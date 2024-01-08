Bam Adebayo réalise un superbe exploit en NBA

Moser marque mais le Lightning s'incline à nouveau Janis Moser (90) a marqué mardi son 7e but de la saison, en vain Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable mardi en NHL. Mais son but n'a pas suffi au Lightning, qui s'est incliné 5-2 face à Columbus.

Le défenseur biennois a permis à Tampa Bay de réduire l'écart à 3-2 à la 37e minute, signant sa 7e réussite de la saison - et son 24e point. Il a terminé avec un différentiel de +1 et affiche toujours le troisième meilleur bilan de la Ligue avec +41 au total.

Mais son équipe traverse une mauvaise passe, même si elle conserve pour l'heure la 3e place de la Conférence Est avec 82 points. Tampa Bay n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches, alors que le Lightning avait fêté auparavant six victoires consécutives.

Les Predators de Roman Josi ont quant à eux décroché un succès qui pourrait compter dans l'optique de la lutte pour les play-off. Nashville s'est imposé 4-2 à Seattle pour revenir à une longueur du Kraken, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card" qui donnera accès aux play-off à l'Ouest.

Nashville, qui était pourtant mené 2-0 à la 10e minute, est désormais à égalité avec les Sharks de Philipp Kurashev. Ceux-ci ont subi les foudres des Buffalo Sabres, vainqueurs 6-3 pour un huitième succès consécutif. La soirée fut vraiment compliquée pour Kurashev, qui l'a terminée avec un bilan de -3.

A noter aussi la 40e victoire de la saison - la 12e dans leurs 13 dernières sorties - de Dallas. Les Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel, qui affichent le deuxième meilleur bilan de la Ligue (et de la Conférence Ouest) derrière Colorado, ont battu les Vegas Golden Knights 2-1.



Avec 83 points, Adebayo surpasse Kobe Bryant Bam Adebayo a inscrit 83 points mardi, une performance historique Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Bam Adebayo a inscrit 83 points pour Miami lors d'un match gagné mardi contre les Wizards (150-129). Il s'agit de la deuxième meilleure performance individuelle de l'histoire de la NBA.

Le pivot floridien a ainsi surpassé les 81 points marqués par son idole de jeunesse Kobe Bryant pour les Lakers lors d'un match contre les Raptors de Toronto en 2006. Le record historique reste la propriété de Wilt Chamberlain, qui avait inscrit 100 points pour les Warriors de Philadelphie contre les Knicks en 1962.

Bam Adebayo a laissé présager une performance exceptionnelle dès le début avec un premier quart-temps électrique, au cours duquel il a marqué 31 points sur 16 tirs, dont 10 réussis. A la mi-temps, il avait atteint 43 points. Il a continué sur sa lancée après la pause avec 19 points au troisième quart-temps, pour un total de 62.

Adebayo a finalement battu à la fin du quatrième quart-temps la marque établie par Kobe Bryant il y a 20 ans. "J'aimerais pouvoir revivre ça deux fois", a-t-il déclaré après coup, ajoutant que son exploit individuel n'aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, de ses fans et de ses coéquipiers.

Pour parvenir à ses fins, le natif du New Jersey - qui a également capté 9 rebonds mardi soir - a rentré 20 de ses 43 tirs (avec un 7 sur 22 à 3 points) face à des Wizards toujours privés de Kyshawn George (blessure à un coude). Il a aussi bénéficié de 43 lancers francs et en a réussi 36, soit deux records absolus en NBA.

Les Rockets gagnent A noter aussi la victoire décrochée par les Rockets de Clint Capela, troisièmes de la Conférence Ouest, face aux Toronto Raptors (113-99). L'intérieur genevois n'a eu droit qu'à 13 minutes de jeu, mais il s'est illustré en captant 10 rebonds dont 6 en phase offensive. Il a aussi inscrit 4 points et délivré 2 passes décisives.



Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes Le PSG, tenant du titre, fait face aux Blues de Chelsea ce mercredi (21h00) lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions. Le duel Real Madrid - Manchester City promet aussi d'être explosif.

Le champion d'Europe, moins impérial cette saison, aura à coeur d'effacer sa défaite face aux Blues l'été dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey (3-0) qui l'avait empêché de glaner la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule aux Etats-Unis, le seul trophée ayant échappé à sa razzia en 2025.

Le PSG, battu par Monaco en championnat le week-end dernier à domicile (3-1) et qui ne parvient pas à décrocher Lens au classement de Ligue 1, doit prendre un départ canon mercredi sur sa pelouse avant de se rendre la semaine prochaine à Stamford Bridge, l'antre des Londoniens pour le huitième retour.

Le Real sans Mbappé Pas épargné par les blessures non plus, celle de sa star Kylian Mbappé en premier lieu, le Real Madrid, détenteur du record de titres en Ligue des champions (15), affronte le Manchester City de Pep Guardiola pour la cinquième saison consécutive en matches à élimination directe en Ligue des champions.

Aux Citizens de profiter de cette absence de marque, eux qui sont pour le moment largement distancés par le leader Arsenal dans la course au titre en Angleterre. Les Gunners seront de leur côté en Allemagne(18h45) pour prendre l'avantage face à un Bayer Leverkusen qui traverse une passe difficile, avec un seul match remporté lors de ses cinq dernières sorties.

Le dernier huitième mercredi oppose deux équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition: le Sporting Portugal, qualifié directement parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue, face au petit Poucet norvégien Bodo/Glimt, brillant tombeur en barrage de l'Inter Milan, finaliste du tournoi l'an passé.



Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions Michael Olise a inscrit deux buts de grande classe à Bergame. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Bayern Munich est bien l'un des principaux candidats à la victoire finale en Ligue des champions. Les Allemands n'ont fait qu'une bouchée de l'Atalanta Bergame mardi en 8es de finale aller (6-1).

Leader incontesté de Bundesliga, le Bayern n'a laissé aucune chance au dernier représentant italien de la C1. Le "Rekordmeister" menait déjà 3-0 après 25 minutes et des buts de Josip Stanisic (12e), Michael Olise (22e) et Serge Gnabry (25e), qui ont tous abusé des largesses de la défense italienne.

Les hommes de Vincent Kompany n'ont pas baissé le pied en deuxième mi-temps, Nicolas Jackson ajoutant le quatrième à la 52e. Olise s'est ensuite offert un doublé en marquant la copie conforme de son premier but, un tir enroulé superbe du pied gauche à l'orée de la surface (64e), avant le sixième signé Jamal Musiala (67e).

La "Dea" a sauvé l'honneur dans le temps additionnel via Mario Pasalic (90e+3). Mais les Munichois peuvent envisager très sereinement le match retour et même les quarts de finale, où ils pourraient faire face au Real Madrid ou à Manchester City, qui s'affrontent mercredi soir.

Tottenham coule à Madrid L'Atlético Madrid a lui aussi pris une sérieuse option sur la qualification en torpillant Tottenham au Metropolitano (5-2). En grande difficulté en Premier League (16es avec un point d'avance sur le premier relégable), les Spurs ont vécu une entame de match cauchemardesque.

Le portier londonien Antonin Kinsky n'a passé que 17 minutes sur le pré, le temps de commettre deux immenses bourdes qui ont profité à Marcos Llorente (6e, 1-0) et Julian Alvarez (15e, 3-0), avant d'être remplacé par Guglielmo Vicario. Son défenseur Micky van de Ven était, lui, fautif sur le 2-0 d'Antoine Griezmann (14e).

Le changement n'a pas stoppé l'hémorragie, puisque Vicario a été battu en deux temps à la 22e (Le Normand). Mais les Spurs ont enfin réagi et réduit la marque en contre-attaque grâce à Pedro Porro (26e, 4-1).

