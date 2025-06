Lobalu améliore son record de Suisse ++ Record personnel pour Mumenthaler

Dominic Lobalu améliore son record de Suisse du 5000 m Dominic Lobalu: 10e du 5000 m d'Oslo mais avec un record de Suisse Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Même s'il n'a pas pesé sur la course, Dominic Lobalu n'a pas quitté Oslo les mains vides. Il a amélioré de 3 centièmes le record de Suisse du 5000 m qu'il avait établi l'an dernier sur la même piste.

Dominic Lobalu a signé un chrono de 12'50''87 pour terminer au dixième rang. La course a été remportée par l'Américain en 12'45''27, à près de 10 secondes du record de monde de l'Ougandais Joshua Cheptegeil (12'53''36) que les organisateurs de ces Bislett Games rêvent de voir battu jeudi soir.



Record personnel pour Timothé Mumenthaler à Oslo Timothé Mumenthaler sur le podium à Oslo. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Champion d'Europe du 200 m, Timothé Mumenthaler n'a pas raté ses grands débuts en Diamond League. A Oslo, le Genevois a battu son record personnel sur sa distance de prédilection.

Il a été crédité d'un temps de 20''27 pour prendre la deuxième place d'un 200 m remporté par le Cubain Reynier Mena en 20''20. Timothé Mumenthaler a couru un centième plus vite que lors de sa finale européenne victorieuse à Rome il y a une année.

A Oslo, Timothé Mumenthaler a notamment battu Andre De Grasse, le Champion olympique de Tokyo 2021. Avec 20''33, le Canadien complète le podium de ce 200 m.



Leon Avdullahu file en Bundesliga Leon Avdullahu (en blanc) au duel avec le Biennois Lion de Oliveira lors de la fnale de la Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le FC Bâle perd – déjà – l’un des artisans de son doublé. Agé de 21 ans, le demi Leon Avdullahu s’est engagé avec Hoffenheim, 15e du dernier championnat de Bundesliga.

International M21 à six reprises, Leon Avdullahu était dans son rôle de demi défensif l’un des rouages essentiels de Fabio Celestini. Arrivé au FCB en 2018 en provenance du FC Soleure, Leon Avdullahu s’est engagé pour un contrat de "longue durée" selon le club allemand. Le montant du transfert n’a pas révélé. Les médias allemands évoquent une somme de 8 millions d'euros.



Jake Stewart le plus rapide à Mâcon Une étape sans histoire pour le peloton du Dauphiné. Image: KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE Jake Stewart a remporté la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. Le Britannique s'est imposé à l'issue d'un sprint massif à Mâcon.

Cinquième de la première étape dimanche à Montluçon, le coureur d'Israel Premier Tech a décroché la première victoire de sa carrière dans une course World Tour. Il a devancé le Français Axel Laurence et le Norvégien Soren Waerenskjold.

Porteur du maillot jaune depuis sa victoire écrasante dans le contre-la-montre de la veille, Remco Evenepoel a chuté dans le dernier kilomètre mais il a pu repartir sans difficulté. Le Belge a été classé dans le temps du vainqueur de l'étape.

Remco Evenepoel conserve sa tunique de leader avant les trois dernières étapes disputées dans les Alpes où il devrait être à la lutte avec Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour la victoire finale. La bataille s'annonce royale entre les trois grands favoris du prochain Tour de France.



Marlen Reusser bat Demi Vollering à Gstaad Marlen Reusser (à gauche) bat Demi Vollering sur la ligne à Gstaad. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a frappé un grand coup lors de la 1ère étape du Tour de Suisse. A Gstaad, elle a réglé au sprint sa compagne d'échappée Demi Volleiring.

Avec ce succès de prestige face à la Néerlandaise, la gagnante de l'épreuve l'an dernier, la Bernoise endosse bien sûr le maillot de leader. Demi Vollering a été la seule en mesure de suivre Marlen Reusser dans la descente du col du Jaun.

La Bernoise a porté son attaque à 64 km de l’arrivée. Sur la ligne, le duo a devancé d’une minute et demie la gagnante du Tour de France Katarzyna Niewiadoma. Noemi Ruëgg et Elise Chabbey ont pris respectivement les sixième et septième places à 2’14’’ de Marlen Reusser.

Marlen Reusser espère défendre son maillot vendredi lors de l’étape longue de 161,7 km entre Gstaad et Oberkirch, au bord du lac de Sempach. Victorieuse du Tour de Suisse en 2023 mais forfait l’an dernier pour des raisons de santé, Marlen Reusser semble plus forte que jamais à 33 ans.



