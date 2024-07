La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera «a pris l'eau», samedi matin. image: capture d'écran des caméras de BFMTV

JO de Paris: une ministre nage enfin dans la Seine et on a frôlé l'accident

C'est ce qui s'appelle se jeter dans le bain. En guise de symbole olympique et pour prouver que l'eau de la Seine est praticable, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a trempé sa combi samedi matin. Hélas, ce n'est pas (encore) suffisant pour faire taire les critiques et les railleries.

C'est le feuilleton des JO de Paris. Du moins, l'un des plus palpitants, si l'on en croit l'assiduité avec laquelle le peuple français se moque des autorités. En résumé et en une seule question: l'eau de la Seine sera-t-elle impropre à la nage durant les compétitions de triathlon, de natation marathon et de paratriathlon? Une question simple, mais qui aimante de nombreuses réponses passablement compliquées.

Un nettoyage difficile et coûteux (on parle de 1,4 milliard d'euros), des baignades et des courses tests systématiquement annulées au fil des mois et une maire socialiste de Paris qui promet d'y tremper un petit morceau de dignité depuis trop longtemps pour que ça semble crédible. Sans oublier ce film catastrophe fraîchement sorti sur Netflix, Sous la Seine, dont le premier rôle est tenu par un requin tueur qui terrorise la capitale.

Alors que, ces derniers jours, la couleur ocre du fleuve ne disait rien qui vaille, ce samedi matin, c'est la ministre des Sports qui a décidé de se jeter à l'eau.

Dans tous les sens du terme.

Car tout cela est éminemment politique, à treize petits jours de la cérémonie d'ouverture. C'est tout un symbole et, avec lui, une pression monstre. Emballée dans une combi noire de circonstance et sous l'oeil des caméras, Amélie Oudéa-Castera a donc mis un premier pied officiel dans une Seine qui attire tous les regards.

Le grand plongeon? Plutôt la «grande glissade», comme s'est amusé à le dire le journaliste de BFMTV, qui a commenté l'expérience en direct samedi matin. Car après quelques timides petits pas sur le bord du fleuve, la ministre a frisé la catastrophe, en se vautrant dans l'eau de la moins élégante des manières.

«On voit une ministre qui prend l'eau!» Un journaliste de BFMTV

Une fois immergée dans le bain de la discorde, Amélie Oudéa-Castera a fait la planche, avant d'armer quelques brasses, pour enfin s'éloigner du rivage et s'offrir aux courants du fleuve. Une ministre qui était évidemment escortée par un nageur (la politique française se noie déjà bien assez toute seule en ce moment, nul besoin d'en rajouter).

Pas d'accident majeur, mais une mise en Seine suffisamment maladroite pour que les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie.

«Cette courge est passée sur la partie la plus glissante. On n'est pas à un malaise près avec elle» Un internaute, sur X.

Après avoir survécu à sa baignade, Amélie Oudéa-Castera a séché son appréhension au micro de BFMTV, avec un sourire quasi obligatoire et une emphase à peine exagérée.

«Magnifique, magnifique! Quel bonheur! C'est juste génial. Génial! Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu!»

Si on peut tout à fait se moquer de cette séquence amusante, elle n'en est pas moins importante pour la crédibilité des organisateurs des JO de Paris, comme des politiques. Surtout, la ministre des Sports a eu le courage de se mouiller avant la maire de Paris. Ce n'est pas rien.

Qu'on se rassure, le grand bain d'Anne Hidalgo est déjà programmé. (Avant une énième annulation?)

«Je vais plonger la semaine prochaine» Anne Hidalgo

On parle même du 17 juillet. Un agenda qui, pour l'heure, ne fait pas taire les railleries. Espérons que, d'ici là, de l'eau (pas trop dégueulasse) aura coulé sous les ponts.