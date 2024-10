Lara Gut-Behrami déclare forfait pour le géant de Sölden

Diminuée par une grippe ces dernières semaines et privée d'entraînement, Lara Gut-Behrami a elle décidé de ne pas prendre le départ de cette première course de la saison.

L'Américaine de 29 ans, partie avec le dossard no 1, est venue à bout de ce premier tracé en 1'05''82. La Néo-Zélandaise Alice Robinson (+0''22) et l'Italienne Federica Brignone (+0''40) complètent le podium provisoire.

Elle aurait dû s'élancer à Sölden peu après 10h00 avec le dossard no 4. Mais sa saison ne commencera finalement pas avant le 30 novembre et le géant de Killington.

Présent dans le cinq de base des Hawks, Clint Capela a eu droit à un temps de jeu limité (22'), comme mercredi face aux Nets. L'intérieur genevois, touché à une cheville neuf jours plus tôt en pré-saison, a cumulé 6 points (2/2 au tir, 2/2 au lancer-franc), 7 rebonds et 2 contres pour un différentiel de +4.

L'arrière-vedette d'Atlanta a sorti le grand jeu, ajoutant 10 passes décisives, 8 rebonds et 4 interceptions. Ses 7 pertes de balle n'auront finalement pas pesé lourd, même si le meneur de Charlotte LaMelo Ball a également brillé: 34 points (à 9/16 à 3 points), 5 rebonds et 4 assists. Mais aussi 10 ballons perdus.

La détentrice du gros globe et de ceux du géant et du super-G a toutefois révélé jeudi ne pas être à 100% de ses capacités, la faute à un virus tenace qui l'a mise sur la touche plusieurs semaines. Elle est désormais rétablie, mais estime qui lui faudra quelques courses pour atteindre son meilleur niveau.

Si Bertaggia est parvenu à réduire l'écart dans la foulée (23e), les Zougois ont à nouveau appuyé sur l'accélérateur pour se mettre à l'abri, sur un but de Künzle (27e). Herzog a encore parachevé l'oeuvre zougoise dans le but vide (60e).

Ajoie a-t-il enfin trouvé le moyen de mettre un terme à l'hémorragie? La formation jurassienne, qui avait jusqu'ici cumulé douze revers dans le temps réglementaire et un autre après prolongation, pour une seule victoire, a cette fois réussi à épingler Lausanne, deuxième du classement, au terme d'une haletante série de tirs au but (5-6).

La fin de match fut plus compliquée, même si Larina Baumann a vu son tir de la 90e heurter la transversale du but australien. La capitaine Lia Wälti - pour son retour en sélection après huit mois d'absence - et ses équipières ont tenu le choc. De bon augure avant de recevoir la France mardi soir à Genève.

Victorieux cette année des tournois ATP 500 de Hambourg et de Tokyo, le Parisien de 20 ans peut nourrir l’ambition de réussir une passe de trois à Bâle. En quart de finale, il a laissé une très grande impression pour battre 7-6 (7/5) 6-3 Stefanos Tsitsipas (no 11) vendredi.

Le PSG refuse toujours de verser 55 millions à Mbappé

Le PSG refuse toujours de payer son ancien joueur (archives). Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

L'impasse se poursuit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le club a refusé vendredi une nouvelle injonction de la LFP de verser 55 millions d'euros à son ancien joueur.

Selon une source proche de l'AFP, Mbappé refuse d'un côté une médiation et de l'autre le PSG ne versera pas les 55 millions d'euros (51,5 millions de francs) de salaires et primes impayées que lui réclame la star. La commission paritaire d'appel de la Ligue de football professionnelle (LFP) a pourtant ordonné vendredi le versement comme l'avait demandé auparavant la commission juridique de la LFP.

Cette injonction n'est pas contraignante pour le club, qui attend une décision de justice devant une juridiction compétente, soit un conseil de prud'hommes. Contacté, l'entourage de la star française n'a pas répondu immédiatement.

Accord passé en 2023

Le conflit entre les deux parties trouve sa source dans le statut d'un accord passé au coeur du mois d'août 2023 entre l'attaquant et la direction du PSG.

Saisie par l'attaquant des Bleus, la commission juridique de la LFP avait préconisé le mois dernier une médiation mais, face au refus du joueur, elle a demandé dans la foulée au PSG de payer les 55 millions sous huitaine, une décision contre laquelle le club avait fait appel. La commission paritaire d'appel a donc ordonné la même chose, soit le versement des 55 millions d'euros.

Il reste encore plusieurs recours: auprès de la Fédération française de football (FFF), dont dépend la commission supérieure d'appel, puis devant un tribunal administratif avec une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Kylian Mbappé peut saisir également l'UEFA.

Bataille juridique au long cours

"Maintenant que la commission d'appel a confirmé l'avis rendu par la commission juridique, le PSG a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes - tout en continuant à essayer de trouver une solution amiable avec le joueur", a expliqué à l'AFP un porte-parole du club.

"En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du Club pendant sept ans", insiste le club, qui parle d'une question "de bonne foi et d'honnêteté".

Des termes qui ne laissent pas de doute sur le fait que le PSG se prépare à une bataille juridique au long cours.