Ramona Bachmann ne disputera pas l'Euro Ramona Bachmann: son absence va peser pour l' Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Coup dur pour l'équipe de Suisse ! En préparation pour l'Euro, Ramona Bachmann s'est blessée au genou et ne pourra pas participer à la compétition. Elle souffre d'une déchirure aux ligaments.

La joueuse de 34 ans, qui porte les couleurs de Houston, était le facteur X pour la coach Pia Sundhage. Même si elle n'était pas encore au top de sa forme, la Lucernoise ambitionnait de profiter des semaines de préparation pour aider la sélection au mieux.

Celle qui compte 153 matches avec la Suisse et 60 buts a participé à deux Coupes du monde et à deux Euros. Celui en Suisse aurait été le bouquet final.



Un superbe défi à venir pour Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne à l'aéroport de Rome sur le chemin de Naples. Image: KEYSTONE/EPA/TELENEWS L'international belge Kevin De Bruyne, après dix saisons à Manchester City, a officiellement rejoint Naples, Champion d'Italie en titre, où il va retrouver son compatriote Romelu Lukaku.

"Bienvenue Kevin", a écrit le Napoli sur son compte X en légende d'une photo où le milieu de terrain serre la main du président, Aurelio De Laurentiis.

Agé de 33 ans, Kevin De Bruyne a signé un contrat de deux ans, assorti d'une option pour une troisième année, selon des médias italiens. Les champions d'Italie en titre s'offrent l'un des meilleurs meneurs offensifs des dix dernières années.

Avec Manchester City, "KDB", passé par Genk, le Werder Brême, Chelsea et Wolfsburg, a disputé 422 matches, toutes compétitions confondues, et inscrit 108 buts depuis son arrivée en 2015. Sous la conduite de Pep Guardiola, il a remporté tous les titres possibles dont six fois la Premier League et une Ligue des champions.



La dotation de Wimbledon en hausse de 7% pour l'édition 2025 Carlos Alcaraz, vainqueur de Wimbledon en 2024, pourra gagner davantage cette ann閑 Image: KEYSTONE/AP/MOSA'AB ELSHAMY La dotation globale de Wimbledon a été augmentée de 7% par rapport à l'édition 2024. Les organisateurs du prestigieux tournoi londonien l'ont annoncé jeudi.

Cette annonce tombe deux mois après l'envoi d'un courrier de joueurs réclamant une meilleure redistribution des profits en Grand Chelem. En 2025, l'enveloppe totale atteint un montant record de 53,5 millions de livres sterling (62,7 millions d'euros). Les deux lauréats, masculin et féminin, remporteront 3 millions chacun, une hausse supérieure à 11% sur un an.

A titre de comparaison, la dotation pour l'édition 2024 avait atteint 50 millions de livres sterling, en hausse de 11,9% par rapport à l'année précédente.

"Nous sommes absolument déterminés à poursuivre notre engagement de longue date en ce qui concerne la rémunération des joueurs", a commenté jeudi Debbie Jevans, la présidente du All England Club, organisateur de Wimbledon. Le montant alloué en 2025 représente le double de celui remis il y a dix ans, a-t-elle rappelé.

Début avril, des membres du top 20 du tennis mondial ont écrit aux organisateurs des tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) à propos de la redistribution des revenus générés. Les signataires estiment que la part revenant aux joueurs est trop faible.

Debbie Jevans a assuré que les joueurs avaient été "écoutés", mais elle a aussi laissé entendre qu'ils se trompaient de combat, jeudi durant une conférence de presse.

"Bien sûr, nous les écouterons toujours et nous discuterons avec eux, mais le fait de se concentrer uniquement sur les dotations des quatre tournois, les Grands Chelems, n'est pas le principal défi auquel le tennis fait face", a-t-elle ajouté.

Selon elle, la préoccupation majeure dans la profession tient à la période très courte de repos entre les deux saisons, dans un contexte de "blessures croissantes".

"Il y a des enjeux plus globaux (que les dotations) ici, mais les joueurs de tennis, je pense, demanderont toujours plus d'argent", a-t-elle conclu.

Le tournoi sur gazon de Wimbledon se tient du lundi 30 juin au dimanche 13 juillet, en présence des champions sortants Carlos Alcaraz et Barbora Krejcikova.



McIntosh bat un nouveau record du monde, celui du 400 m 4 nages Summer McIntosh enchaîne les records du monde Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos La Canadienne Summer McIntosh a battu mercredi un nouveau record du monde, son troisième en cinq jours. Elle a nagé le 400 m 4 nages en 4'23''65 lors des Championnats nationaux à Victoria.

McIntosh (18 ans), triple championne olympique à Paris l'été dernier (200 m papillon, 200 et 400 m 4 nages), a amélioré sur 400 m 4 nages son propre record du monde, qu'elle avait établi à 4'24''38 l'an passé.

