Walser prolonge à Gottéron +++ La Nati dames dans le 3e chapeau

Walser cinq ans de plus avec Gottéron Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI L'attaquant international suisse Samuel Walser (29 ans) a prolongé pour les cinq prochaines saisons le contrat qui le lie avec Fibourg-Gottéron. L'ancien Davosien dispute sa quatrième saison avec Fribourg. Il a inscrit 68 points en quelque 170 matches. "A Fribourg, je me sens à l’aise sur et en dehors de la glace. Le club, les fans, le nouveau stade ainsi que la mission d'atteindre le titre de champion suisse à moyen terme m'ont motivé à prolonger mon contrat avec Fribourg-Gottéron", déclare Walser, cité mercredi dans un communiqué du club.

Les Suissesses dans le troisième chapeau Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse figurera dans le 3e chapeau jeudi lors du tirage au sort de la phase finale de l'Euro féminin 2022, qui aura lieu en Angleterre. Y seront également le Danemark, la Belgique et l'Autriche. La tête de série du groupe A sera l'Angleterre, pays hôte, qui disputera le match d'ouverture le 6 juillet à Manchester. Les autres têtes de série seront les Pays-Bas, tenants du titre, la France et l'Allemagne. Le deuxième chapeau regroupe la Suède, l'Espagne, la Norvège et l'Italie. Et le quatrième est formé de l'Islande, de la Russie, de la Finlande et de l'Irlande du Nord. La finale aura lieu le 31 juillet à Wembley. Les Suissesses disputeront pour la deuxième fois de leur histoire la phase finale d'un Euro, après 2017.

Les autorités locales refuseront les joueurs non vaccinés Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo L'État de Victoria, dont la capitale Melbourne accueillera l'Open d'Australie en janvier, exclut d'accorder une dispense spéciale aux joueurs non vaccinés pour qu'ils puissent participer au tournoi. Cette décision pourrait exclure de la compétition le tenant du titreet no 1 mondial Novak Djokovic. "Nous excluons les personnes non vaccinées des pubs, des cafés, des restaurants et du MCG (le principal stade de cricket de Melbourne, ndlr) et de toutes sortes d'autres événements", a rappelé le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews. "Nous ne demanderons pas d'exemption. Par conséquent, la question est fondamentalement résolue", a-t-il martelé. Ce rappel des autorités locales est un nouvel épisode du feuilleton qui agite le tennis mondial, à moins de deux mois de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année (17 au 30 janvier). Un courriel de la WTA, organisatrice du circuit professionnel féminin, qui a fuité en début de semaine, laissait entendre que les joueuses qui n'avaient pas été vaccinées contre le coronavirus pourraient participer au tournoi à condition de respecter une quarantaine de 14 jours. Contrôle fédéral Le Premier ministre australien Scott Morrison a ensuite déclaré que les joueurs non vaccinés seraient autorisés à entrer dans le pays s'ils recevaient une exemption, que l'État hôte, Victoria, devait demander en leur nom. Mais l'État de Victoria a donc exclu cette possibilité. Djokovic, vainqueur des trois dernières éditions de l'Open d'Australie et sacré au total à neuf reprises à Melbourne, a par le passé publiquement pris position contre les vaccins et toujours refusé de dire s'il avait lui-même été vacciné contre le coronavirus. Djokovic très sceptique Le 19 octobre dernier, il a laissé entendre qu'il pourrait faire l'impasse sur le tournoi australien: "Je ne sais pas si je vais aller en Australie, je ne sais pas ce qui se passe. La situation actuellement n'est pas bonne", a déclaré "Djoko" dans le presse serbe. Selon l'ATP, en charge du circuit professionnel masculin, et la WTA, contactés par l'afp, environ 65% des joueurs et plus de 60% des joueuses sont vaccinés.

