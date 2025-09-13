assez ensoleillé14°
US Open: Sabalenka a utilisé la biomécanique pour son service

MADRID, SPAIN - APRIL 25: Aryna Sabalenka serves the ball against Anna Blinkova in the Women&#039;s Singles Second Round match during Day Four of the Mutua Madrid Open at La Caja Magica on April 25, 2 ...
Aryna Sabalenka avait connu de gros problèmes avec son service, il y a trois ans. image: getty

Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka

Aryna Sabalenka a remporté l'US Open samedi dernier, grâce notamment à un service efficace. Mais ce coup lui a posé de gros problèmes par le passé, au point de la dégoûter du tennis.
13.09.2025, 12:0113.09.2025, 12:01
Yoann Graber
Yoann Graber
Aryna Sabalenka a remporté l'US Open samedi dernier, en battant en finale l'Américaine Amanda Anisimova. La Biélorusse a été sacrée notamment grâce à la solidité de son service: dans cette finale, elle a inscrit un ace et commis seulement deux doubles fautes. Mais ça n'a de loin pas toujours été ainsi.

En août 2022, à Toronto, Sabalenka perdait un match contre Coco Gauff, en trois sets, après avoir commis... 18 doubles fautes. «La Biélorusse, en larmes, n'en peut plus», rappelle Eurosport. La veille, elle en avait déjà fait 16. Et même plus de 20 dans une rencontre à San Jose, une semaine plus tôt.

Aryna Sabalenka during US Open 2025 tennis tournament in New York USA on 4 September 2025. (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images)
Aryna Sabalenka a désormais un service efficace, qui lui a permis de remporter quatre titres du Grand Chelem.Image: getty

Dans un podcast publié ce mercredi, où elle a été invitée après son titre à New York, la numéro 1 mondiale est revenue sur cette période très compliquée. Elle a confié que ses galères au service l'ont presque poussée à ranger définitivement sa raquette, et ce même si elle était déjà dans le top 10 mondial:

«Il y a eu un moment dans ma carrière où j’étais proche d’arrêter. C’était il y a trois ans quand je faisais des doubles fautes. Je ne pouvais pas servir. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. Quelque chose est arrivé et ça ne fonctionnait pas. Je ne savais pas comment régler ce problème.»
Sabalenka, dans le Jay Shetty Podcast. Propos repris par Tennis Temple

Même un travail psychologique en profondeur n'a pas permis à Sabalenka de retrouver confiance en son service. Un geste très complexe techniquement et qui demande de la décontraction pour être réussi. Dès que des pensées parasites (la peur de faire une double faute, par exemple) surgissent pendant l'exécution du mouvement, le risque de mal lancer sa balle et de voir son bras ou ses jambes se crisper augmente drastiquement. Et avec, celui de faire une double faute.

Ça concerne aussi Sabalenka👇

Ce geste à l’US Open a choqué

Alors pour régler une bonne fois pour toute ce problème au service (important, car commettre beaucoup de doubles fautes a de quoi faire perdre un match), la Biélorusse a mandaté l'aide d'un biomécanicien. En l'occurence, l'Américain Gavin MacMillan. Et ce dernier n'y est pas allé de main morte lors de sa première discussion avec Sabalenka:

«Je peux te garantir à 100% que ton problème n'est pas mental. Au plan mécanique, ton service ne va pas. Tu dois tout changer»

L'expert avait alors détecté un souci de lancer de balle chez la lauréate de l'US Open 2025. «Son bras de lancer s’effondrait après le lancer», analysait-il. De quoi déséquilibrer le corps, ce qui n'est pas idéal en servant.

Le sens du détail

Sabalenka a eu le courage de faire ces changements, en utilisant donc la biomécanique. Mais quésaco, en fait? Pour faire bref, il s'agit de l'étude scientifique des mouvements du corps humain. Le tennis en est devenu un objet dès la fin des années 1990, et c'est tout sauf un hasard tant les coups requièrent une mécanique gestuelle précise. Notamment le service.

Aujourd'hui, la technologie (informatique, capteurs, caméras) facilite grandement l'utilisation de cette méthode et l'a démocratisée. Conséquence: désormais, de nombreux joueurs pros s'en servent pour optimiser leurs gestes techniques. Soit parce qu'ils veulent rendre leurs coups plus efficaces, soit pour éviter les blessures.

Dernière utilisatrice en date: Coco Gauff, sacrée à Roland-Garros en juin, qui a également fait appel à Gavin MacMillan. Comme Sabalenka il y a trois ans, l'Américaine est exaspérée par son nombre de doubles fautes.

Le Français Benjamin Bonzi (45e mondial), au laboratoire biomécanique de Rennes.
Le Français Benjamin Bonzi (45e mondial), au laboratoire biomécanique de Rennes. image: instagram
A Rennes, le service de Benjamin Bonzi est décortiqué par une vingtaine de caméras autour du terrain.
A Rennes, le service de Benjamin Bonzi est décortiqué par une vingtaine de caméras autour du terrain. image: instagram

Concrètement, les joueurs se rendent sur un court indoor, autour duquel plusieurs caméras décortiquent leurs mouvements. Pour que l'ordinateur puisse reproduire sur l'écran les mouvements des joueurs en 3D, des capteurs sont placés sur le corps des athlètes.

En 2023, le magazine spécialisé Courts a réalisé un reportage dans le laboratoire de Rennes, qui a accueilli en 2018 un certain Daniil Medvedev venu corriger son service. Sa responsable, Caroline Martin, détaille le processus:

«Notre gymnase est équipé d’une vingtaine de caméras opto-électroniques qui permettent d’enregistrer la position de marqueurs réfléchissants sur le corps des joueurs. Elles sont synchronisées pour reconstituer le mouvement du joueur en 3D. En une seconde la caméra va prendre 300 images.»

Le résultat biomécanique, ici en image figée

Le service est le geste technique le plus complexe en tennis.
Le service est le geste technique le plus complexe en tennis. image: www.caromartin-tennis.com

Pour Aryna Sabalenka, la biomécanique a visiblement parfaitement fonctionné. La Biélorusse «a divisé par deux son nombre de doubles fautes sur la saison entre 2022 et 2024», fait savoir Eurosport. Surtout, après sa collaboration avec Gavin MacMillan, elle a remporté quatre titres du Grand Chelem et est montée sur le trône du tennis mondial.

Son utilisation de cette technologie prouve aussi sa mentalité de championne, qui a cherché à progresser alors qu'elle faisait déjà partie des toutes meilleures tenniswomen. Le fameux sens du détail. Les puristes le savent: pour améliorer son service, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère!

Une légende de l’athlétisme fait ses adieux
A bientôt 39 ans, la star jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce s’apprête à tirer sa révérence. Elle mettra un terme à sa carrière après les Championnats du monde d’athlétisme, prévus du 13 au 21 septembre à Tokyo, là où tout a commencé pour elle.
L'histoire débute à Osaka en 2007: âgée de 20 ans, Fraser-Pryce participe aux séries du relais 4x100 mètres et permet à la sélection jamaïcaine d'accéder à la finale. Non retenue pour l'ultime course, elle recevra quand même la médaille d'argent pour sa participation aux séries.
L’article