Summer McIntosh affiche une forme exceptionnelle lors de ces Championnats du Canada, support de la sélection pour les Championnats du monde de Singapour (11 juillet - 3 août), dont la jeune prodige sera une des vedettes.

Elle avait commencé samedi par mettre une claque au record du monde du 400 m nage libre (3'54''18 contre 3'55''38 pour l'ancien record de l'Australienne Ariarne Titmus), dont elle est vice-championne olympique.

Elle avait signé dimanche le troisième meilleur chrono de l'histoire sur 800 m nage libre en 8'05''07, avant de battre le record du monde du 200 m 4 nages de la Hongroise Katinka Hosszu (2'06''12) en 2'05''70.

"Je savais que j'étais capable de réussir quelque chose de spécial ce soir (mercredi) parce que j'ai connu jusqu'ici la meilleure compétition de ma carrière", a-t-elle dit au micro des organisateurs.

"Les records du monde sont faits pour être battus. Lorsque j'arrêterai ce sport, je veux être sûre que ce record est aussi rapide que possible."

Malgré son jeune âge, Summer McIntosh compte déjà quatre titres de championne du monde en grand bassin: 200 m papillon et 400 m 4 nages à Budapest en 2022 puis à Fukuoka en 2023.



Les Zurich Lions élus équipe européenne de l'année Les Zurich Lions élus équipe de l'année européenne Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Zurich Lions ont été élus équipe de l'année lors des European Hockey Awards à Prague. Le champion de Suisse a battu Brynäs, les Eisbären Berlin, le Dynamo Pardubice et SaiPa.

Comme l'écrit l'Alliance of European Hockey Clubs, la principale organisation de hockey sur glace en Europe, sur son site Internet, plusieurs aspects ont plaidé en faveur des Zurichois. Les Lions ont remporté la Champions League la saison dernière et ont défendu leur titre en National League. Le club a aussi été titré en M20, M17 et M15.

Dans les catégories individuelles, plusieurs acteurs de National League se sont hissés parmi les finalistes. Marco Bayer (Zurich) faisait partie des cinq nominés au coach de l'année, alors que Kevin Pasche (Lausanne) et Vinzenz Rohrer (Zurich) l'étaient pour le jeune de l'année.

Quant à Fredi Pargätzi, qui a présidé pendant 25 ans le comité d'organisation de la Spengler Cup et qui oeuvre toujours pour le tournoi, il a remporté le EHC Leadership Award pour ses qualités de dirigeant.



Les Pacers reprennent la main Tyrese Haliburton: l'atout ma羡re d'Indiana. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Indiana a repris la main dans la finale de la NBA. Sur leur parquet, les Pacers ont battu Oklahoma City 116-107 pour mener 2-1 dans la série.

Un bel effort collectif dans le sillage de Tyrese Haliburton (22 points, 9 rebonds, 11 assist) a permis aux Pacers de forcer la décision dans le dernier quarter qu'ils ont remporté 32-18. Avec 49 points, les joueurs sortis du banc ont apporté, comme Tyrese Haliburton bien sûr, une contribution décisive dans ce succès. A l'instar du Canadien Bennedict Mathurin avec ses 27 points, tout comme le meneur remplaçant T.J. McConnell avec 10 points, 5 passes et 5 interceptions dont deux directement sur une remise en jeu des visiteurs, plombés par 17 pertes de balle.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander a été contenu à 24 points (8 rebonds, 4 assists), laissant Jalen Williams être le meilleur marqueur du Thunder (26 points). OKC avait pourtant bien débuté la partie dans le sillage de Chet Holmgren (20 points, 10 rebonds), mais a été défaillant aux lancers francs (23 sur 30 à 76,7%). Le Thunder se doit de réagir vendredi dans l'acte IV qui se déroulera à nouveau à Indianapolis.



Une tournée américaine réussie pour Murat Yakin et ses hommes L'équipe de Suisse a bouclé sa tournée américaine par une belle victoire à Nashville face aux Etats-Unis (4-0). De bon augure à trois mois du début des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Murat Yakin et ses joueurs peuvent être satisfaits des dix jours qu'ils ont passés entre l'Utah et le Tennessee. Huit buts marqués en deux matches, un premier blanchissage pour Gregor Kobel, des confirmations et une révélation: le sélectionneur aurait sans doute signé pour un tel bilan avant de s'envoler outre-Atlantique.

"Je suis très heureux. On peut dire que ce stage était une bonne idée", a-t-il dit devant la presse, peu après le succès convaincant de ses hommes contre les "Stars and Stripes". "Nous avons pu mener à bien notre plan et effectuer les derniers tests. Bref, je retiens beaucoup de bons moments."