Le Covid, "défi numéro un" pour Pékin à 100 jours des JO Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Des millions d'habitants confinés un peu partout en Chine à 100 jours des Jeux d'hiver. Le Covid-19 sera "le défi numéro un" des Jeux olympiques 2022, ont reconnu mercredi les organisateurs. La cité impériale va devenir la première ville du monde à accueillir à la fois des Jeux d'été (en 2008) et d'hiver, du 4 au 20 février prochains. La semaine dernière, la flamme olympique a été remise à la Chine lors d'une cérémonie à Athènes, qui a donné lieu à une manifestation de militants dénonçant la présence du régime communiste au Tibet. Mais outre les questions de droits humains, les compétitions risquent d'être dominées par la lutte contre le Covid-19, six mois après les Jeux d'été de Tokyo repoussés d'un an pour cause de pandémie. Dans ce contexte, les autorités chinoises, qui suivent une politique de zéro contamination, ont ressorti les grands moyens pour éradiquer une flambée épidémique très limitée ces derniers jours dans le nord du pays. Mardi, la grande ville de Lanzhou, située à 1700 km à l'ouest de Pékin, a placé en quarantaine ses 4 millions d'habitants, invités à rester chez eux sauf nécessité impérieuse, à la suite de la découverte de quelques dizaines de cas. Vaccination ou quarantaine "La pandémie est le défi numéro un pour le déroulement des Jeux d'hiver", a résumé devant la presse le vice-président du comité d'organisation, Zhang Jiandong. Une dizaine de provinces, soit le tiers du total, ont renforcé les mesures de prévention, y compris la ville de Pékin, où 20 cas de contamination ont été dénombrés depuis une semaine. Les Jeux 2022 se dérouleront dans une "bulle" destinée à enrayer tout risque de contamination au reste de la Chine. Les 2900 athlètes attendus devront soit avoir été entièrement vaccinés soit se soumettre à une quarantaine stricte de 21 jours à leur arrivée dans le pays. Seuls les spectateurs déjà présents en Chine pourront assister aux épreuves.

L'Ukraine a organisé de prétendus contrôles aléatoires (AMA) Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS RIETSCHEL L'agence antidopage ukrainienne (ONAD) a prévenu à l'avance les sportifs de contrôles aléatoires hors- compétition, qui n'en étaient donc pas, a indiqué mardi l'Agence mondiale antidopage (AMA). Celle-ci a dénoncé un système "audacieux" remontant à près de dix ans. Ouverte en 2019, "cette enquête baptisée "Opération Hercules" a établi que, depuis 2012, l'ONAD a procédé à des prélèvements d'échantillons avec préavis injustifiés, en organisant des contrôles sur des sportifs, parfois par groupes, dans le cadre de rendez-vous dans ses locaux", indique l'AMA. Le règlement "stipule que, sauf circonstances exceptionnelles et justifiables, la collecte d'échantillons doit se faire sans préavis, ce qui constitue une caractéristique fondamentale d'un programme de contrôle efficace et imprévisible", souligne l'instance. Coups de fil "Nous avons récolté des preuves établissant que l'ONAD téléphonait à des sportifs ou les joignait par l'intermédiaire de leurs entraîneurs pour les convoquer le lendemain, en vue d'un contrôle (...) L'agence ukrainienne s'est souvent prêtée à cette pratique avant d'importantes compétitions internationales et, parfois, toute l'équipe nationale d'une discipline spécifique pouvait être présente dans ses locaux pour un contrôle", a détaillé le directeur du département Renseignement et enquêtes de l'AMA, Gunter Younger. Les enquêteurs ont en outre également découvert qu'"au moins six échantillons ont été déclarés de manière inexacte" par l'ONAD. Cette dernière, qui les a prélevés pendant les Jeux olympiques de Tokyo cet été, a indiqué les avoir prélevés "hors compétition". Les six échantillons en question ont été réanalysés par l'AMA mais sont revenus négatifs. Selon M. Younger, les preuves indiquent que les échantillons ont été classés à tort afin de satisfaire au nombre minimum de contrôles hors compétition requis pour participer aux Jeux de Tokyo.

