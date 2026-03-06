assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Course à pied

Ce concept déroutant ne va pas plaire aux traileurs

Ce concept déroutant ne va pas plaire aux traileurs

Le célèbre équipementier Nike a organisé un trail en salle pour promouvoir l’une de ses nouvelles paires. Un concept qui interroge et que les puristes redoutent de voir se développer.
06.03.2026, 09:4706.03.2026, 09:47

Nike n’a pas lésiné sur les moyens pour lancer sa ACG Ultrafly Trail SP, l’équivalent trail de la Pegasus 42.

Du 11 au 13 février, le célèbre équipementier américain s’est installé à Milan, alors en pleine effervescence olympique, pour organiser «Exhibition of S.P.E.E.D.», en collaboration avec Mental Athletic, un collectif qui prône l’esthétique du mouvement.

Le concept de l’événement: faire courir une trentaine d’athlètes sponsorisés par la marque à la virgule sur des distances de 15 km (700 m de D+), 50 km (2 300 m de D+) ou 100 km (4 000 m de D+), le tout sur une boucle en salle de 150 mètres. Au programme, donc: 100, 333 ou 666 tours dans une galerie d’art, le Spazio Maiocchi, transformée pour l’occasion en terrain rocailleux et terreux.

«Exhibition of S.P.E.E.D.» ⬇️

Vidéo: instagram

A mi-chemin entre coup marketing, création originale et projection artistique, «Exhibition of S.P.E.E.D.», considéré comme «le plus petit ultra du monde», n’a pas pour ambition de se développer. Sportivement, l’expérience visait seulement à mettre à l’épreuve la force mentale des coureurs, leur endurance psychologique. Nike testait le rythme, plutôt que la technique et la maîtrise du terrain.

Cependant, ce concept interroge au sein de la communauté du trail, le site Outside se demandant même s’il ne pourrait pas inspirer de nouveaux types de courses ou de centres d’entraînement.

Le média redoute que des «trail rooms», installées «entre deux studios de cycling et un concept store matcha», se multiplient à l’avenir, comblant les besoins des citadins mais dénaturant l’esprit du trail. Outside prend ainsi l’exemple de l’escalade indoor, qui a conquis les villes ces dernières années. A l’heure où les salles de crossfit affichent complet et où l’hyrox explose, on peut enfin imaginer que les portions course à pied de ces disciplines se dérouleront demain dans des espaces intérieurs dotés de talus artificiels.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
1
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
de Yoann Graber
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
de Ralf Meile
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
de Yoann Graber
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
de Klaus Zaugg
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
de Klaus Zaugg
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
de Yoann Graber
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
6
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Êtes-vous du genre à regarder le téléphone des autres?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
La tribune des supporters restera fermée au Stade de Genève
La tribune Nord des supporters restera fermée samedi lors du match entre Servette et le FC Zurich. Les autorités genevoises ont agi suite au comportement «irresponsable» des fans grenat le week-end dernier.
Des engins pyrotechniques ont été allumés «de manière coordonnée et massive» lors du match contre Sion samedi dernier, «mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu», écrit mardi le Conseil d'Etat genevois. Et cela malgré les mesures prises à la suite de débordements et notamment d’utilisation d’engins pyrotechniques en gare de Lausanne le 15 février.
L’article