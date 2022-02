Priska Nufer a remporté la descente de Crans-Montana dimanche, son 1er succès en Coupe du monde. Image: keystone

Priska Nufer gagne la descente à Crans-Montana, son premier sacre

L'Obwaldienne de 30 ans s'est offert son premier succès en Coupe du monde dimanche en remportant la 2e descente de Crans-Montana. Michelle Gisin a terminé 8e et Joana Hählen 9e. Grippée, Lara Gut-Behrami n'a pu faire mieux qu'un 19e rang.

Team watson Suivez-moi

Priska Nufer a fait bien mieux que confirmer sa 4e place décrochée samedi à Crans-Montana. L'Obwaldienne de 30 ans a tout simplement cueilli son premier succès en Coupe du monde, pour son 144e départ, en s'adjugeant dimanche la deuxième descente disputée dans la station valaisanne.

Le classement de cette 2e descente de Crans-Montana source: rts

A l'aise sur une piste du Mont-Lachaux où elle avait obtenu ses deux meilleurs résultats en carrière avant ce week-end de rêve (6e en super-G et 7e en descente l'an passé), Priska Nufer a devancé de 0''11 la gagnante de la veille Ester Ledecka (2e) et de 0''23 Sofia Goggia (3e). Celle-ci prend du même coup le large au classement de la discipline.

Priska Nufer a ainsi, comme elle l'espérait, pu profiter d'un meilleur dossard que celui porté la veille (le no 30) pour signer l'exploit le plus inattendu de la saison chez les dames. Elle a offert au ski féminin suisse sa quatrième victoire dans cette Coupe du monde 2021/22, la troisième en descente après celles fêtées par Lara Gut-Behrami à Zauchensee et par Corinne Suter à Garmisch.

La manche de Priska Nufer, en vidéo Vidéo: RTS

Mission très difficile pour Suter

Dixième samedi, Corinne Suter s'est bien reprise pour obtenir le 4e rang, à 0''27 de Priska Nufer. Mais la championne olympique de descente a sans doute laissé filer le Globe de la discipline: la Schwytzoise accuse désormais 75 points de retard sur Sofia Goggia. Or, il ne reste plus que la descente des finales de Courchevel/Méribel à disputer.

Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 10. Michelle Gisin, qui s'était classée 7e la veille, a terminé au 8e rang, concédant 0''43 à l'héroïne de la journée. Sixième samedi, Joana Hählen doit pour sa part se contenter d'une 9e place (à 0''46). Affaiblie par une grippe, Lara Gut-Behrami a quant à elle échoué hors du top 15, 24 heures après avoir connu l'élimination. (ats/yog)