Et de quatre pour les Warriors Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Invaincu, Golden State a remporté à Oklahoma City un quatrième succès d'affilée en NBA, pendant que les Lakers, sans LeBron James, l'emportaient de justesse à San Antonio. Il fallait remonter à six ans, lorsqu'ils avaient réalisé la meilleure saison régulière de l'histoire de la ligue (73 victoires, 9 défaites) avant de chuter en finale face à Cleveland, pour trouver pareils débuts des Warriors. A l'époque, ils avaient remporté 24 succès de rang avant de concéder un premier revers. Il leur sera bien difficile de réussir pareille prouesse, car Kevin Durant est désormais à Brooklyn et Klay Thompson (tendon d'Achille) prépare son retour pour Noël, mais ce qu'ils réalisent collectivement est probant. Face à OKC (106-98), Stephen Curry (23 pts, 6 rbds) a montré la voie, Andrew Wiggins (21 pts) et Damion Lee (20 pts) l'ont suivie et Draymond Green (8 pts, 9 rbds, 8 passes, 3 interceptions) a été utile. Golden State demeure en tête à l'Ouest, devant Utah, l'autre équipe encore invaincue de la conférence, qui a enchaîné avec une troisième victoire contre Denver (122-110). Le tournant du match a eu lieu peu avant la pause, quand Rudy Gobert (23 pts, 16 rbds), par ailleurs excellent, a involontairement heurté le genou droit de Jokic. Intenable jusque-là (24 pts, 6 passes, 6 rbds), le MVP en titre, contusionné, n'a pas joué la seconde période et le Jazz a su en profiter. "Je ne crois pas que ce soit trop grave", a ensuite tenu à rassurer l'entraîneur des Nuggets Michael Malone. Les Lakers au finish LeBron James sur le banc (cheville), prodiguant à ses coéquipiers des conseils tactiques pendant les temps morts, les Los Angeles Lakers ont souffert, mais ont eu le dernier mot chez les Spurs de San Antonio, après prolongation (125-121). Si Kemba Walker a été le meilleur marqueur new-yorkais (19 pts), la performance a été collective puisque cinq joueurs ont inscrit au moins 10 points. Enfin, pour leur première de la saison à domicile, les Mavs ont vaincu les Rockets (116-106), grâce notamment à 26 points de Luka Doncic (14 rbds, 7 passes) qui a été assez maladroit (10/25).

Un derby pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi et Timo Meier continuent de briller de mille feux sur les patinoires de la NHL. Leur confrontation directe à Nashville a conforté cette impression. Les Predarors de Josi se sont imposés 3-1 devant les Sharks de Timo Meier. Roman Josi a délivré deux assists sur les deux premières réussites de Nahsville pour obtenir la deuxième étoile de la soirée. Le capitaine comptabilise neuf points depuis le début de la saison avec 3 buts et 6 passes décisives. Crédité de la troisième étoile, Timo Meier a, pour sa part, sauvé l'honneur de San Jose pour son quatrième but de la saison. Il a marqué sur un rebond accordé par Juus Saros, l'homme du match. Avec ses 4 buts et ses 5 assists, l'Appenzellois a comptabilisé au moins un point lors des six matches qu'il a disputés jusqu'à présent. Les Sharks ont concédé leur deuxième défaite de rang après avoir entamé la saison par quatre victoires. Quant aux Predators, ils ont cueilli mardi soir une troisième victoire en sept rencontres.

Yverdon sort Zurich aux penalties Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yverdon a signé un superbe exploit en 8e de finale de la Coupe de Suisse. La formation d'Uli Forte s'est offert le scalp du FC Zurich, battu... 11-10 dans la séance des penalties au Stade Municipal. Il est encore un peu tôt pour espérer rééditer la folle aventure de 2000/01, lorsque Philippe Perret avait emmené Yverdon-Sport jusqu'en finale de Coupe. N'empêche que le club du Nord vaudois a réussi une performance de choix en éliminant le FCZ, qui avait remporté cette compétition sous la férule de Forte en 2016. Le héros yverdonnois de la soirée se nomme Steve Beleck. L'attaquant franco-camerounais de 28 ans a signé un doublé, inscrivant le 1-0 à la 43e et le 2-1 après quatre minutes de jeu dans la prolongation, avant de transformer ses deux penalties au cours d'une séance interminable. C'est Marculino Ninte qui a offert la qualification à Yverdon en trompant le gardien du FCZ Zikvo Kostadinovic sur le 26e tir au but de cette soirée. Le Portugais, qui avait manqué sa première tentative, a su garder son sang-froid après que Bledian Krasniqi avait échoué côté zurichois.

