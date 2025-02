«Un scandale», «très triste»: les fans de biathlon outrés

Les supporters norvégiens n'ont pas pu tout voir de la prestation de leur champion à la TV (image d'illustration). Image: shutterstock/keystone/watson

«Un scandale»: colère aux Mondiaux de biathlon

Les téléspectateurs ont été privés de plusieurs moments décisifs lors de la retransmission des Mondiaux de Lenzerheide samedi.

Johannes Thingnes Boe a cimenté sa place au panthéon du biathlon samedi. Le Norvégien a remporté un 21e titre mondial record lors du sprint 10 km des Mondiaux de Lenzerheide. Avec cette nouvelle médaille d'or, Boe - qui dispute sa dernière saison - a ainsi dépassé au palmarès un autre champion norvégien, Ole Einar Björndalen.

Les fans norvégiens avaient donc de quoi être heureux. Pourtant, beaucoup étaient en colère après la course. La raison:

Ils n'ont pas pu voir le dernier tir décisif de leur idole.

Boe était en démonstration samedi. Image: KEYSTONE

La régie internationale n'a pas réussi à retransmettre à temps le tir debout parfait du skieur de 31 ans. Le directeur des médias de la Fédération internationale de biathlon (IBU) a reconnu que ce n'était pas normal. «Une telle erreur ne doit évidemment pas se produire», a réagi Christian Winkler, cité par l'agence de presse dpa.

Les tirs de Sturla Holm Laegreid, leader du classement général de la Coupe du monde, et du Suédois Sebastian Samuelsson n'ont pas non plus été montrés, car la régie a fait apparaître d'autres images à la place. Le commentateur Marius Skjelbaek de la chaîne norvégienne TV2 a parlé de «scandale». Le Suédois Samuelsson a pour sa part qualifié l'incident de «très triste», tout en faisant preuve de compréhension face au déroulement mouvementé de la course.



Winkler s'est excusé au nom de l'IBU et a déclaré à la radio publique norvégienne NRK qu'il n'était «pas acceptable» que le dernier tir de Boe ne soit pas diffusé, quand bien même celui-ci a été retransmis très rapidement par la suite.



(jcz/dpa/ats/t-online)