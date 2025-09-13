Servette n'y arrive pas ++ Wawrinka en finale

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji Le derby d'Italie a finalement tourné en faveur de la Juve de Dusan Vlahovic (à gauche). Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Manuel Akanji a vécu des débuts complètement fous en Serie A samedi à l'occasion du derby d'Italie. Le nouveau défenseur de l'Inter Milan a vu la Juventus renverser la tendance en fin de match (4-3).

Les Nerazzurri menaient pourtant 3-2 jusqu'à la 83e après une réussite de Marcus Thuram (76e) que les tifosi milanais pensaient décisive. Mais son petit frère Khéphren à égalisé sept minutes plus tard avant que le jeune Monténégrin Vasilije Adzic (19 ans) n'offre les trois points à la Juve dans les arrêts de jeu (91e).

Le club du Piémont avait mené par deux fois au score avant cette fin de match renversante, mais à chaque fois son rival lombard était revenu à égalité grâce au Turc Hakan Calhanoglu. En encaissant quatre buts sur les quatre tirs cadrés turinois, le gardien suisse de l'Inter Yann Sommer a passé une sale soirée.

Akanji espérait sans doute vivre une première moins animée au sein de la défense intériste. Le Zurichois, arrivé en provenance de Manchester City à la toute fin du mercato le 1er septembre, a été directement titularisé par son entraîneur Cristian Chivu. L'ex-international roumain fait déjà face à une immense pression après cette deuxième défaite de rang.



Servette ne sort pas des bas-fonds du classement Cheveyo Tsawa (à droite) a joué un bien mauvais tour au SFC à Zurich. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Servette ne parvient pas à s'extraire de sa spirale négative. Les Grenat, pourtant largement dominateurs, ont concédé une nouvelle défaite en Super League samedi sur la pelouse du FC Zurich (2-1).

Le match nul prometteur arraché avant la trêve internationale contre Lucerne (2-2) n'a pas été confirmé par une première victoire en championnat. Les hommes de Jocelyn Gourvennec auraient pourtant mérité de revenir de Zurich avec un point, voire la totalité de l'enjeu.

Malchanceux, les Genevois ont touché deux fois les montants en première période (2e Stevanovic, 13e Ayé) avant d'encaisser deux jolis buts signés Cheveyo Tsawa. L'international suisse M19 s'est joué d'un Anthony Baron trop naïf (28e) avant de s'offrir un doublé sur une action litigieuse (43e).

La réduction du score de Yoan Severin sur corner (80e) s'est avérée trop tardive et les Servettiens n'ont pas réussi à égaliser malgré deux cartons rouges récoltés par le FCZ en fin de match (Bangoura puis Sauter). Le SFC traîne donc toujours dans les bas-fonds du classement et pourrait même finir le week-end à la dernière place si Winterthour bat Sion dimanche.

Bâle fait chuter Thoune Tube de ce début de saison, le FC Thoune a concédé sa première défaite en Super League. Le leader s'est incliné à domicile devant un FC Bâle porté une nouvelle fois par Xherdan Shaqiri (3-1).

Shaqiri a ouvert le score (24e), a offert le 2-0 à Albian Ajeti avant la mi-temps (41e), avant de s'offrir un doublé sur penalty dans les arrêts de jeu (98e). Thoune avait réduit la marque au retour des vestiaires (Bertone, 51e), mais a dû finir à 10 après l'expulsion de Montolio (78e) .

A la faveur de ce succès, Bâle remonte à la troisième place, à un point de son adversaire du jour. Ce résultat fait les affaires de Saint-Gall, qui pourrait s'emparer du fauteuil de leader en cas de succès samedi soir contre Lugano.



Challenger: Wawrinka à une victoire d'un premier titre depuis 2020 Stan Wawrinka, ici lors du dernier Swiss Open de Gstaad, est à une victoire d'un premier titre depuis 2020. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 149) jouera dimanche la finale du Challenger de Rennes. Vainqueur 7-6 (7/3) 6-2 de l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259), le Vaudois est à un match d'un premier titre depuis 2020.

L'ex-numéro 3 mondial n'a toujours pas lâché un seul set dans ce tournoi joué sur dur indoor. Il a mieux négocié le tie-break du premier set que son adversaire de 26 ans avant de dérouler son tennis dans la deuxième manche.

En finale, Wawrinka sera opposé au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série numéro 1 du tournoi breton. Quatre mois après sa défaite en finale du Challenger d'Aix-en Provence, le quadragénaire a une nouvelle occasion de soulever un premier trophée depuis 2020 et sa victoire lors du Challenger de Prague.



Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne Le jeune Henry Bernet (18 ans) n'a rien pu faire face à Sumit Nagal. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du "rookie" Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

La nervosité du Bâlois de 18 ans était palpable. Il a d'ailleurs concédé d'entrée son service pour placer son adversaire sur les bons rails. Sumit Nagal - qui avait gagné le tirage au sort et choisi de recevoir - a réussi quatre breaks au total dans un match à sens unique qui n'a duré qu'une heure et une minute.

Mais Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les "grands", n'a rien à se reprocher. Le Rhénan est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.



Vingegaard fait coup double à Bola del Mundo Jonas Vingegaard va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Jonas Vingegaard a remporté la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta avec une arrivée à Bola del Mundo (2251 m). Le Danois va enlever son premier Tour d'Espagne dimanche à Madrid.

Une étape avec cinq ascensions et plus de 4200 m de dénivelé. Cinq ascensions en forme de crescendo avec comme point d'orgue la montée à Bola del Mundo à 2251 m d'altitude avec trois derniers kilomètres terribles. Eh bien c'est le patron Jonas Vingegaard qui s'est imposé avec la manière sur la dernière grande étape de ces trois semaines de course.

Le Danois, menacé au général par Joao Almeida, n'a laissé le soin à personne de le priver de cette victoire de prestige en forme de point d'exclamation. Sans produire d'attaque dévastatrice mais en menant un train d'enfer, le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a fait sauter un à un ses adversaires dans les trois derniers kilomètres, là où la pente avoisine parfois les 23%. Il a devancé Sepp Kuss de 11 secondes et Jay Hindley de 13. Almeida a fini 5e à 22 secondes.

A noter encore que des manifestants pro-palestiniens ont une nouvelle fois perturbé la course en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés. Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre. La course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes.



Crouser titré une 3e fois au poids, le 4x400 mixte aux USA Ryan Crouser la légende du poids Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le triple champion olympique du poids Ryan Crouser est entré un peu plus dans la légende. Il a décroché samedi soir à Tokyo son troisième titre mondial avec un jet à 22m34.

L'Américain de 32 ans, détenteur du record du monde, a pris la tête du concours dès son deuxième lancer à 21m99 avant d'enfoncer le clou à son cinquième essai, en lançant à 22m34 devant un public stupéfait. Parce qu'il faut dire qu'il n'avait plus lancé en compétition depuis près d'une année!

Avec un troisième titre mondial consécutif et trois titres olympiques de rang, Crouser entre encore un peu plus dans la légende de son sport. Derrière lui, le reste du podium a été indécis jusqu'au bout. Au cinquième essai, l'Italien Leonardo Fabbri et le Néo-Zélandais Tom Walsh ont tous les deux lancé à 21m94, prenant les 2e et 3e places provisoires.

Mais au sixième et ultime essai, le Mexicain Uziel Munoz a battu son record personnel avec 21m97 pour prendre la médaille d'argent. Fabbri termine en bronze tandis que Walsh est éjecté du podium, son deuxième meilleur jet étant moins bon que celui de l'Italien.

Les USA logiquement titrés Emmenés par Alexis Holmes, les Etats-Unis ont conservé samedi leur titre mondial sur 4x400m mixte en s'imposant devant les Pays-Bas de Femke Bol en 3'08''80, le même chrono qu'il y a deux ans à Budapest.

Le collectif américain composé de Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver et Alexis Holmes a devancé les Néerlandais champions olympiques et les Belges.

Il y a deux ans à Budapest, les Américains avaient battu le record du monde de la discipline en poussant à la faute la Néerlandaise Femke Bol. En tête, Bol avait senti la dernière relayeuse américaine la rattraper et avait perdu l'équilibre avant de chuter à quelques mètres de l'arrivée.

Pour la dernière finale de cette première journée, c'est la Kényane Beatrice Chebet qui a logiquement enlevé le 10'000 m en 30'37''61. Derrière la double championne olympique en titre (5000 et 10'000), on retrouve l'Italienne Nadia Battocletti et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay.



Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute Marco Bezzecchi a gagné le sprint du GP de St-Marin Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP. Leader du championnat du monde, Marc Marquez (Ducati) est quant à lui tombé.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a effectué une course très solide. L'Italien l'a emporté devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini/2e à 1''000) et son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46/3e à 2''551).

Bezzecchi, qui a profité de la chute de Marc Marquez au 6e tour alors que ce dernier venait de prendre les commandes, a remporté sa deuxième victoire dans un sprint, et le deuxième succès de sa saison après le Grand Prix de Grande-Bretagne fin mai.