Bienne fait tomber Fribourg, Lausanne et Genève battus Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dans le match au sommet de National League, c'est Bienne qui a eu le dernier mot. Les Seelandais ont dominé le leader Fribourg 1-0 grâce à Hügli. Les amateurs de hockey offensif pensaient certainement se régaler avec le choc entre deux clubs plutôt enclins à aller devant. Il a pourtant fallu déchanter. Parce qu'il n'y a eu qu'une réussite tombée à la 8e de la crosse de Michael Hügli. Et on peut dire que la victoire biennoise est méritée. Les Seelandais ont tiré davantage au but que des Fribourgeois étonnamment muets. Mais on savait bien qu'après la série de dix succès consécutifs, les Fribourgeois allaient certainement connaître un coup de "moins bien". On l'a vu une première fois contre Rapperswil, voici la deuxième contre Bienne. Mais aucune raison de paniquer pour Christian Dubé qui peut se dire qu'il y a pire qu'une défaite 1-0 et qu'il n'y a pas une montagne de corrections à apporter. Pour l'équipe entraînée par Antti Törmänen, c'est une victoire importante après la défaite à Lausanne. Joren van Pottelberghe s'est offert un blanchissage et la défense devant a parfaitement soutenu la comparaison avec l'arrière-garde des Dragons. Ce succès permet à Bienne de revenir à deux longueurs des Fribourgeois. Martschini crucifie Lausanne On avait le sentiment que Lausanne avait peut-être trouvé cette constance après laquelle il court depuis le début de la saison. Que ces deux succès du week-end contre Ajoie et Bienne pouvaient initier quelque chose d'intéressant. Au final, le LHC a sauvé un point en s'inclinant 4-3 ap devant Zoug. Le début de match a ressemblé aux matches précédents avec un LHC bien dans ses patins et qui est parvenu à battre à deux reprises Genoni grâce à Douay (2e) et Frick (14e). Et tout semblait se dérouler comme sur des roulettes pour les hommes de John Fust. Mais dès l'entame du tiers médian, Simion a pu dévier un habile lancer de Djoos. Et à la 37e, c'est Cadonau qui a pu égaliser. Les Zougois, venus à Malley avec un effectif limité et de nombreux jeunes de leur académie, ont même réussi un truc en marquant le 2-3 à la 48e au terme d'une scène confuse. De retour dans l'alignement, Almond a pu offrir un point aux Vaudois. Mais les poignets de Martschini ont eu le dernier mot en prolongation. Scherwey se paie Genève Genève-Servette voulait se payer une petite série positive, mais Tristan Scherwey en a décidé autrement. Dans un match qui sentait bon la lutte pour la deuxième barre, les Ours se sont finalement imposés 3-2 ap. Et c'est l'emblématique Fribourgeois qui a sonné la révolte. Parce qu'après deux périodes, les Aigles étaient devant grâce à leurs joueurs importés, Tömmernes et Winnik. Mais Scherwey a trouvé une première fois la faille à la 52e avant de remettre ça dans le temps supplémentaire pour offrir un deuxième point à son équipe. A Lugano, Ajoie s'est une nouvelle fois incliné. Les Jurassiens ont été battus 4-1 par les Tessinois. C'est Devos qui a inscrit l'unique réussite ajoulote en jeu de puissance alors que le score était de 4-0 pour les hommes de Chris McSorley. Toujours au Tessin mais dans le haut du canton, Ambri-Piotta a battu Langnau 3-1. Dans le dernier match de la soirée, c'est Rapperswil qui s'en est allé cueillir deux points à Zurich à la faveur de sa victoire 4-3 tab au Hallenstadion. Les Lions ont égalisé à la 60e grâce à Chris Baltisberger et en ayant sorti leur gardien. Mais le bonhomme du match fut Cervenka qui a enfilé deux tirs au but pour sceller le score lors de la séance de penalties.

La Suisse poursuit son parcours immaculé Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse féminine a poursuivi son parcours sans faute dans les qualifications pour la Coupe du monde 2023. A Zurich, les Suissesses se sont imposées 5-0 devant la Croatie. Mission accomplie pour les filles de Nils Nielsen. Et autant le dire d'emblée, tout autre résultat aurait été une déception. Parce que les Croates étaient dernières du classement du groupe G avec un goal average de 0-10 en trois matches. Ce 5-0 fait du bien aux Suissesses dans leur bagarre avec l'Italie pour la première place du groupe, parce que les Transalpines avaient aussi battu les Croates 5-0. Ce travail, bien fait, a été commencé par Crnogorcevic (8e) et Maritz (45e) en première période, avant que Bachmann (82e), Rinast (88e) et Bachmann encore une fois (91e, penalty) ne donnent au score des allures de fessée. A noter la bonne entrée de Sandrine Mauron pour la Genevoise Sandy Maendly à la 35e. La Suisse conserve sa première place du groupe avec désormais un goal average de 17-1. L'Italie s'est également imposée 5-0 contre la Lituanie.

