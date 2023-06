Evenepoel renonce au Tour ++ Victoire française en VTT

Le plein de confiance pour Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard imp�rial sur les routes du Dauphin�. Image: KEYSTONE/EPA EFE/BRAIS LORENZO Jonas Vingegaard a écrasé la 75e édition du Critérium du Dauphiné. Le Danois n'a laissé que des miettes à ses adversaires à trois semaines du Tour de France. La huitième et dernière étape est revenue à Grenoble à l'Italien Giulio Ciccone. Deuxième de cette ultime étape, Jonas Vingegaard a cueilli son onzième succès de la saison. Il a fait, bien sûr, le plein de confiance avant de défendre sa couronne sur le Tour à partir du 1er juillet, face notamment à son grand rival Tadej Pogacar. "C'est un très grand résultat pour moi. Le Dauphiné est une des plus belles courses du monde, je suis très heureux d'avoir pu gagner ici. Je n'ai jamais été seul, mon équipe a fait un super travail toute la semaine", a dit celui qui avait pris la deuxième place de l'épreuve derrière son coéquipier slovène Primoz Roglic l'an dernier. Le coureur de Jumbo-Visma, déjà vainqueur du Gran Camino et du Tour du Pays Basque en 2023, a survolé le Dauphiné, traditionnelle répétition générale avant la Grande Boucle. Vainqueur de deux étapes, dont celle samedi en haut du col de la Croix-de-Fer, il a terminé avec 2'23'' d'avance au classement général sur le Britannique Adam Yates et 2'56'' sur l'Australien Ben O'Connor. Dimanche, il s'est contenté de contrôler la course derrière l'échappée du jour dans laquelle avait notamment pris place Julian Alaphilippe, le jour de ses 31 ans. Le Français n'a été repris que sur la fin du col de Portes, l'avant-dernière des six difficultés, où Ciccone (Trek-Segafredo) s'est envolé. Dans le terrible mur final (1,8 km à 14,2%) menant à la Bastille, au-dessus de Grenoble, Jonas Vingegaard est sorti du groupe des favoris. Il n'a toutefois pas réussi à rattraper le grimpeur italien qui a gardé 23 secondes d'avance sur la ligne.

Succès français à Lenzerheide. Keller 3e Alessandra Keller est parvenue � devancer Pauline Ferrand-Pr�vot dans les ultimes m�tres. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID L’épreuve Coupe du monde de cross-country VTT de Lenzerheide (GR) s'est conclue par le succès de la Française Loana Lecomte. Meilleure Suissesse, Alessandra Keller s’est classée troisième. Un classement obtenu dans les derniers instants de la course, la Nidwaldienne parvenant à rattraper et dépasser la Tricolore Pauline Ferrand-Prévot (4e). Dès le deuxième des six tours, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte ont dicté le rythme de l’épreuve. Seules Alessandra Keller et la Hollandaise Anne Terpstra ont réussi à s’accrocher aux locomotives françaises, jusqu’à l’avant-dernier tour. Dans le dur dès la mi-course, la Nidwaldienne de 27 ans a fini par abdiquer, après un peu plus d’une heure de course. Dans le final, Loana Lecomte a lâché, au train, Pauline Ferrand-Prévot (4e à 39''), finalement doublée par Anne Terpstra (2e, à 18'') et par Alessandra Keller (3 à 32'').