Stabilité retrouvée Au début du rassemblement, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami avait martelé que les éliminatoires du Mondial "avaient déjà commencé", sous-entendant que les 26 joueurs sélectionnés - et le staff - devaient marquer les esprits après la désillusion de l'automne.

La mission avait été partiellement accomplie face au Mexique, les Suisses se montrant très efficaces pour l'emporter 4-2 à Salt Lake City. Mais la fébrilité défensive qui avait marqué la dernière campagne de Ligue des nations était encore palpable.

Mardi à Nashville, la Suisse a retrouvé cette solidité qui lui avait permis de briller à l'Euro en Allemagne et sans laquelle elle ne pourra pas espérer retourner en Amérique du Nord dans un an. "Nous avons corrigé certaines choses qui n'avaient pas bien fonctionné contre le Mexique", a apprécié Yakin.

"Aucun perdant" Le Bâlois a poursuivi son casting défensif entamé lors des matches amicaux du mois de mars. Après Aurèle Amenda, c'est Nico Elvedi qui a pris place aux côtés de Manuel Akanji au sein d'une défense à quatre. Les deux joueurs ont livré de bonnes performances selon Yakin, mais il est difficile de prédire à ce stade qui accompagnera l'inamovible Akanji lorsque la Suisse défiera le Kosovo le 5 septembre à Bâle.

Aligné sur le côté droit de la défense, le Vaudois Isaac Schmidt a quant à lui récolté les louanges du sélectionneur. Le joueur de Leeds a peut-être pris un ascendant sur ses concurrents directs que sont Silvan Widmer et Lucas Blondel.

"Il n'y a aucun perdant", a toutefois assuré Yakin, dont le seul regret à l'issue de cette tournée est de ne pas avoir pu (re)tester Denis Zakaria en défense centrale, le Genevois ayant dû rentrer prématurément en Europe en raison d'une blessure musculaire. Le projet sera-t-il relancé dans un moment aussi capital que celui de cet automne?

Le bon système? Avec son 4-1-4-1 qu'il a mis en place lors des deux matches, "Muri" semble en revanche avoir trouvé un nouveau système de prédilection. Dans cette configuration, Granit Xhaka (devant la défense), Dan Ndoye (aile gauche) et Breel Embolo (en pointe) ont une place assurée.

La performance souveraine d'Ardon Jashari face aux Etats-Unis, tant à la récupération qu'à la création (deux passes décisives) a montré que la Suisse disposait d'un vivier assez impressionnant au milieu du terrain. Michel Aebischer, titulaire et buteur à Nashville, a aussi répondu présent, tandis que Remo Freuler et Vincent Sierro ont fait le job face au Mexique. Les quatre hommes devront se battre pour deux places.

Mais la vraie révélation du séjour américain se nomme Johan Manzambi. Pour sa première titularisation en équipe de Suisse, le Genevois a bluffé tout le monde avec deux bijoux - un but et une passe décisive - qui ont assommé les Etats-Unis. En lançant dans le bain un jeune de 19 ans encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, Murat Yakin a une nouvelle fois frappé juste.



Evenepoel trop fort pour Vingegaard et pour Pogacar Remco Evenepoel: le ma羡re absolu du contre-la-montre. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné. Le Belge a dominé Jonas Vingegaard et surtout Tadej Pogacar sur les routes de Saint-Péray.

Champion olympique et du monde de la spécialité, Remco Evenepoel a survolé les débats sur un parcours de 17,4 km en s'imposant avec 21 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, deuxième de l'étape, et 49 sur Tadej Pogacar, seulement quatrième.

Egalement victorieux du contre-la-montre de Genève au Tour de Romandie, Remco Evenepoel s'empare ainsi du maillot jaune de leader de cette 77e édition que détenait l'Espagnol Ivan Romeo. Il décroche au passage la 1000e victoire de l'histoire de son équipe Soudal Quick-Step depuis sa création en 2003 par Patrick Lefevere sous le nom de Quick Step-Davitamon.

Après cet échec, Tadej Pogacar est sous pression. Le Slovène se doit de sortir le grand jeu vendredi lors de la première des trois étapes alpestres qui décideront l'issue de la course.



Smilla Vallotto signe à Wolfsburg Cap sur l'Allemagne pour Smilla Vallotto. Image: KEYSTONE/BRYNJAR GUNNARSSON Smilla Vallotto relèvera un nouveau défi après l'Euro. La Genevoise de 21 ans s'est engagée pour ces trois prochaines saisons avec le VfL Wolfsburg.

Smilla Vallotto, qui portait les couleurs du club suédois de Hammarby IF, évoluera aux côtés d'une autre internationale suisse en la personne de Riola Xhemaili. Wolfsburg a pris la deuxième place du dernier championnat de Bundesliga.