Marc Marquez reste néanmoins plus que solidement installé en tête du classement général. Sa marge sur son dauphin, son frère cadet Alex, est de 173 unités, alors qu'il ne restera que six week-ends de compétition à l'issue de ce GP de St-Marin.



Paul/Stricker gagnent le double, l'espoir demeure La joie de Dominic Stricker (de face) et de Jakub Paul après leur victoire en double Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'espoir d'une folle "remontada" subsiste pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis.

La formation du capitaine Severin Lüthi n'est plus menée que 2-1 par l'Inde après la victoire du duo Jakub Paul/Dominic Stricker face à N Sriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli en double samedi à Bienne (6-7 6-4 7-5).

Le Grison et son partenaire bernois se sont imposés 6-7 (3/7) 6-4 7-5, après être passés par tous les états d'âme dans le troisième match de cette rencontre du groupe mondial I. Ce succès tient en effet du miracle tant les deux Helvètes ont paru empruntés, surtout dans la première manche.

La paire helvétique - qui s'était retrouvée menée 5-2 après seulement 17 minutes de jeu ! - s'est retrouvée au bord du précipice à 4-4 40/A dans la deuxième manche. Dominic Stricker a sauvé cette balle de break, qui avait le poids d'une balle de match, d'un passing gagnant qui a touché la ligne de fond...

Jakub Paul et Dominic Stricker sont également revenus de loin dans la troisième manche, où ils ont concédé le premier break avant de se retrouver menés 1-3. Ils ont alors avant tout profité de la fébrilité de leurs adversaires pour renverser la vapeur et redonner espoir à leur équipe.

Le plus dur reste néanmoins toujours à faire pour l'équipe de Suisse. L'Argovien Jérôme Kym (ATP 155) n'a ainsi toujours pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter Sumit Nagal (ATP 290) dans le choc des numéros 1.



Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou Ange Postecoglou, ex-entraîneur de Tottenham, a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. L'équipe de Dan Ndoye s'est inclinée 3-0 samedi sur la pelouse d'Arsenal en Premier League.

Nommé durant la trêve internationale en remplacement du Portugais Nuno Esperito Santo, limogé après des dissensions en interne, Postecoglou devra attendre avant d'imposer sa patte sur le jeu de Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été largement dominé par les Gunners, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Martin Zubimendi (32e/79e) et un but de Viktor Gyökeres (46e).

Aligné durant 90 minutes, Ndoye a livré une performance intéressante sur son flanc droit, même s'il ne s'est pas montré décisif comme lors de ses deux dernières sorties avec la Suisse (1 but, 2 assists). Il a plusieurs fois donné le tournis au latéral gauche d'Arsenal Riccardo Calafiori, son ancien coéquipier à Bâle et à Bologne.



Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country Alessandra Keller a cueilli le bronze en cross-country classique Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sacrée mardi en short-track, Alessandra Keller a cueilli sa deuxième médaille dans les Mondiaux 2025 de VTT.

La Nidwaldienne s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la favorite, la Suédoise Jenny Rissveds.

Alessandra Keller (29 ans) n'a rien à se reprocher à l'issue de cette course. Elle s'est accrochée tant bien que mal mais a fini par laisser filer Jenny Rissveds, impressionnante dans les différentes montées, puis la Néo-Zélandaise Samara Maxwell qui a décroché la médaille d'argent (à 18'' de la gagnante).

Au final, après les sept tours de 4,3 km, Alessandra Keller a concédé 56'' à Jenny Rissveds, qui s'offre à 31 ans son premier titre mondial dans l'élite. Elle a pu saluer ses supporters au moment de franchir la ligne d'arrivée, conservant 12'' d'avance sur la Britannique Evie Richards (4e).

Battue au sprint par Alessandra Keller en short-track, Jenny Rissveds était la femme à battre à Crans-Montana, et elle n'a pas failli. La Suédoise affiche également deux médailles olympiques à son palmarès: elle avait décroché le titre suprême en 2016 à Rio, puis le bronze l'an dernier à Paris.

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 samedi, Ramona Forchini (8e à 2'33) et Nicole Koller (10e à 2'58). La championne olympique 2021 Jolanda Neff n'a pu faire mieux que 15e, sa dauphine des Jeux de Tokyo Sina Frei se classant quant à elle 13e.



Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m Kishane Thompson a fait forte impression dans les séries du 100 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Alors que les doutes subsistaient sur son état de forme, Kishane Thompson a plus que rassuré en séries du 100 m samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Le vice-champion olympique 2024 a remporté sa course avec une facilité déconcertante à la veille de la grande finale.