En deuxième mi-temps, Alvarez s'est offert un doublé (55e, 5-1), puis Tottenham a encore marqué (76e Solanke) pour conserver un mince espoir d'inverser la tendance la semaine prochaine à Londres.

Le Barça arrache le nul Autre favori de la compétition, le FC Barcelone a dû se contenter d'un match nul 1-1 sur la pelouse de Newcastle. Les Blaugrana ont arraché l'égalisation au bout du temps additionnel sur un penalty transformé par Lamine Yamal (90e+6).

Les Magpies avaient pourtant concrétisé leur domination dix minutes plus tôt avec l'ouverture du score de Harvey Barnes (86e), un but mérité qui aurait pu mettre les Anglais en bonne position en vue du retour au Camp Nou. A 1-1, ce sont les Catalans qui ont les cartes en mains en vue du match retour.



Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray Le Barça de Lamine Yamal se déplace à Newcastle mardi Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses Liverpool a été surpris sur la pelouse de Galatasaray en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds se sont inclinés 1-0 sur un but de Mario Lemina, mardi à Istanbul.

Le milieu de terrain français a ouvert le score à la 7e minute sur un corner, suivant bien une remise de la tête du Nigérian Victor Osimhen, la star de Galatasaray. Les Turcs ont d'ailleurs archidominé le début de match, manquant le 2-0 à plusieurs reprises (12e Osimhen, 24e Sanchez).

Liverpool a dû attendre la deuxième mi-temps pour se montrer dangereux sur une pelouse où la Juventus avait sombré lors des barrages (défaite 5-2). Au retour des vestiaires, Dominik Szoboszlai a buté sur le portier turc Ugurcan Cakir (46e), puis Alexis Mac Allister a manqué le cadre de peu (47e).

Deux buts annulés Dans un stade en fusion, Galatasaray a encore cru doubler la mise à la 62e, mais Osimhen a vu sa réussite être annulée pour un hors-jeu. Un hors-jeu salvateur pour le défenseur des Reds Ibrahima Konaté, doublement fautif sur cette action.

Liverpool aurait pu en profiter pour égaliser, sauf que l'attaquant français Hugo Ekitiké a perdu son duel face à Cakir à la 66e. Et le but de Konaté sur corner à la 70e a été justement annulé, le Français ayant dévié le ballon du coude droit.

Les Anglais devront donc rattraper un but de retard mercredi prochain à Anfield pour espérer rallier les quarts de finale. Les Stambouliotes, eux, sont à 90 minutes d'éliminer un autre grand club du foot européen.



Matej Stransky élu MVP de la saison régulière de National League Matej Stransky a fait l'unanimité auprès de ses pairs. Image: KEYSTONE/PostFinance Le Tchèque Matej Stransky a été élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière de National League qui s'est achevée lundi soir. Il a été plébiscité par les entraîneurs et capitaines de la ligue.

Le meilleur buteur du HC Davos s'est imposé avec une large avance dans le vote organisé par le groupe Tamedia auprès des entraîneurs et des capitaines des 14 clubs de la Ligue nationale. L'attaquant tchèque a obtenu 18 voix sur 26. Son premier poursuivant, le Suédois Erik Brännström du Lausanne HC, a obtenu quatre voix.

Brännström a été élu meilleur défenseur tandis que le titre de meilleur gardien est revenu à Reto Berra (Fribourg-Gottéron). Outre Stransky, Brännström et Berra, le défenseur Lukas Frick (HC Davos) et les attaquants Denis Malgin (ZSC Lions) et Théo Rochette (Lausanne HC) ont également été sélectionnés dans l'équipe All-Star.

Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), a été élu révélation de la saison, tandis que Josh Holden, du HCD, a été désigné meilleur entraîneur.



Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné Le Vaudois Emerick Sierro a terminé au 9e rang du combiné paralympique, réalisant sa meilleure performance des Jeux 2026. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Le Vaudois Emerick Sierro a terminé 9e du combiné au terme du slalom, réalisant ainsi sa meilleure performance dans ces Paralympiques. Il a concédé 11''27 au vainqueur français Arthur Bauchet.

L'Italien Federico Pelizzari s'est paré d'argent à 1''20 de l'or, tandis que l'Autrichien Thomas Grochar a décroché le bronze avec un retard de 1''82 sur le Tricolore. Sierro, 11e après le super-G, était le seul Suisse encore en lice dans cette épreuve, après l'élimination de Robin Cuche dans la matinée.

En monoskibob, l'Appenzellois Christophe Damas, 17e après le super-G, a été disqualifié après avoir manqué une porte à mi-parcours. La victoire est revenue au Néerlandais Jeoen Kampschreur, qui a devancé l'Italien Rene de Silvestro de 11 centièmes.



Grande stabilité dans l'affluence de National League. Berne a enregistré la meilleure affluence de National League cette saison. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER La saison régulière de National League qui vient de s'achever jouit d'une popularité stable à haut niveau. Une nouvelle fois, plus de 2,68 millions de personnes ont suivi les 364 matches sur place.

En moyenne, 7367 spectateurs se sont déplacés chaque rencontre. Cela correspond à une augmentation minime de deux personnes par rapport à la saison précédente.

Une fois de plus, c'est Berne qui a enregistré la plus forte affluence moyenne. En moyenne, 15'505 personnes ont suivi les 26 matches à domicile du club de la capitale. Les Ours, qui peuvent encore décrocher une place en quarts de finale des play-offs via les play-in, ont toutefois enregistré la deuxième plus forte baisse des 14 clubs, avec 316 spectateurs de moins par rapport à l'exercice précédent. Seul Kloten a fait pire à cet égard, avec une baisse de 372 spectateurs. Ajoie a également connu une baisse d'affluence moyenne (-194) tout comme Genève-Servette (-39)

Fribourg et Lausanne font le plein La moitié des équipes engagées ont pu se réjouir d'une augmentation du nombre de spectateurs. Parmi eux, on trouve Zurich (+23), Lausanne (+287) et Fribourg-Gottéron (+150), qui présentent respectivement la 2e, 3e et 4e meilleure affluence de la ligue. Lugano a enregistré la plus forte augmentation avec 393 fans supplémentaires par match. Davos, vainqueur des qualifications, a également enregistré une augmentation significative avec 223 spectateurs supplémentaires par rencontre.



Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain Shai Gilgeous-Alexander a réussi un 126e match consécutif à 20 points ou plus lundi Image: KEYSTONE/AP/Gerald Leong Shai Gilgeous-Alexander a égalé un record du légendaire Wilt Chamberlain lundi en NBA.

Le meneur du Thunder a réussi un 126e match d'affilée à plus de 20 points, permettant à OKC de dominer Denver 129-126.

Le meneur canadien s'est montré exceptionnel dans ce combat de titans contre le triple MVP Nikola Jokic et les Nuggets. Il a cumulé 35 points, 15 assists et 9 rebonds, sans perdre un seul ballon, pour marquer les esprits dans la course à un titre de MVP qu'il a remporté l'an passé.

Si le record de 126 matches consécutifs à 20 points ou plus n'est pas le plus marquant de la NBA, il symbolise l'épaisseur prise par le Canadien et sa constance au plus haut niveau de performance, qui avait mené le Thunder à un premier titre l'an passé. Le Canadien devrait s'emparer seul du record jeudi face à Boston.

Champion en 2023, Nikola Jokic a lui aussi été éblouissant avec 32 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. Mais c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a eu le dernier mot, dégainant avec succès derrière la ligne des trois points à 2''7 du terme pour donner la victoire à son équipe.