Remco Evenepoel va faire l'impasse sur la Gande Boucle Remco Evenepoel ne disputera pas le Tour de France 2023. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le champion du monde belge de cyclisme sur route Remco Evenepoel ne participera pas au Tour de France. Il l'a confirmé lui-même en marge du Tour de Suisse. "Il y a eu des discussions, mais très rapidement, c'est devenu un non", a déclaré Evenepoel, qui s'était lancé dans le Giro d'Italia en tant que grand favori, mais qui a dû abandonner après deux victoires d'étapes, infecté par le Covid-19. "Je me suis préparé pendant six mois pour le Giro et j'étais en pleine forme, puis j'ai été absent du vélo pendant dix jours et ce n'est pas facile de se remettre en forme pour une course comme le Tour", a déclaré Evenepoel, qui a ajouté : "Si je participe au Tour, c'est à 150% de ma forme. Ce n'était pas possible, c'est donc une décision logique"

Chicago: une défaite de plus malgré Shaqiri Un but malheureusement inutile pour Xherdan Shaqiri. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Sombre semaine pour Chicago. Eliminé mardi par Houston en quart de finale de l'US Open Cup, le Fire s'est incliné 2-1 à domicile devant Columbus malgré une réussite de Xherdan Shaqiri. Chicago a, ainsi, enchaîné un sixième match sans victoire en championnat pour demeurer à l'avant-dernière place de la Conférence Est à cinq points d'une place en play-off. Seul l'Inter Miami, le futur club de Lionel Messi, fait pire dans cette Conférence Est. Devant 19'892 spectateurs, Xherdan Shaqiri a, enfin, ouvert son compteur cette année avec une reprise croisée imparable du gauche à la 88e minute pour égaliser à 1-1. Malheureusement pour le Bâlois et le Fire, l'international arménien Lucas Zelarayan devait donner la victoire à Columbus à la 93e sur un lob armé... depuis son camp qui a abusé le gardien Spencer Richey.

Djokovic pour enfin être seul au sommet Novak Djokovic, qui court après les records établis par Roger Federer et Rafael Nadal, peut devenir dimanche le premier homme à compter 23 trophées du Grand Chelem à son palmarès. "J'ai l'immense chance d'avoir depuis quelques années la possibilité d'écrire l'histoire à quasiment chacun de mes matches. J'aime cette sensation, c'est un privilège. La motivation est au plus haut, il me reste un match et j'espère pouvoir soulever le trophée", souligne le Serbe de 36 ans, qui vise son troisième Roland-Garros. Le seul qui puisse désormais l'en empêcher est Casper Ruud, le Norvégien de 24 ans qui s'est hissé en finale à Paris pour la deuxième année consécutive. "L'an dernier c'était Rafa, cette fois c'est Novak... les deux meilleurs... Je ne serai pas le favori alors je ferai de mon mieux", relève Casper Ruud. En 2022, il avait été balayé par le roi Rafael Nadal qui avait porté à 22 le record de Majeurs en décrochant sa 14e Coupe des Mousquetaires. Cette année, c'est face à Djokovic - qui vise à son tour le record - qu'il jouera pour remporter son premier titre du Grand Chelem, en ayant disputé trois finales lors des cinq derniers Majeurs (avec l'US Open 2022 également). Son adversaire en demies, Alexander Zverev, y voit une ouverture pour le Norvégien. "Novak est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est certain, mais lorsqu'on est sur le point de marquer l'histoire, ça ajoute de la pression. Nous sommes tous humains, Novak y compris. Alors pour Casper, c'est le meilleur scenario", analyse l'Allemand. Gérer la pression Novak Djokovic a démontré qu'il savait gérer la pression, les douleurs, les blessures, lorsqu'il avait un gros titre à portée de raquette. Une fois pourtant, il a cédé sous le poids de la pression: en finale de l'US Open 2021 contre Daniil Medvedev avec la perspective d'un Grand Chelem calendaire que seul Rod Laver a réussi dans l'ère Open (depuis 1968), en 1969. "Quand je me lève le matin et que je pense à la saison, à ce que je veux accomplir, ce sont les tournois du Grand Chelem qui me motivent le plus. J'ai remporté le premier cette année (en janvier en Australie) et je suis maintenant en finale du deuxième. Que demander de plus ?", a toutefois assuré Djokovic après avoir remporté le duel des générations en demies face à un Carlos Alcaraz diminué physiquement par des crampes. Alors si psychologiquement il reste solide comme un roc, son physique lui permettra-t-il de maintenir son niveau et notamment celui qui lui a permis durant un set et demi d'éteindre la fougue de son jeune adversaire espagnol vendredi ? Il a reconnu avoir lui aussi tiré sur la corde physique lors de ce match d'une "intensité extrême". Redevenir no 1 En outre, Novak Djokovic a été blessé durant la saison sur terre et a pour meilleur résultat un quart de finale à Rome lors des tournois préparatoires aux Internationaux de France. Mais pas de quoi l'inquiéter. "Je l'ai souvent dit cette année durant la saison sur terre: Roland-Garros est le tournoi où je veux être à mon meilleur niveau sur cette surface. Donc je me suis mis une nouvelle fois (il jouera sa 34e finale en Majeur, un record co-détenu avec Chris Evert) en position de remporter un tournoi du Grand Chelem", relève-t-il. Et forcément, il aura l'expérience de son côté, lui qui jouera sa septième finale de Roland-Garros, pour deux titres (2016 et 2021) jusque-là. Toutefois, le Serbe n'est pas convaincu que cette expérience soit "un facteur décisif dans ce type de matches". "Ça peut aider à gérer les émotions, les dépenses d'énergie, mais ça ne fait pas gagner le match", estime Nole, qui redeviendra no 1 mondial s'il gagne dimanche (pour la 388e semaine, un record). Et qui deviendrait le seul joueur de l'histoire à avoir remporté au moins trois fois chacun des quatre Majeurs. Le premier.

