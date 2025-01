Doublé suisse à Adelboden!

Ce dernier a signé une troisième victoire consécutive en géant après ses succès à Val d'Isère et à Alta Badia en décembre. Malgré ses éliminations à Sölden et Beaver Creek, il prend le large en tête du classement de la discipline.

Le duel helvético-norvégien entre Odermatt, Meillard, Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath, quatuor de tête de la première manche et du classement général de la Coupe du monde, a complètement tourné en faveur des Suisses sur le Chuenisbärgli. Les deux Scandinaves ont connu l'élimination, et laissé les deux leaders de l'équipe de Suisse se battre pour la gagne.

Noah Okafor va quitter Milan et changer de pays

L'attaquant de la Nati, souvent présenté comme l'une des plus belles promesses du football suisse, va tenter de relancer sa carrière en Bundesliga.

Noah Okafor a vécu une première moitié de saison compliquée avec le Milan AC. Malgré 16 apparitions toutes compétitions confondues, il n'a marqué qu'un but et n'a délivré que deux passes décisives. Plus souvent remplaçant que titulaire, l'attaquant de l'équipe de Suisse (24 sélections) est dans une impasse en Lombardie, et c'est la raison pour laquelle il va s'en aller.