Bencic domine Mertens en deux sets à Indian Wells Belinda Bencic défiera Jessica Pegula en 8es de finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) a cueilli un succès probant lundi au 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells. La St-Galloise a dominé la 21e mondiale Elise Mertens 6-2 6-3.

La championne olympique 2021 a eu besoin de 86 minutes pour battre la solide Belge. Elle avait déjà remporté leur dernier duel en janvier lors de la United Cup, mais s’était alors imposée 7-6 au troisième set après 2h40 de jeu.

Lundi, Belinda Bencic a pleinement maîtrisé son sujet. Elle n’a concédé qu’une seule fois son service, pour se retrouver menée 1-2 dans la deuxième manche. Et sa réaction fut immédiate puisqu’elle a empoché les quatre jeux suivants en s’emparant deux fois du service adverse au passage.

La St-Galloise aura un sacré défi à relever en 8e de finale. Elle se frottera à Jessica Pegula (WTA 5), lauréate du récent WTA 1000 de Dubai et finaliste de l’Open d’Australie en janvier. Elle mène 4-0 dans leur face-à-face, mais n’a plus affronté l’Américaine depuis avril 2023.



Robin Cuche: "Je n'ai jamais été aussi détendu au départ" Robin Cuche a signé aux Paralympiques le même doublé descente/super-G que Franjo von Allmen à Bormio lors des JO. En confiance et totalement libéré, il pourrait ne pas s'arrêter là.

Le Neuchâtelois ne le cache pas, ses espoirs sont plus minces dans les trois autres disciplines figurant au programme. "Surtout en géant, où la concurrence est vraiment grande", a-t-il souligné lundi à l'heure de l'interview après son sacre en super-G.

"Une médaille dans chaque discipline, ce serait vraiment beaucoup demander", a-t-il convenu. "Mais avec un peu de chance, ça pourrait aussi marcher en slalom et en combiné par équipe", une épreuve prévue dès mardi.

"Garder de l'énergie" Robin Cuche (27 ans) n'a donc guère le temps de récupérer avant sa troisième course prévue en l'espace de quatre jours. Le jour de repos qu'il s'est accordé dimanche lui a d'ailleurs fait le plus grand bien. "La semaine est encore longue, et il faut garder de l'énergie", a-t-il glissé.

Le Vaudruzien abordera en tout cas en toute décontraction ses prochaines courses. "Je n'ai jamais été aussi détendu au départ qu'avant ce super-G", a-t-il confié. "Je rigolais avec les membres du staff, alors que normalement je suis dans ma bulle."

Le contexte n'aurait pas pu lui être plus favorable. "Je savais que j'avais déjà réussi mes Jeux avec cette médaille en descente. Et à la reconnaissance, j'ai vu que le parcours du super-G me convenait. Je me suis dit que ce serait beau d'avoir une deuxième médaille, mais je ne pensais pas pouvoir obtenir l'or", a-t-il poursuivi.

Des émotions pas comparables Ses émotions n'avaient également rien de comparable avec celles qu'il avait ressenties samedi lorsqu'il avait enfin cueilli sa première médaille paralympique. "Les émotions n'étaient pas vraiment les mêmes", a-t-il concédé. "Je n'ai même pas encore pleuré", s'est-il encore amusé.

Robin Cuche se réjouit en outre que l'objectif affiché par Swiss Olympic avant ces joutes (trois médailles au total) ait déjà été atteint. Mais pas que... "C'est génial que cet objectif soit atteint. Et ça fait aussi du bien d'être toujours devant France au tableau des médailles", a-t-il rigolé.



Des retrouvailles pour deux clubs anglais Deux des six clubs anglais en lice en 8es de finale de la Ligue des champions auront droit à des retrouvailles mardi soir.

Opposés respectivement au FC Barcelone et à Galatasaray, Newcastle et Liverpool avaient tous deux connu la défaite en phase de ligue.