Trois pucks de titre pour Vegas Un doubl� pour Chandler Stephenson. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Il ne manque plus qu'une victoire à Vegas pour remporter la première Coupe Stanley de son histoire. Les Golden Knights ont cueilli un succès (3-2) sans prix à Sunrise face à Florida. Vegas mène désormais 3-1 dans la série pour bénéficier de trois pucks de titre, dont deux à domicile. L'acte V aura lieu mardi dans le Nevada. Dans une rencontre marquée par une bagarre générale à la sirène, les Golden Knights ont forcé la décision grâce à un doublé de Chandler Stephenson pour mener 2-0 et une réussite de William Karlson pour le 3-1. Auteur de 29 arrêts, Adin Hill a signé son dixième succès dans ses séries finales après son intronisation lors du deuxième tour contre Edmonton. Finaliste malheureux devant Washington en 2018 lors de sa première saison, Vegas doit toutefois se méfier des Panthers qui avaient réussi une folle remonada au premier tour face à Boston, la meilleure équipe de la saison régulière. Florida avait été, en effet, également mené 3-1 dans cette série avant de renverser la table.

Christian Wahl récidive Une course ind�cise jusqu'� son d�nouement. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Au terme d'un final indécis, Christian Wahl a gagné l'édition 2023 du Bol d'Or. Après ses succès d 2018 et de 2022, le skipper de Double You Team remporte définitivement le Torpheé du Bol d'Or. Encore devancé à l'entrée du Petit Lac, Double You Team a battu de 18'20 M2 Swiss Medical Network (Victor Casas) après 17h14' de course pour couper la ligne à 3h14' du matin. La troisième place est revenue au M2 Patronium (Loïc Preitner) qui a été doublé à... 10 mètres de la ligne d'arrivée par M2 Swiss Medical Network.

