ciel couvert-1°
DE | FR
burger
Sport
Ski nordique

«Un sabotage ignoble»: nouveau scandale en équipe de France

epa11904888 Oceane Michelon of France zeroes in ahead of the Women 15km Individual race at the IBU Biathlon World Championships in Lenzerheide, Switzerland, 18 February 2025. EPA/GIAN EHRENZELLER
La carabine d’Océane Michelon aurait été sabotée par l’une de ses coéquipières.image: Keystone

«Un sabotage ignoble»: nouveau scandale en équipe de France

Après l'affaire Julia Simon, condamnée par la juste pour vol et fraude, c’est désormais une carabine sabotée en interne qui secoue l’équipe de France de biathlon.
21.11.2025, 19:0121.11.2025, 19:01
Melanie Muschong / t-online
Un article de
t-online

La nouvelle saison de biathlon s’apprête à débuter: le 29 novembre, les femmes ouvriront les hostilités avec le relais 4x6 km à Östersund, en Suède. L’équipe de France sera bien sûr au rendez-vous. Les fans attendent avec impatience de voir comment se comportera la formation menée par sa leader, Lou Jeanmonnot, après les polémiques venues troubler la préparation du groupe.

La première, l'affaire Simon, dont on parle depuis le printemps 2023. A cette époque, Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique, avait déposé plainte contre sa coéquipière Julia Simon. L’origine du conflit remontait à l’automne 2022, lorsque des soupçons de vol avaient circulé au sein de l’équipe. Braisaz-Bouchet reprochait à Simon d’avoir utilisé sa carte bancaire et celle appartenant à une membre du staff afin d'effectuer des achats en ligne. A la suite de ces accusations, Julia Simon avait temporairement été mise à l’écart des stages et entendue en garde à vue.

La menace d’une suspension plane sur la star du ski français

Dans un premier temps, Simon avait nié les faits, affirmant être elle-même victime d’une arnaque. Les tensions au sein de l’équipe se sont alors accrues. Braisaz-Bouchet avait ainsi déclaré à Eurosport, non sans amertume, que sa relation avec Simon était «particulière». Lorsque cette dernière est revenue à l’entraînement, Braisaz-Bouchet avait précisé vouloir se «concentrer sur sa carrière sportive». Elle considérait sa plainte comme légitime.

Une sanction qui agace Bjørndalen

Il y a quelques semaines, Julia Simon a finalement reconnu les faits devant le tribunal correctionnel d’Albertville. Fin octobre, elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis, ainsi qu’à une amende de 15 000 euros. Elle doit également régler les frais de procédure de Justine Braisaz-Bouchet. Simon a expliqué avoir eu une sorte de «black-out». Elle a déclaré:

«Je ne me souviens pas avoir commis ces actes»
Julia Simon

La Fédération française de ski (FFS) a demandé un euro symbolique de dommages et intérêts. Elle a aussi suspendu Julia Simon pour six mois à compter du 7 novembre. Toutefois, cinq de ces six mois sont assortis d’un sursis. Concrètement: Simon manquera la première étape de la Coupe du monde, mais pourra participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février prochain. Grâce au sursis, elle ne subira aucun désavantage dans la préparation de ce grand rendez-vous.

FILE - Julia Simon of France competes during the women&#039;s 10 km pursuit race at the Biathlon World Championship in Nove Mesto na Morave, Czech Republic, Sunday, Feb. 11, 2024. (AP Photo/Petr David ...
Julia Simon sera aux Jeux.image: Keystone

Cette décision laisse Ole Einar Bjørndalen, légende du biathlon, perplexe. L’octuple champion olympique l’a d’ailleurs vivement critiquée sur la chaîne norvégienne TV2: «Le verdict est étonnamment clément. Toute cette affaire était déjà incompréhensible pour moi la première fois que j’en ai entendu parler. Maintenant qu’elle a été reconnue coupable dans cinq cas de vol, cela me semble encore plus incompréhensible».

Le biathlète allemand David Zobel a également commenté l’affaire dans le podcast Extrarunde: «J’ai entendu dire qu’on lui avait souvent proposé de simplement rembourser l’argent, de s’excuser, puis de suivre une thérapie. C’est dommage qu’elle n’ait pas pu admettre plus tôt qu’elle avait un problème».

«Ça me fait énormément de peine pour elle»
David Zobel

Jeanne Richard dans la tourmente

Mais Simon n’est pas la seule à être touchée par une polémique. Selon le site Dicodusport, des accusations pèsent aussi sur Jeanne Richard. La biathlète de 23 ans aurait déréglé de façon intentionnelle la carabine de sa coéquipière Océane Michelon. Et, une fois encore, Braisaz-Bouchet aurait été impliquée: elle aurait surpris Richard sur le fait, en fin de saison dernière. Le Dauphiné Libéré a également rapporté cet incident.

Jeanne Richard of France shoots during the women&#039;s 15k individual race at the IBU Biathlon World Championships, Tuesday, Feb. 18, 2025, in Lenzerheide, Switzerland. (Gian Ehrenzeller/Keystone via ...
Jeanne Richard, autre biathlète française dans la tourmente.image: Keystone

L’ancien biathlète suédois Björn Ferry, désormais consultant pour la télévision, a réagi sur SVT. «C’est l’une des choses les plus ignobles que l’on puisse faire. C’est comme si un fondeur mettait de la colle sur les skis de son rival ou dévissait une fixation», a-t-il dénoncé. Le champion olympique 2010 a ajouté: «Saboter l’équipement d’un adversaire constitue une faute extrêmement grave».

«J’ai du mal à comprendre comment quelqu’un capable d’agir ainsi envers un membre de son équipe peut encore faire partie d’une sélection nationale»
Björn Ferry

Comme Jeanne Richard n’a pas pris part à la reprise de l’entraînement cet été, le site Dicodusport a émis l’hypothèse qu’il pouvait s’agir d’une mesure disciplinaire, même si aucune information officielle n’est venue confirmer cette interprétation.

La Coupe du monde de biathlon en France voisine indigne

«L’affaire est réglée»

Selon sport.de, les Françaises ont abordé cet épisode lors d’un récent stage de préparation à Bessans, en Savoie. Et il y a quelques jours, Jeanne Richard a déclaré: «Nous avons réglé ce sujet en interne. Pour moi, l’affaire est close et nous regardons vers l’avant». Sa coéquipière, Océane Michelon, est restée plus prudente: «C’est exactement comme elle l’a dit».

«C’est quelque chose que nous avons géré en interne»
Océane Michelon

La jeune femme de 23 ans a ajouté: «Ce qui nous motive individuellement, c’est ce qui nous attend bientôt». Selon elle, l’affaire Simon a permis à l’équipe d’apprendre à «relativiser».

Tout cela pose néanmoins une question: comment une équipe ayant traversé autant de turbulences ces derniers mois pourra-t-elle aborder la saison olympique à venir? Les espoirs français semblent désormais reposer sur Lou Jeanmonnot, épargnée par ces tensions, et qui avait terminé deuxième du classement général de la Coupe du monde l’hiver dernier.

Plus d'articles sur le sport
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Barrages: l'Italie défiera une équipe réputée pour sa combativité
Les Italiens recevront l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages pour le Mondial 2026. Avant une éventuelle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie.
42 des 48 équipes qui participeront à la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord sont déjà connues. Parmi elles, la Suisse, qui s'est brillamment qualifiée mardi après son match au Kosovo (1-1) en terminant en tête de son groupe.
L’article