Aligné dans la deuxième série, le Jamaïcain a pris un bon départ le plaçant directement en tête de la course. Il a complètement relâché son effort à 30 mètres de l'arrivée, avant de tourner la tête à droite, puis à gauche, pour regarder le public avant de couper la ligne en 9''95.

En quête à Tokyo d'une première médaille mondiale, Kishane Thompson a effacé les doutes qui planaient autour de son état de forme depuis qu'il avait évoqué fin août une "gêne au tibia" le poussant à déclarer forfait pour les deux derniers meetings de l'été.

Dans la série suivante, le champion olympique Noah Lyles a terminé lui aussi en 9''95 mais il n'a pas du tout donné la même impression de facilité que son rival jamaïcain. Parti moyennement comme à son habitude, le showman américain a pris les devants dans la deuxième moitié de course et n'a pas relâché son effort.

Le surprenant Sud-Africain Girt Leotlela a réalisé le meilleur temps de ces séries en 9''87 (record personnel explosé). Aucun favori n'est passé à la trappe: le champion olympique du 200 m Letsile Tebogo s'est qualifié, tout comme son dauphin à Paris Kenny Bednarek ainsi que Marcell Jacobs, Oblique Seville et Akani Simbine.



Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur Géraldine Frey disputera les demi-finales du 100 m à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Les sprinteuses suisses ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 100 m, samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Géraldine Frey et Salomé Kora se sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales. Annik Kälin a en revanche échoué en qualification à la longueur, où elle espérait jouer le podium dimanche.

En lice dans la première des sept séries, Géraldine Frey a réalisé 11''25. La Zougoise a fini 3e d'une course gagnée par l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10''99). Salomé Kora a pour sa part pris la 2e place de la quatrième série, remportée par la championne olympique Julien Alfred en 10''93. La St-Galloise a couru en 11''23.

Les trois premières de chaque série se qualifiaient à la place. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Julien Alfred, devant la Britannique Daryll Neita (10''94). Les demi-finales, qui réuniront 24 athlètes, sont prévues dimanche dès 13h20 (heure suisse), alors que la finale aura lieu à 15h13.

Annik Kälin a en revanche manqué son affaire à la longueur. La Grisonne, qui a ressenti des douleurs au pied droit, a dû se contenter d'un essai valable, à 6m36, loin de la limite qualificative pour la finale (6m75). Elle n'a que cinq jours devant elle pour se refaire une santé avant l'heptathlon. Mais ses larmes versées à l'issue de la qualification en disaient long.



M23: Finn Treudler sacré en cross-country La joie de Finn Treudler, nouveau champion du monde M23 Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le dernier week-end des Mondiaux de VTT a démarré de manière idéale pour la Suisse. Finn Treudler s'est paré d'or dans l'épreuve de cross-country des moins de 23 ans samedi à Crans-Montana.

Battu de peu en short-track dans ces joutes valaisannes à Zermatt, où il a dû se contenter d'une médaille d'argent, Finn Treudler savoure sa revanche. Il s'est offert samedi un superbe cadeau, trois jours après son 22e anniversaire.

Le grand espoir zurichois a dominé les débats pour devancer de 54 secondes son dauphin, le Canadien Cole Punchard. Il s'agit même de sa troisième médaille dans ces Mondiaux, lui qui faisait partie de l'équipe "bronzée" en relais mixte.



Défaite historique pour les All Blacks face aux Springboks Damian Williamse et les Springboks ont corrigé les All Blacks samedi Image: KEYSTONE/AP/Marty Melvile L'Afrique du Sud a infligé à la Nouvelle-Zélande la plus grosse défaite de son histoire samedi à Wellington.

Les Springboks ont corrigé les All Blacks 43-10 lors de la 4e journée du Rugby Championship.

Un seul essai réussi, contre six pour les Sud-Africains: jamais battus par plus de 15 points en Nouvelle-Zélande, les All Blacks se sont littéralement écroulés sur leur pelouse maudite du Sky Stadium. Ils ont encaissé un 36-0 (!) en seconde mi-temps, cédant au passage aux Springboks leur place de numéro un mondial.

Plus grosse défaite à domicile des All Blacks (-33), qui n'avaient jamais été battus de plus de 15 points sur leur pelouse, cette défaite est même devenue la pire de l'histoire des hommes en noir avec le sixième essai de Pieter Steph du Toit à la 79e minute, transformé par Manie Libbbok.

La plus large défaite de la Nouvelle-Zélande remontait à l'été 2023 quand l'Afrique du Sud, déjà, l'avait battue 35-7 à Twickenham à Londres avant le Mondial 2023 en France.

