à six reprises en championnat. Une situation jugée «alarmante» par le club, selon le Ruhr Nachrichten.

Cette fragilité physique serait aussi l'une des raisons pour lesquelles Yann Sommer fait toujours de l'ombre au numéro 2 en équipe nationale: «Lors du match où j'ai voulu faire jouer Gregi, il était malheureusement blessé. Or être présent en équipe nationale a aussi son importance», a déclaré Yakin à propos de la question du gardien de but, alors qu'il était assis dans le studio Blue à l'occasion de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, mardi dernier.

Il est évident qu'un joueur aussi doué et ambitieux que Kobel a l'ambition de jouer un rôle majeur au sein de l'équipe nationale. Le portier du BVB en parle d'ailleurs régulièrement et clairement. Dans la série documentaire de la SRF The Pressure Game, Kobel a clairement indiqué qu'il n'était «pas devenu professionnel pour s'entraîner».

Lorsque Yann Sommer a dû déclarer forfait en raison du Covid avant un match amical contre l'Angleterre en mars 2022, Yakin a pourtant misé sur Jonas Omlin - une décision que Kobel a eu du mal à accepter: «Je joue à Dortmund, je dispute la Ligue des champions, j'ai un rôle de leader là-bas et je le mérite. Je veux être sur le terrain, ça me dégoûte», avait-il alors déclaré à la caméra.

Le fait que le BVB soit moins performant cette saison - à l'exception de sa campagne de Ligue des champions - n'est pas dû à Kobel. Le gardien, dont le père a évolué dans les années 90 en LNA de hockey pour les ZSC Lions, Kloten, Lugano et Davos, a en effet attiré l'attention en mars avec une statistique. Sa valeur d'«expected goal», soit le nombre de buts qu'il aurait dû prendre, était en effet supérieure de plus de 12 au nombre réel de buts qu'il a encaissés - un record européen.

Il n'y a pas que les statistiques qui parlent en faveur de Kobel. Lothar Matthäus est aussi très élogieux quand il évoque le portier suisse, qu'il a comparé à Oliver Kahn sur le plateau de Blue Sport mi-avril: «Il a beaucoup de charisme. Quand tu te retrouves seul face à lui, tu as peur.»

La seule raison pour laquelle Kobel ne peut pas (encore) jouer un rôle majeur en équipe nationale a un nom: Yann Sommer. Après un intermède quelque peu malheureux avec le Bayern, le gardien de 35 ans a en effet retrouvé sa force d'antan à Milan. Avec l'Inter, le gardien de 1,83m a couronné une saison exceptionnelle par le titre de champion. En 41 matchs avec les "Nerazzurri", le gardien a été blanchi 24 fois - un record européen. Contrairement à Kobel, Sommer a également pu compter sur une défense digne d'un champion national.

Bien que Kobel apprécie beaucoup son concurrent en privé, comme il l'a déclaré à Blue, il ne nie pas qu'il aimerait prendre la place de Sommer cet été. Mais il devra sans doute se résigner à nouveau au rôle de gardien remplaçant lors de l'Euro.