Manchester City tient son premier trophée européen Manuel Akanji, d�plac� sur le c�t� droit, intervient face � l'Interiste Hakan Calhanoglu. Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Manchester City tient enfin son premier trophée européen. A Istanbul, les Anglais ont battu 1-0 l'Inter Milan au terme d'une finale de la Ligue des champions très tactique. Stéphane Chapuisat n'est désormais plus le seul joueur suisse à figurer au palmarès de la plus convoitée des Coupes d'Europe. Il est rejoint par Manuel Akanji, acteur majeur de cette finale. L'international helvétique fut à l'origine de l'action qui a permis à Rodrigo d'ouvrir le score à la 68e minute. Akanji a réussi une superbe ouverture millimétrée en direction de Bernardo Silva, dont le centre était renvoyé par la défense italienne avant d'être repris par Rodrigo. Auparavant, Akanji se fit l'auteur d'un sans-faute sur le côté droit de la défense des Mancuniens. Le Zurichois avait dû abandonner son côté gauche puisque Pep Guardiola avait préféré Ake à Walker. Il n'a commis qu'une erreur quand il y a eu une mésentente avec son gardien Ederson, qui a placé Lautaro Martinez dans une position favorable (58e). De Bruyne blessé Ce match s'est longtemps résumé à une bataille tactique. Les Anglais avaient la possession du ballon, mais les Italiens défendaient avec talent. D'autant que les Citizens étaient rapidement privés de leur meneur de jeu, Kevin de Bruyne. Le milieu belge a dû sortir dès la 36e minute suite à une blessure à la cuisse droite. Il avait déjà dû quitter le terrain en finale de la Ligue des champions il y a deux ans. Après la réussite de Rodri, les Interistes ont dû se montrer plus entreprenants. Ils ont frôlé l'égalisation à la 70e quand la tête de Di Marco est retombée sur la transversale d'Ederson. Le portier brésilien allait s'illustrer en fin de partie quand il repoussait miraculeusement une tête piquée de Lukaku. Note: sera complété dans le service de dimanche

"Je ne douterai plus de ma force", savoure Swiatek Iga Swiatek toute � sa joie. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Blessée aux côtes en mars et à la cuisse en mai Iga Swiatek a néanmoins remporté samedi Roland-Garros face à Karolina Muchova qui l'a bousculée, et la Polonaise en tire une conclusion: "Je ne douterai plus de ma force", affirme-t-elle. QUESTION: Ce troisième titre à Roland-Garros a-t-il quelque chose de spécial? REPONSE: "C'est difficile de comparer. L'an dernier, c'était une confirmation que mon premier titre (en 2020, ndlr) n'était pas un concours de circonstances. Celui-là, il a été un peu plus difficile à aller chercher à cause des blessures, de la pression et du fait que je défendais mon titre. Alors je suis très heureuse d'avoir géré tout ça. Mais c'est un travail d'équipe avec notamment Maciej (Ryszczuk, son physiothérapeute, ndlr) qui s'est occupé de ma santé et des petites blessures que j'ai eues. C'est grâce à lui que j'ai pu jouer, à la fois après Indian Wells et Rome. Donc un grand merci à l'équipe parce que sans eux, je ne serais pas là." Q: Pouvez-vous décrire vos émotions à la fin du match ? R: "D'abord la surprise, parce que j'avais vu tous les matches de Karolina dans lesquels elle a su renverser ce type de scores. Avant la balle de match, je me disais qu'elle allait revenir. Alors j'ai simplement joué et j'ai tout donné. Et je suis très heureuse. J'ai soudain ressenti toute la fatigue de ces deux semaines. Peut-être que mes matches n'ont pas été physiquement harassants, mais il est difficile de rester concentrée pendant presque trois semaines. Et même avant car depuis Stuttgart (mi-avril) je ne suis pas rentrée à la maison. Alors je suis contente d'avoir aussi bien terminé la saison sur terre battue, d'y avoir survécu. Je pense que je ne douterai plus jamais de ma force." Arrêter de penser au score Q: Comment avez-vous réussi à reprendre le contrôle du match en fin de troisième set? R: "Après tellement de hauts et de bas, j'ai arrêté de penser au score. J'ai fait davantage confiance à mon intuition, parce que je savais que je pouvais un peu mieux jouer si je réussissais à me relâcher un peu. Ca m'a aidée dans le troisième set. Mais honnêtement, le match a été tellement long, avec tellement de hauts et de bas, que là, je ne sais pas vraiment." Q: Vous avez gagné vos quatre premières finales en Grand Chelem. Jusqu'où imaginez-vous aller? R: "Je ne me projette pas vraiment. Je suis juste heureuse de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je ne sais pas ce dont je suis capable. Alors je vais travailler jour après jour pour jouer le meilleur tennis possible et grandir en tant que joueuse. Je ne me fixe pas à moi-même de records ou d'objectifs fous. Je sais que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de rester cool, c'est ce que je m'attache à faire." Propos recueillis en conférence de presse

