ciel couvert14°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

L'UCI retire le numéro 84 en hommage à Muriel Furrer

Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
Muriel Furrer est décédée le 27 septembre 2024.image: www.imago-images.de

Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer

Les dirigeants de l'Union cycliste internationale (UCI) ont salué la mémoire de la Suissesse à travers une décision symbolique prise en marge des Mondiaux de cyclisme au Rwanda.
30.09.2025, 16:5030.09.2025, 16:50
Romuald Cachod

Avec quatre breloques, la Suisse fait partie des nations ayant remporté le plus de médailles aux Championnats du monde de cyclisme sur route, aux côtés des Pays-Bas, de la France, de la Belgique et de l'Espagne.

Le titre de Marlen Reusser dans le contre-la-montre femmes, après tant de galères, reste bien sûr la plus belle réussite de la délégation helvétique. Mais une autre médaille, celle d'Anja Grossmann, troisième de la course en ligne juniors, revêt elle aussi une forte charge symbolique.

Vingegaard va réparer une énorme anomalie

C’est en effet sur cette même épreuve, en 2024, que sa compatriote Muriel Furrer avait lourdement chuté, avant de succomber le lendemain à ses blessures à la tête à l’hôpital universitaire de Zurich.

Une décision symbolique

Un an plus tard, le souvenir de Muriel Furrer a naturellement plané sur la course, d’autant que, juste avant le départ, l’Union cycliste internationale a annoncé le retrait du dossard 84 que portait la Suissesse lors de son tragique accident.

«La mort de Muriel Furrer, une jeune coureuse prometteuse au bel avenir, survenue lors de nos Championnats du monde UCI l’an dernier, a jeté une ombre de deuil sur l’événement et sur l’ensemble de la communauté cycliste», a commenté David Lappartient, président de l’UCI.

«Nos pensées restent avec elle, ses proches et sa fédération, Swiss Cycling. Pour lui rendre hommage, l’UCI a décidé que le numéro qu’elle portait en course ne sera plus jamais attribué lors de l'épreuve juniors femmes des Championnats du monde UCI de cyclisme sur route»
David Lappartient
LAUSANNE, SWITZERLAND - JUNE 23: IOC Member David Lappartient arrives for of the International Olympic Committee (IOC) presidential handover ceremony at Olympic House on June 23, 2025 in Lausanne, Swi ...
David Lappartient vient d'être réélu à la tête de l'UCI.image: Getty

La mesure n’a toutefois pas été très visible samedi dans les rues de Kigali, puisque seules 73 concurrentes ont pris le départ, plusieurs délégations ayant renoncé à se rendre au Rwanda en raison des coûts importants liés au déplacement. Nul doute qu’elle le sera davantage à l’avenir, au fil des prochaines start-lists. Après tout, 120 jeunes femmes avaient été engagées à Zurich en 2024.

Suivi en temps réel

Le souvenir de l’accident de Muriel Furrer a également refait surface avec la mise en place d’un nouveau système de sécurité: des trackers GPS placés sous la selle de chaque participant, afin d’éviter le scénario de l'an passé.

KIGALI, RWANDA - SEPTEMBER 28: Tadej Pogacar and Team Slovenia in the breakaway competes during the 98th UCI Cycling World Championships Kigali 2025, Men Elite Road Race a 267.5km race from Kigali to ...
Même Tadej Pogacar était équipé d'un tracker GPS à Kigali. Image: getty

Pour rappel, la Zurichoise de 18 ans était restée de longues minutes, seule et inerte, dans un sous-bois à proximité immédiate de la route, sans que personne ne remarque sa présence.

Le nouveau système, «piloté depuis le centre de contrôle des Championnats du monde», a permis «de suivre en temps réel les données de position et de vitesse de l’ensemble du peloton», afin d’identifier «toute situation inhabituelle, comme l’arrêt soudain d’un coureur sur le parcours», selon un communiqué de l’UCI. Concrètement, dès qu’un participant s’immobilisait, sa position exacte était immédiatement transmise aux membres concernés du convoi.

Cette technologie avait été testée le mois dernier lors du Tour de Romandie féminin, avant d’être perfectionnée en vue des Mondiaux. En Suisse, son utilisation avait suscité quelques remous: cinq équipes, ayant refusé d’équiper leurs vélos de trackers GPS, avaient alors été disqualifiées de la boucle romande.

Plus d'articles sur le sport
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
de Julien Caloz
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
de Fabian Geissberger
Ambri défie la logique avant un derby explosif
Ambri défie la logique avant un derby explosif
de Klaus Zaugg
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
de Romuald Cachod
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
de Yoann Graber
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
2
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
1
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Voici la tentative de record du monde la plus chaotique
Un cycliste belge a tenté de battre le record de l’heure sur vélo en bois. Sa tentative n’aura pas duré longtemps.
Samedi dernier, sur un vélodrome extérieur en Wallonie, Geoffrey Hoyaux, professeur de sport passionné de cyclisme, avait donné rendez-vous à sa famille, à ses amis et aux médias locaux pour sa tentative de record mondial: parcourir 20 kilomètres en une heure… sur un vélo entièrement conçu en bois.
L’article