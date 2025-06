Ramona Bachmann (é gauche) et Alisha Lehmann (droite) pourraient connaître des destins opposés cet été. image: watson

Alisha Lehmann vit une situation cocasse en lien avec son ex

En perte de vitesse, la Bernoise n'est pas sûre d'être sélectionnée pour l'Euro. Mais elle pourrait bénéficier d'un coup du sort dont a été victime son ex-compagne, Ramona Bachmann.

Sebastian Wendel / ch media

Rupture des ligaments croisés, l’Euro à domicile s’envole... Quel drame! Le monde de Ramona Bachmann s’est écroulé ce mercredi, lorsqu’elle s'est gravement blessée au genou pendant un entraînement avec la Nati. À 34 ans, elle espérait que ce tournoi à domicile viendrait couronner, sur le plan sportif et émotionnel, une longue carrière jalonnée de succès.

Il ne reste désormais plus que des morceaux à recoller pour la Lucernoise, qui déclare:

«Je suis anéantie. Ce tournoi représentait un objectif majeur pour moi, et j’ai tout donné ces derniers mois pour être prête. Subir une blessure aussi grave si près du coup d’envoi, c’est incroyablement dur à accepter. »

Ramona Bachmann est dévastée par son forfait à l'Euro. image: Keystone

Aussi cruel que soit ce coup du sort pour Bachmann, il pourrait faire le bonheur d’une autre, car son forfait libère une place dans l’effectif de 23 joueuses que retiendra la sélectionneuse Pia Sundhage pour cet Euro (la liste définitive sera connue le 23 juin). Et quand on observe les potentielles bénéficiaires de cette absence, un nom ressort: Alisha Lehmann. Une situation pour le moins cocasse.

Car Alisha Lehmann n’est pas seulement une footballeuse prometteuse ni la sportive suisse la plus suivie sur Instagram (devant Roger Federer), elle est aussi l’ex-petite amie de Ramona Bachmann. De 2018 à 2021, les deux femmes ont été à la fois coéquipières avec la Nati et conjointes.

Alisha Lehmann (à gauche) prendra-t-elle la place de son ex-petite amie Ramona Bachmann (à droite) pour l'Euro? Image: KEYSTONE

Autre point commun: toutes deux évoluent en attaque. Ce qui signifie que Lehmann, considérée depuis le début de la préparation comme une candidate incertaine pour l’Euro, voit ses chances d’intégrer l’équipe grimper à la faveur du forfait de son ex-compagne.

Un lien différent sur et hors du terrain

Pendant trois ans, Bachmann et Lehmann ont formé le couple vedette de la scène sportive suisse. D’un côté, Bachmann, de neuf ans l’aînée, qui a toujours assumé publiquement son homosexualité. De l’autre, Lehmann, qui déclarait pendant leur relation: « Je ne dirais pas que je suis attirée par les femmes en général».

Elles sont tombées amoureuses, comme tant d’autres personnes, sur leur lieu de travail: dans l’environnement de l’équipe nationale. «Au début, on s’entendait simplement bien, on passait beaucoup de temps ensemble», a raconté Alisha Lehmann dans la Schweizer Illustrierte.

«Mais soudain, nos regards se sont attardés un peu plus longtemps. Et autrement. C’était déjà trop tard pour faire marche arrière.»

Pour la Bernoise, qui à l’époque quitte Young Boys pour West Ham United – rejoignant ainsi à Londres sa compagne, alors joueuse de Chelsea –, cette relation prend une dimension supplémentaire:

«Je ne suis pas seulement tombée amoureuse de la personne Ramona, mais aussi de la footballeuse que j’admirais depuis longtemps, et que j’admire encore. Et que je connais désormais en tant qu’être humain.»

Au foot, toutefois, la relation amoureuse passe à l’arrière-plan. «Sur le terrain, nous sommes deux coéquipières normales, pas un couple», affirmait à l’époque Bachmann. Cela vaut pour les entraînements et les matchs en sélection, comme pour les confrontations entre leurs clubs.

Alisha Lehmann espère être sélectionnée pour l'Euro. image: Keystone

Quand la Lucernoise inscrit les deux buts de la victoire 2-0 de Chelsea contre West Ham en 2019, c’est un moment très difficile pour Lehmann:

«Après le match, je me suis juré de ne plus lui parler. Je ne suis même pas allée lui taper dans la main, tellement j’étais en colère. Elle faisait sa star. J’ai même pensé à faire mes valises»

Relations tendues et remplaçante attitrée

En 2021, la rupture est officialisée: Bachmann et Lehmann annoncent leur séparation par des publications identiques sur Instagram. Les messages ressemblent à des communications d’entreprise entre deux associées de longue date. La Lucernoise écrit par exemple:

«Je tiens à remercier Alisha pour trois années d’amour et pour tous les souvenirs que nous avons pu créer ensemble»

La publication de Lehmann sur Instagram quant à sa séparation avec Bachmann. Elle a, depuis, été effacée. Image: screenshot instagram

Par la suite, selon des sources proches de l’équipe, leurs relations lors des rassemblements de la Nati sont tendues, même si depuis un moment, elles se respectent à nouveau en tant que coéquipières.

Sur le plan purement sportif, Ramona Bachmann reste incontestablement la meilleure et la plus accomplie des deux. Cela se vérifie aussi dans les statistiques: alors que l'actuelle attaquante du Dash de Houston, aux Etats-Unis, est restée une titulaire indiscutable en équipe nationale jusqu’à fin 2024, la cote de Lehmann a chuté après des débuts prometteurs sous le maillot suisse.

Lorsque la joueuse de la Juventus Turin est appelée, ce n’est désormais que comme joker. Elle est déjà entrée en jeu sept fois à la place de Bachmann. Autrement dit: Bachmann est la joueuse que Lehmann a le plus remplacée au sein de la Nati. Il est donc fort possible que la Bernoise remplace une nouvelle fois son ex-petite amie. Cette fois-ci, dans la liste pour l’Euro.

Adaptation en français: Yoann Graber