Olympic à un succès du sacre face à Massagno Davonta Jordan (2) et Olympic m�nent 2-1 face � Massagno Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Olympic aura l'occasion de décrocher son 21e titre de champion de Suisse dès mardi à St-Léonard. Les Fribourgeois ont repris l'avantage 2-1 face à Massagno en finale des play-off de SBL après s'être imposés 95-81 samedi devant leur public. Battus d'un point (77-76) mardi alors qu'ils avaient le match en main et qu'ils avaient survolé les débats lors de l'acte I (108-80), les hommes du coach Petar Aleksic ont probablement fait le plus dur samedi. D'autant que Massagno et son entraîneur Robbi Gubitosa ont perdu leurs nerfs durant cette partie. Ce match s'est joué alors qu'il restait 6'01'' dans le troisième quart-temps et qu'Olympic menait 57-51. Les arbitres ont accordé le panier plus la faute à Roberto Kovac après que le "sniper" d'Olympic avait armé son tir en retombant à la suite d'une faute de Juwann James. Cette décision a provoqué l'ire des Tessinois. Shannon Bogues a craqué en premier et a écopé de sa deuxième faute technique dans cette rencontre, synonyme d'expulsion. Robbi Gubitosa a également été prié de rejoindre prématurément les vestiaires quelques instants plus tard, après avoir (légèrement) bousculé Roberto Kovac sous les yeux de l'arbitre. Dur pour Massagno Kovac et Boris Mbala n'ont pas tremblé sur la ligne des lancers-francs dans la foulée, permettant à leur équipe de prendre 12 longueurs d'avance (73-51). Groggy, privé de son meneur de jeu et de son coach, Massagno s'est alors battu avec ses armes, porté par un Marko Mladjan en feu (25 points, 8 rebonds). Olympic ne comptait d'ailleurs que 6 points d'avance (77-71) à huit minutes de la fin du match. Mais les Fribourgeois ont parfaitement négocié les dernières minutes, Massagno étant alors pénalisé par son manque de profondeur de banc et par les fautes sifflées contre ses rares joueurs majeurs encore présents sur le parquet. Sans Williams Massagno a de quoi se sentir lésé, même si Olympic aurait pu gagner sans le "concours" des arbitres. La pilule est d'autant plus dure à avaler que les Tessinois évoluaient avec trois renforts étrangers seulement: Isaiah Williams a été victime d'une fracture d'un coude sur un contre très limite d'Arnaud Cotture lors de l'acte II...

Les joueurs de Murat Yakin se sont retrouvés au Tessin Murat Yakin et son assistant Vincent Cavin ont retrouv� leurs joueurs au Tessin (archive). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse se prépare actuellement au Tessin en vue des deux prochains rendez-vous en qualification de l'Euro. Deux piliers de l'équipe sont encore absents. Manuel Akanji (Manchester City) et Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) sont encore engagés avec leur club ce samedi. Il est prévu que Shaqiri rejoigne l'équipe lundi et Akanji le lendemain. Le reste de l'équipe s'est retrouvé samedi à Locarno. Quinze joueurs ont laissé leur voiture à la maison et ont voyagé en train jusqu'à Bellinzone où un car les a menés jusqu'à l'hôtel de la sélection. En soirée, le premier entraînement avait lieu au centre sportif de Tenero. Ensuite, les joueurs ont pris le rôle de l'entraîneur pour le plus grand bonheur d'une cinquantaine de juniors garçons et filles de la région. Le premier match de la sélection helvétique aura lieu vendredi (20h45) sur le terrain d'Andorre. Trois jours plus tard, l'équipe dirigée par Murat Yakin recevra la Roumanie à Lucerne (20h45). Comme les Suisses, les Roumains ont commencé leur campagne de l'Euro 2024 en Allemagne par deux succès.

