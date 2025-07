Manuel Neuer (à gauche) estime que Gianluigi Donnarumma est coupable de la grave blessure du Munichois Jamal Musiala. image: watson

Neuer dézingue Donnarumma après la grave blessure de Musiala

Le gardien du Bayern Munich s'en est vigoureusement pris à son homologue du PSG, à qui il reproche d'avoir blessé son coéquipier.

La terrible blessure de Jamal Musiala, samedi en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, nous a rappelé que le football peut être très dangereux.

Fauché par le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, le milieu de terrain du Bayern Munich s'est fracturé le péroné et sera absent, selon la presse allemande, entre quatre et cinq mois.

Sa cheville tournée à 90°, qui paraissait totalement désarticulée, a horrifié les médias et les réseaux sociaux. Les joueurs des deux équipes semblaient, eux aussi, choqués. Et plus particulièrement Gianluigi Donnarumma, larmes aux yeux, qui s'est pris le visage dans les gants et a dû être consolé sur le terrain.

La scène en vidéo (⚠️ les images sont dures) Vidéo: twitter

A première vue, le gardien parisien n'est pas coupable de la blessure de Musiala, sur cette action qui s'est déroulée juste avant la mi-temps. Le Bavarois tente de récupérer un ballon à ras de terre, dans les seize mètres adverses, que Donnarumma – aidé par la protection de son défenseur Willian Pacho – parvient à capter dans ses mains.

Mais en plongeant pour se saisir du cuir, l'Italien – qui ne regarde que le ballon – cisaille Musiala avec ses bras. La cheville du Munichois se tord sous le poids du corps de son vis-à-vis. L'arbitre n'a sifflé aucune faute.

Mais le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, estime que son homologue parisien est fautif. L'Allemand s'en est pris vigoureusement à l'Italien dans les médias après le match, lançant le débat sur la culpabilité de ce dernier:

«C'est une situation où il ne faut pas foncer comme ça. C'est risqué. Il est prêt à accepter la blessure de son adversaire» Manuel Neuer, sur l'intervention de Donnarumma

Et vous, vous pensez que Donnarumma est fautif? Oui. Car même s'il prend le ballon, il sait qu'il va tout ramasser en plongeant. Non. Il prend le ballon, c'est ce qui compte. La blessure de Musiala n'est que de la malchance. Voter Au total, 58 personnes ont participé à ce sondage.

Neuer n'a pas non plus apprécié l'attitude, après cette action, de Donnarumma. Le portier bavarois a raconté au micro de Sky Sport:

«Je suis allé voir Donnarumma et je lui ai dit: "Tu ne veux pas aller voir notre joueur?" C'est une question de respect, d'aller voir le garçon et de lui souhaiter bonne chance. Et il l'a fait (après l'intervention de Neuer). Le fair-play doit toujours être présent. Moi, j'aurais réagi différemment.»

Plusieurs médias font savoir que Gianluigi Donnarumma est allé s'enquérir, dans les vestiaires après le match, de l'état de santé de Jamal Musiala. Mais l'Allemand était déjà parti à l'hôpital, alors le gardien du PSG lui a écrit des messages.

«C'est juste de la malchance »

De son côté, le portier du Real Madrid, Thibaut Courtois, a pris la défense de Gianluigi Donnarumma. Egalement engagé dans ce Mondial des clubs, le Belge a tranché après la victoire de son équipe contre Dortmund (3-2), dans des propos repris par So Foot:

«Les gens qui blâment Donnarumma pour la blessure de Musiala me semblent excessifs. Les gardiens s’emparent du ballon. Les attaquants ne se gênent pas non plus pour nous viser droit dans les yeux, c’est juste de la malchance. Donnarumma doit en souffrir profondément. Il n’est pas responsable.» Thibaut Courtois

Donnarumma pourra remercier directement Courtois pour son soutien, puisque le PSG – vainqueur 2-0 du Bayern – et le Real Madrid se rencontreront en demi-finale mercredi (21h00). L'autre duel de ce dernier carré opposera les Brésiliens de Fluminense à Chelsea.