La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or

La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or

Chargée de représenter la Suisse au vote du Ballon d’Or féminin, la journaliste de la SRF Seraina Degen s’est démarquée par des décisions inattendues.
01.10.2025, 05:3401.10.2025, 05:34

Une fois n’est pas coutume, le Ballon d’Or féminin est revenu à Aitana Bonmatí. Il s’agit de sa troisième distinction consécutive, soit une de plus qu'Alexia Putellas.

Selon le magazine France Football, qui a publié dans son dernier numéro les résultats détaillés de la cérémonie, la joueuse du FC Barcelone a récolté un total de 506 points, soit 28 de plus que sa compatriote Mariona Caldentey, deuxième, et 86 d’avance sur l’Anglaise Alessia Russo, qui complète le podium. Parmi les 50 votants, douze ont placé Bonmatí en tête de leur Top 10.

Les critères du Ballon d'Or
1. Performances individuelles, caractère décisif et impressionnant
2.Performances collectives et palmarès
3. Classe et fair-play

Ce n’est pas le cas de la représentante suisse, la journaliste de la SRF Seraina Degen, qui a désigné à la première place Patricia Guijarro, reléguant la «Reina» Bonmatí à la deuxième position. La milieu de terrain n’a pourtant terminé que sixième au classement final, avec un total de 157 points. Seules la Suisse et l’Espagne lui ont attribué le maximum de points possible.

Mais ce qui surprend davantage, c’est le fait que Degen ait sélectionné Klara Bühl en troisième position, alors qu'elle n’a terminé que 19e du classement final, avec un maigre total de 25 points. L’Allemande n’apparaît dans le Top 10 des autres votants qu’à huit reprises, sa meilleure position hors vote suisse étant une modeste septième place. Gunnar Meggers, du magazine allemand Kicker, s’est d’ailleurs contenté de la classer dixième. Aucun chauvinisme.

Le vote suisse au Ballon d'Or féminin
1. Patricia Guijarro
2. Aitana Bonmatí
3. Klara Bühl
4. Leah Williamson
5. Alexia Putellas
6. Ewa Pajor
7. Cristiana Girelli
8. Caroline Graham Hansen
9. Lucy Bronze
10. Steph Catley

Autre élément étonnant: la dixième place accordée à l’Australienne Steph Catley, 29e du Ballon d’Or féminin 2025. Seraina Degen est la seule à avoir intégré la joueuse dans son classement personnel, ce qui a permis à Catley de devancer la 30e et dernière du tableau, Caroline Weir, totalement ignorée par les votants.

Enfin, la journaliste de la SRF n’a accordé aucun point à Mariona Caldentey, Alessia Russo et Chloe Kelly, respectivement deuxième, troisième et cinquième du classement final (478, 420 et 233 points). Un vote déroutant, alors que ces joueuses ont toutes disputé les finales de l’Euro 2025 et de la Ligue des champions, et joué un rôle majeur la saison dernière, en club comme en sélection.

(roc)

