Muriel Furrer est décédée le 27 septembre 2024. image: www.imago-images.de

Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer

Les dirigeants de l'Union cycliste internationale (UCI) ont salué la mémoire de la Suissesse à travers une décision symbolique prise en marge des Mondiaux de cyclisme au Rwanda.

Avec quatre breloques, la Suisse fait partie des nations ayant remporté le plus de médailles aux Championnats du monde de cyclisme sur route, aux côtés des Pays-Bas, de la France, de la Belgique et de l'Espagne.

Le titre de Marlen Reusser dans le contre-la-montre femmes, après tant de galères, reste bien sûr la plus belle réussite de la délégation helvétique. Mais une autre médaille, celle d'Anja Grossmann, troisième de la course en ligne juniors, revêt elle aussi une forte charge symbolique.

C’est en effet sur cette même épreuve, en 2024, que sa compatriote Muriel Furrer avait lourdement chuté, avant de succomber le lendemain à ses blessures à la tête à l’hôpital universitaire de Zurich.

Une décision symbolique

Un an plus tard, le souvenir de Muriel Furrer a naturellement plané sur la course, d’autant que, juste avant le départ, l’Union cycliste internationale a annoncé le retrait du dossard 84 que portait la Suissesse lors de son tragique accident.

«La mort de Muriel Furrer, une jeune coureuse prometteuse au bel avenir, survenue lors de nos Championnats du monde UCI l’an dernier, a jeté une ombre de deuil sur l’événement et sur l’ensemble de la communauté cycliste», a commenté David Lappartient, président de l’UCI.

«Nos pensées restent avec elle, ses proches et sa fédération, Swiss Cycling. Pour lui rendre hommage, l’UCI a décidé que le numéro qu’elle portait en course ne sera plus jamais attribué lors de l'épreuve juniors femmes des Championnats du monde UCI de cyclisme sur route» David Lappartient

David Lappartient vient d'être réélu à la tête de l'UCI. image: Getty

La mesure n’a toutefois pas été très visible samedi dans les rues de Kigali, puisque seules 73 concurrentes ont pris le départ, plusieurs délégations ayant renoncé à se rendre au Rwanda en raison des coûts importants liés au déplacement. Nul doute qu’elle le sera davantage à l’avenir, au fil des prochaines start-lists. Après tout, 120 jeunes femmes avaient été engagées à Zurich en 2024.

Suivi en temps réel

Le souvenir de l’accident de Muriel Furrer a également refait surface avec la mise en place d’un nouveau système de sécurité: des trackers GPS placés sous la selle de chaque participant, afin d’éviter le scénario de l'an passé.

Même Tadej Pogacar était équipé d'un tracker GPS à Kigali. Image: getty

Pour rappel, la Zurichoise de 18 ans était restée de longues minutes, seule et inerte, dans un sous-bois à proximité immédiate de la route, sans que personne ne remarque sa présence.

Le nouveau système, «piloté depuis le centre de contrôle des Championnats du monde», a permis «de suivre en temps réel les données de position et de vitesse de l’ensemble du peloton», afin d’identifier «toute situation inhabituelle, comme l’arrêt soudain d’un coureur sur le parcours», selon un communiqué de l’UCI. Concrètement, dès qu’un participant s’immobilisait, sa position exacte était immédiatement transmise aux membres concernés du convoi.

Cette technologie avait été testée le mois dernier lors du Tour de Romandie féminin, avant d’être perfectionnée en vue des Mondiaux. En Suisse, son utilisation avait suscité quelques remous: cinq équipes, ayant refusé d’équiper leurs vélos de trackers GPS, avaient alors été disqualifiées de la boucle romande.