Les Magpies, toujours privés de Fabian Schär (opéré à un pied il y a deux mois), abordent forcément cette double confrontation dans le rôle d'outsiders. Même s'ils avaient fait forte impression en barrages, certes face au Qarabag Agdam.

Newcastle, qui végète au 12e rang de la Premier League, s'était incliné 2-1 face à Barcelone à St-James Park en phase de ligue, lors de la 1re journée le 18 septembre. Les Catalans avaient forcé la décision grâce à un doublé de Marcus Rashford, Newcastle recollant à 2-1 en toute fin de partie.

Leader de la Liga espagnole avec quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid, le Barça aborde ce match aller en pleine confiance, après avoir écrasé l'Atlético Madrid 3-0 en Coupe du Roi (en vain après la défaite 4-0 en demi-finale aller) et être allé s'imposer 1-0 à Bilbao le week-end dernier en championnat.

Son prodige Lamine Yamal battra par ailleurs un record s'il est aligné. L'Espagnol, qui disputerait son 30e match de Ligue des champions à seulement 18 ans et 240 jours, deviendrait le plus jeune joueur à avoir joué 30 matches en C1. Warren Zaïre Emery détient jusqu'ici le record (19 ans et 227 jours à sa 30e apparition).

Liverpool face au défi turc Le match Galatasaray - Liverpool, qui constitue l'affiche programmée à 18h45, sera donc également un "remake". Lors de la 2e journée de la phase de ligue, les deux équipes s'étaient affrontées à Istanbul, et le Galatasaray s'était imposé 1-0 grâce à un but de Victor Osimhen.

Le Galatasaray dispute les 8es de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis douze ans. Liverpool, en revanche, est un habitué des 8es de finale de la C1. Mais les Reds restent sur deux éliminations successives à ce stade de la compétition.

Troisième club anglais en lice mardi soir, Tottenham se déplace pour sa part à Madrid pour y défier le toujours coriace Atlético de Diego Simeone. Ce duel, indécis, sera particulier pour le milieu anglais Conor Gallagher, qui a quitté l'Atlético pour Tottenham en janvier afin de retrouver du temps de jeu.

Inquiétudes en Bavière Le dernier match de la soirée verra le Bayern Munich affronter l'Atalanta, à Bergame. Impérial leader de la Bundesliga (11 points d'avance sur son dauphin Dortmund) et 2e de la phase de ligue de cette Ligue des champions avec sept succès en huit matches, le "Rekordmeister" fait forcément figure de grand favori.

Mais les supporters bavarois ont tout de même de quoi s'inquiéter. Harry Kane, qui souffre d'un mollet et n'était pas sur le terrain vendredi lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, est incertain. Et le gardien Manuel Neuer, remplacé à la mi-temps contre Gladbach, est forfait.



Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts Pep Guardiola et les Citizens affronteront Liverpool pour une place dans le dernier carré de la Coupe d'Angleterre. Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Manchester City et Liverpool croiseront le fer en quart de finale de la FA Cup le 4 avril, selon le tirage au sort effectué lundi. Il ont fait main basse sur les huit derniers titres en PL.

Vainqueurs du championnat l'an dernier, les Reds ont également été sacrés en 2020, tandis que les Citizens ont été champions d'Angleterre à six reprises (2018 et 2019, puis 2021 à 2024).

Southampton, club de deuxième division, recevra l'actuel leader de Premier League, Arsenal, tandis que Chelsea accueillera Port Vale, club de League One (D3) qui a fait tomber Sunderland (1-0) dimanche. Leeds se rendra chez West Ham, vainqueur aux tirs au but de Brentford (2-2 ap, 5-3 tab) lundi soir.



Un derby lémanique en quarts de finale des play-off Les Finlandais de Genève ont une fois de plus fait la différence Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne affrontera Genève lors des quarts de finale des play-off de National League. Les Aigles ont terminé leur saison sur un succès 7-0 sur Kloten, les Lions ont eux été battus par Ajoie 3-2 tab.