Lausanne-Sport s'impose à Aarau Amdouni a inscrit le but de la qualification pour Lausanne Image: KEYSTONE/Alexander Wagner Lausanne-Sport disputera les quarts de finale de la Coupe de Suisse en février prochain. Les hommes du coach Ilija Borenovic sont allés s'imposer 1-0 sur le terrain du 4e de Challenge League Aarau mardi en 8e de finale. Une réussite de son meilleur buteur Zeki Amdouni à la 56e minute a suffi au bonheur des Lausannois. Auteur de quatre réalisations cette saison en championnat, l'attaquant de 20 ans avait déjà été l'homme de la qualification au tour précédent, lui qui avait inscrit le 3-2 en prolongation à Bulle en septembre. Aarau, qui avait atteint les demi-finales de la Coupe de Suisse 2020/21, a dominé les débats après avoir concédé l'ouverture du score. Mais la troupe entraînée par Stephan Keller n'est jamais parvenue à prendre en défaut la défense lausannoise et son gardien Thomas Castella.

Grégory Hofmann ouvre son compteur Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Grégory Hofmann a ouvert son compteur en NHL ! Le Jurassien a inscrit son premier but sous les couleurs de Columbus lors du succès 4-1 devant Dallas. Le transfuge de Zoug a marqué le 2-0 de la 31e à la conclusion d'une rupture menée par le Danois Oliver Bjorkstrand, un autre rookie. Auparavant, il avait été impliqué sur l'ouverture du score de ce même Bjorkstrand à la 6e. Grégory Hofmann a obtenu la deuxième étoile de la soirée. La première est revenue à son gardien Elvis Merzlikins. Auteur de 31 arrêts, l'ancien Luganais ne s'est incliné que sur une réussite de l'ex-Biennois Tyler Seguin à 139'' de la sirène. "Ce fut une grande soirée, une soirée vraiment spéciale, souligne Grégory Hofmann. J'aurais peut-être pu marquer lors du premier tiers. Mais j'ai su saisir ma chance sur le 2-0. Bjorkstrand a fait un superbe job et j'ai été capable de conclure." Avec cette quatrième victoire en six matches, le Jurassien vit un très beau début de saison qui le conduira vendredi au Madison Square Garden pour un beau défi contre les New York Rangers. ̈Nino Niederreiter a également vécu une belle soirée. Le Grison a inscrit son deuxième goal de la saison lors du succès 4-1 à domicile de Carolina devant Toronto. Il a signé le 3-1 à la 37e pour apporter sa contribution à cette... cinquième victoire en cinq rencontres des Hurricanes.

Atlanta a su rebondir Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Battu samedi à Cleveland, Atlanta a su parfaitement rebondir. Sur leur parquet, les Hawks se sont imposés 122-104 devant Detroit. Atlanta a mené 62-54 à la pause avant d'enfoncer le clou au début du troisième quarter. Avec ses 32 points et ses 8 assists, le meneur Trae Young fut le grand homme de la soirée. Au bénéfice d'un temps de jeu de 26 minutes, Clint Capela a témoigné d'une plus grande discrétion avec ses 4 points et ses 8 rebonds. Le Genevois a toutefois été crédité d'un différentiel de +11. Une statistique souligne la difficulté de rencontrer les Hawks dans leur salle. Atlanta a, en effet, remporté 24 de ses 30 derniers matches à domicile depuis le 21 février. Il reste aux Hawks de témoigner de la même efficacité à l'extérieur, à commencer par mercredi à la Nouvelle-Orléans.

Un premier top-ten pour Andy Murray Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Andy Murray (ATP 156) tient enfin sa première victoire de l'année contre un top-ten. A Vienne, l'Ecossais s'est imposé 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant Hubert Hurkacz (ATP 10). Face au "bourreau" de Roger Federer à Wimbledon, Andy Murray aurait pu conclure en deux sets. Seulement, le Polonais a sauvé magistralement une balle de set dans le tie-break de la deuxième manche. Andy Murray devait réussir le break décisif au sixième jeu du troisième set. Titré à Vienne en 2014 et en 2016, Andy Murrey affrontera en huitième de finale l'espoir espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz (ATP 42).