Iga Swiatek triomphe pour la troisième fois à Paris Iga Swiatek a remport� son 3e Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Iga Swiatek (no 1) a conquis samedi son troisième titre à Roland-Garros, le quatrième au total en Grand Chelem. Déjà sacrée Porte d'Auteuil en 2020 et en 2022, la Polonaise a battu la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) 6-2 5-7 6-4 au terme d'une finale passionnante qui a duré 2h46'. Le palmarès parisien d'Iga Swiatek est impressionnant. A tout juste 22 ans, elle a déjà fait aussi bien que Serena Williams, Monica Seles ou Arantxa Sanchez-Vicario avec trois titres décrochés sur la terre battue parisienne. Seules cinq femmes ont triomphé plus souvent à Roland-Garros, la recordwoman étant Chris Evert (7). La domination de la Polonaise sur cette surface est pourtant moins flagrante qu'un an plus tôt: elle a conquis un seul titre (à Stuttgart) en trois tournois de préparation en 2023, alors qu'elle avait remporté ses deux tournois préparatoires en 2022 (Stuttgart et Rome). Mais le résultat final est le même. Il s'en est fallu de peu Il s'en est pourtant fallu de peu pour qu'Iga Swiatek ne chute de son piédestal durant cette quinzaine. La gauchère brésilienne Beatriz Haddad Maia avait ainsi bénéficié d'une balle d'égalisation à un set partout dans leur demi-finale, avant de perdre quatre des cinq derniers points du match. Karolina Muchova est parvenue à faire douter encore plus Iga Swiatek, alors que cette dernière menait tranquillement 6-2 3-0 en finale. La Tchèque de 26 ans, qui jouait sa première finale majeure, a même bénéficié d'une balle de break à 4-4 dans la manche décisive, après avoir mené 2-0 puis 4-3 service à suivre dans cet ultime set. Iga Swiatek a néanmoins su retrouver tout son calme après avoir frisé la correctionnelle. Et elle s'est montrée bien plus solide que son adversaire dans le "money time": elle a bénéficié d'une double faute de Karolina Muchova pour conclure sur sa première balle de match. Une issue bien cruelle pour une Tchèque méritante.

Mugello: Francesco Bagnaia remporte le sprint en patron Bagnaia a gagn� le sprint du GP d'Italie Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le sprint du Grand Prix d'Italie, sixième manche de la saison de MotoGP. Il a signé un sans faute samedi sur le circuit du Mugello. L'Italien, qui était parti en pole position, s'est imposé en patron. Il a devancé de 0''369 son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), qui le talonne au classement provisoire du championnat du monde. L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché la troisième place à 0''952, juste devant son coéquipier français Johann Zarco. L'Italien Luca Marini a quant à lui terminé au cinquième rang.

Dauphiné: Vingegaard s'impose en patron dans la 7e étape Vingegaard impressionne sur les routes du Dauphin� Image: KEYSTONE/AP Ritzau Scanpix Foto Jonas Vingegaard tient la grande forme à trois semaines du départ du Tour de France. Le dernier vainqueur de la Grande Boucle a remporté en solitaire la 7e étape du Dauphiné, qui s'achevait au sommet du Col de la Croix de Fer à 2067 m d'altitude, confortant ainsi sa place de leader du général à la veille de l'arrivée à Grenoble. Déjà vainqueur en solo de la 5e étape, Jonas Vingegaard a survolé les débats pour s'imposer avec une quarantaine de secondes d'avance sur le Britannique Adam Yates et une cinquantaine sur l'Australien Jay Hindley. Intouchable, le Danois de la Jumbo-Visma s'est détaché à cinq kilomètres de l'arrivée.