L'intérêt de cette 52e et ultime journée de championnat était de connaître le classement des places 3 à 6 puisque tout le reste était plus ou moins sous toit. Hormis cette confrontation lémanique, Zurich (4e) se frottera à Lugano (5e). Les Lions ont dominé Langnau 2-0, alors que les Tessinois ont disposé de Zoug 4-1.

Grâce à cette fessée face à un Kloten déjà en vacances, Genève-Servette termine la saison régulière à la troisième place. Et pas besoin de chercher d'où la lumière est venue dans les rangs grenat. Comme d'habitude, ce sont les Finlandais qui ont donné le ton et plus précisément Sakari Manninen. Le centre de la première ligne a ouvert le score après 56 secondes de jeu et il a doublé la mise à une seconde de la première pause. C'est ce qu'on appelle marquer dans les moments-clés.

Le 3-0 signé Saarijärvi à la 22e a définitivement mis fin à tout semblant de suspense, ce d'autant que les Genevois ont ajouté deux buts dans ce tiers médian. Un doublé de Granlund en fin de partie a conclu la soirée comme elle avait commencé.

Lausanne maladroit, Fribourg chanceux Opposé à Ajoie, Lausanne n'avait a priori pas la tâche la plus compliquée. Mais le LHC est retombé dans ses travers avec une maladresse impardonnable. Les Lions se sont inclinés 3-2 tab, alors qu'ils auraient dû classer l'affaire bien avant.

Les Vaudois ont ouvert le score à la 23e en power-play grâce à Czarnik. Les joueurs de Geoff Ward ont ensuite dû composer avec la pénalité de cinq minutes à Sansonnens. Mais même si Mottet a pu égaliser d'un tir puissant (33e), Czarnik a pu redonner l'avantage à ses couleurs en infériorité numérique (35e). Le but de Wick à douze secondes de la pause a surpris étant donné la domination lausannoise.

Dans les rangs vaudois, Antti Suomela a été ménagé. Blessé contre Davos, Théo Rochette sera sur la glace pour la série contre Genève, sauf rechute improbable. De son côté, Ajoie sait qu'il jouera le play-out contre Ambri.

Assuré de la deuxième place, Fribourg avait droit à un derby des Zähringen dans la capitale pour boucler son exercice. Les Dragons ont été opportunistes pour l'emporter 4-3 dans un match que Berne aurait dû gagner avec 48 tirs à 20 en faveur des Ours. Le power-play fribourgeois a bien fonctionné avec deux réussites et notamment celle de Julien Sprunger pour son 11e but de la saison sur le 1-0.

Bienne battu Qualifié pour le play-in à la 10e place, Bienne n'avait pas grand-chose à jouer lors de son déplacement chez le leader Davos. Non, pour les joueurs de Christian Dubé, il s'agissait avant tout de ne pas perdre de soldats avant les deux parties contre Berne jeudi et samedi. Les Seelandais ont donc soigneusement sorti le papier-bulle pour emballer Harri Säteri et Fabio Hofer, leur attaquant le plus percutant actuellement. Ils ont aussi laissé Toni Rajala à la maison.

Dans ces conditions, les Bernois n'ont pas fait de miracles. Et pourtant en face Josh Holden avait décidé de se passer des services de Stransky, Aeschlimann, Dahlbeck, Kessler, Asplund et Fora, rien que ça! Mais Adam Tambellini en a profité pour inscrire un doublé. Les Biennois ont réduit le score en fin de match pour une défaite 5-2 moins sévère.

Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a pris le meilleur sur Ambri 6-2 avec les trois derniers buts saint-gallois marqués dans la cage vide! Les Lakers accueilleront Zoug pour le play-in. Le vainqueur sera en quarts et le perdant aura une deuxième chance face au gagnant de la série Berne-Bienne.

